В райцентре ЯНАО отменен речной маршрут

Изменения в расписании маршрутов катера вызваны плохой погодой
В ЯНАО 23 июня отменяется рейс катера из села Мужи в Шурышкары и Питляр. Власти Шурышкарского района в соцсети сообщили, что это связано с неблагоприятной погодой.
«Уважаемые пассажиры! Рейс катера по маршруту Мужи — Шурышкары — Питляр, запланированный на 23 июня, отменяется из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
Также изменения произошли и по маршруту Мужи — Ямгорт — Овгорт. Время отправления рейса из Мужей 23 июня перенесено на 14:00.
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