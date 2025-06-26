В центре Тюмени ограничат движение

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Ограничение продлится до начала июля
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В Тюмени ограничат движение по улице Герцена. Об этом сообщали в региональной Госавтоинспекции.

«С 9 утра 27 июня до 3 июля будет ограничено движение на улице Герцена в районе пересечения с Грибоедова»,— сообщили в ведомстве. Объезд территории будет осуществляться по улицам Первомайской и Мориса Тореза.

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В Тюмени ограничат движение по улице Герцена. Об этом сообщали в региональной Госавтоинспекции. «С 9 утра 27 июня до 3 июля будет ограничено движение на улице Герцена в районе пересечения с Грибоедова»,— сообщили в ведомстве. Объезд территории будет осуществляться по улицам Первомайской и Мориса Тореза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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