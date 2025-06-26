В центре Тюмени ограничат движение

Ограничение продлится до начала июля
В Тюмени ограничат движение по улице Герцена. Об этом сообщали в региональной Госавтоинспекции.
«С 9 утра 27 июня до 3 июля будет ограничено движение на улице Герцена в районе пересечения с Грибоедова»,— сообщили в ведомстве. Объезд территории будет осуществляться по улицам Первомайской и Мориса Тореза.
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