21 июня 2025

В райцентре ЯНАО отменен речной маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения в расписании маршрутов катера вызваны плохой погодой
Изменения в расписании маршрутов катера вызваны плохой погодой Фото:

В ЯНАО 23 июня отменяется рейс катера из села Мужи в Шурышкары и Питляр. Власти Шурышкарского района в соцсети сообщили, что это связано с неблагоприятной погодой.

«Уважаемые пассажиры! Рейс катера по маршруту Мужи — Шурышкары — Питляр, запланированный на 23 июня, отменяется из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщается в telegram-канале мэрии района.

Также изменения произошли и по маршруту Мужи — Ямгорт — Овгорт. Время отправления рейса из Мужей 23 июня перенесено на 14:00.

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В ЯНАО 23 июня отменяется рейс катера из села Мужи в Шурышкары и Питляр. Власти Шурышкарского района в соцсети сообщили, что это связано с неблагоприятной погодой. «Уважаемые пассажиры! Рейс катера по маршруту Мужи — Шурышкары — Питляр, запланированный на 23 июня, отменяется из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщается в telegram-канале мэрии района. Также изменения произошли и по маршруту Мужи — Ямгорт — Овгорт. Время отправления рейса из Мужей 23 июня перенесено на 14:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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