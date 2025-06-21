Эвакуированы десятки жильцов, пострадал ребенок: что известно о взрыве газа в Серове

Сотрудники МЧС начали обследовать здание
новость из сюжетаВ Серове взорвался газ
В Серове Свердловской области в одном из многоэтажных домов произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Что известно о взрыве в настоящий момент — в материале URA.RU.
- Взрыв произошел в 9:24 по местному времени на последнем пятом этаже многоквартирного дома. В результате ЧП оказались разрушены две квартиры, пострадала стена дома.
- Предварительно взрыв произошел после того, как местный житель решил вскипятить чайник и открыл комфорку на плите. Мужчина госпитализирован с 50% ожогами тела. Решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр в Екатеринбурге.
- Помимо хозяина квартиры пострадали еще три жителя дома, в том числе один ребенок. Они доставлены в медицинские учреждения города.
- Для жителей пострадавших квартир развернут пункт временного размещения. По словам главы городского округа Василия Сизикова, эвакуированы 32 жителя дома.
- Свидетели произошедшего говорят, что хлопок был такой силы, что окна дребезжали во всех районах города.
- На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Также к дому, помимо главы округа, прибыли специалисты следственного комитета и городской прокуратуры. Они обследуют здание.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию по произошедшему в Серове. Где оперативно публикуется вся информация по взрыву.
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