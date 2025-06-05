05 июня 2025

В поселке ЯНАО, находящемся под угрозой затопления, усилены меры защиты

© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке Уренгой начался ледоход
В поселке Уренгой начался ледоход Фото:
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Ледоход и паводок на Ямале

В поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО усилены меры защиты от паводка в связи с началом ледохода. В населенном пункте заранее провели комплекс предупредительных мероприятий, включая ледорезные работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«В поселке, расположенном в Пуровском районе, начался ледоход. Заблаговременно здесь провели предупреждающие мероприятия, включая ледорезные работы. Укреплена водозащитная насыпь протяженностью 1055 метров и другие паводкоопасные участки», — проинформировали в telegram-канале окружного правительства.

В качестве дополнительных мер было завезено 20 самосвалов песка, заполнено 600 мягких контейнеров (биг-бэгов). В резерве на случай осложнения ситуации подготовлены еще 400 контейнеров и 19 тысяч мешков. На данный момент к работам привлечены более 60 специалистов и 20 единиц техники, а также 80 волонтеров. С введением режима повышенной готовности жителей информируют о возможных рисках подтопления с помощью SMS-рассылки, публикаций в социальных сетях и мессенджерах.

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В поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО усилены меры защиты от паводка в связи с началом ледохода. В населенном пункте заранее провели комплекс предупредительных мероприятий, включая ледорезные работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «В поселке, расположенном в Пуровском районе, начался ледоход. Заблаговременно здесь провели предупреждающие мероприятия, включая ледорезные работы. Укреплена водозащитная насыпь протяженностью 1055 метров и другие паводкоопасные участки», — проинформировали в telegram-канале окружного правительства. В качестве дополнительных мер было завезено 20 самосвалов песка, заполнено 600 мягких контейнеров (биг-бэгов). В резерве на случай осложнения ситуации подготовлены еще 400 контейнеров и 19 тысяч мешков. На данный момент к работам привлечены более 60 специалистов и 20 единиц техники, а также 80 волонтеров. С введением режима повышенной готовности жителей информируют о возможных рисках подтопления с помощью SMS-рассылки, публикаций в социальных сетях и мессенджерах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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