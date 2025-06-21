21 июня 2025

Эвакуированы десятки жильцов, пострадал ребенок: что известно о взрыве газа в Серове

Из-за взрыва газа в Серове эвакуированы 32 человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС начали обследовать здание
Сотрудники МЧС начали обследовать здание Фото:
новость из сюжета
В Серове взорвался газ

В Серове Свердловской области в одном из многоэтажных домов произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Что известно о взрыве в настоящий момент — в материале URA.RU.

  • Взрыв произошел в 9:24 по местному времени на последнем пятом этаже многоквартирного дома. В результате ЧП оказались разрушены две квартиры, пострадала стена дома.
  • Предварительно взрыв произошел после того, как местный житель решил вскипятить чайник и открыл комфорку на плите. Мужчина госпитализирован с 50% ожогами тела. Решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр в Екатеринбурге.
  • Помимо хозяина квартиры пострадали еще три жителя дома, в том числе один ребенок. Они доставлены в медицинские учреждения города.
  • Для жителей пострадавших квартир развернут пункт временного размещения. По словам главы городского округа Василия Сизикова, эвакуированы 32 жителя дома.
  • Свидетели произошедшего говорят, что хлопок был такой силы, что окна дребезжали во всех районах города.
  • На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Также к дому, помимо главы округа, прибыли специалисты следственного комитета и городской прокуратуры. Они обследуют здание.

URA.RU ведет онлайн-трансляцию по произошедшему в Серове. Где оперативно публикуется вся информация по взрыву.

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В Серове Свердловской области в одном из многоэтажных домов произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Что известно о взрыве в настоящий момент — в материале URA.RU. URA.RU ведет онлайн-трансляцию по произошедшему в Серове. Где оперативно публикуется вся информация по взрыву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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