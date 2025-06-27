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23:03
Мэр Одессы сделал неожиданное заявление
23:02
Несколько стран Европы пострадают от сильной жары
23:01
Армянского архиепископа задержали по подозрению в призывах к свержению власти
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
22:56
Еще один последователь секс-гуру Лесли попытался поймать девушку веревкой
22:54
Скоро начнется: Челябинск готовится встретить «Атомный выпускной». Фото
22:52
Замначальника МЧС Ленобласти Сергей Платонов задержан за взятку
Россия берет под контроль месторождения лития, ВСУ атакуют ЗАЭС: главное об СВО на 27 июня
22:47
Группа из мирового топа провела премьеру в Екатеринбурге. Видео
22:45
Четыре российских региона были атакованы украинскими беспилотниками за два часа
22:43
В ХМАО горит огромный ТЦ со множеством пристроек. Фото, видео
Свердловские слухи: бешенство подкосило чиновников
22:41
Трамп рассказал, как спас лидера Ирана от «унизительной смерти»
22:36
На Украине предложили запретить аборты из-за демографической катастрофы
22:34
«Сухой закон» под Чеботину и Niletto вводить не стали: пермяки готовятся к молодежному празднику
Путин ни разу не упомянул Армению, говоря о ЕАЭС
22:34
Высокопоставленные гости и автор хита «Ягода малинка»: как в Екатеринбурге прошел общегородской выпускной
22:30
Смерть ребенка, скандальный развод и нападение в поезде: как живет Яна Поплавская
22:26
Иракли сделал неожиданное заявление на «Ночи музыки». Видео
«Ребенка унесло течением»: что известно о падении мальчика в воду после столкновения катера с судном в Химках
22:25
В Москве прошло первое вручение новых медалей Твардовского. Фото
22:20
Трамп раскрыл свои ожидания по поводу украинского конфликта
22:16
В Лос-Анджелесе нашли мертвой звезду сериала «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв»
Слухи ЯНАО: масоны оставили послание
22:15
ВСУ атаковали Брянск, ранены жители
22:13
«Риторика террористов»: в ГД ответили на планы Киева нарастить удары БПЛА по России
22:04
Толпы екатеринбуржцев выстроились в очереди на концерт «Смешариков». Фото, видео
Слухи ХМАО: нефтяникам выдали резиновые куклы
22:03
Небензя рассказал о нереалистичных планах Украины
22:02
Свердловский замгубернатора Савинова спела на «Ночи музыки». Фото, видео
22:00
Шокирующий блог, девственность в 58 и любовь Абрамовича: королеве эпатажа Наталье Штурм — 59
Путин расширил влияние на Ближнем Востоке через выгодную сделку
21:59
В ООН предрекли голод 16 миллионам граждан из-за засухи в Сирии
21:55
«Один из лучших»: в Краснодарском крае открыли уникальный полигон для подготовки бойцов СВО. Видео
21:48
Фицо назвал санкции против России «весьма секси»
Кто такой архиепископ Аджапахян, из-за которого в Армении силовики дерутся со священниками
21:39
В Москве отреставрируют более полусотни домов
21:25
Путин заявил о росте зарплат россиян
1
21:22
Глава депимущества Сургута Дворников и бывший вице-мэр Шаров арестованы
Тюменские слухи: цыган хотят выгнать из города
21:20
Оппозиционеры видят на посту премьер-министра задержанного архиепископа
1
21:20
Где в Тюмени набрать литры земляники. Карта
21:18
Стало известно о состоянии мальчика, пострадавшего от рук наркомана в Шереметьево
От молитв до потасовки: армянские священники столкнулись со спецназом. Фоторепортаж
21:16
Белоусов проверил, как готовят офицеров для подразделений спецназа. Видео
21:16
В ХМАО открылся первый логистический центр крупной торговой сети
21:15
Завершение программы переселения жителей Нового Уренгоя из ветхого жилья и дружба с Беларусью: события дня
Столкновения священников и силовиков: за что власти Армении громят Апостольскую церковь
21:10
Екатеринбург отжигает под песни мегазвезд — началась «Ночь музыки». Онлайн-трансляция
21:02
В МИД РФ пригрозили Германии за притеснение российских журналистов
21:01
МАГАТЭ оценило уровень радиации в регионе Персидского залива после ирано-израильского конфликта
Самая обсуждаемая свадьба года: как женились Джефф Безос и Лорен Санчес. Фотогалерея
21:00
Элитные гробы и новый врио начальника оперотдела УМВД: главное в Кургане за 27 июня
20:55
Спустя пять часов найдено тело мальчика, выпавшего из катера в Химках. Видео
20:54
В Москве рабочий сорвался в лифтовую шахту. Фото
Курганские слухи: экс-мэр идет в ЗАГС
20:53
Центробанк пригрозил банкам последствиями за обман россиян
1
20:48
Стало известно состояние пассажиров после столкновения самолета Сочи — Тюмень и судном из Норильска
20:48
В Перми автосалоны избавляются от новых автомобилей с огромными скидками
Пермские слухи: повара кошмарят бизнесменов
20:47
Глава Пуровского района ЯНАО привлек к борьбе с паводком нейросети
20:45
Челябинский садовод Толкачев: из-за жары в регионе поспевают персики
20:44
Прокуратура не нашла в детских садах Перми медицинское оборудование
Челябинские слухи: бывшего бандита подвел бензин
20:44
Мать утонувшего студента в Алуште не верит в версию о прыжке ее сына в море
1
20:42
Дом.рф: россияне все реже планируют улучшать жилищные условия
20:41
Тюменцы не смогли улететь из Сочи из-за столкновения самолетов
На линии огня: продвижение ВС РФ, обстрел Алешек и освобождение нового поселка — карта СВО на 27 июня
20:41
Маск задался вопросом, представляют ли США лицо сатаны
20:35
В котлетах школьной столовой во Владивостоке нашли добавки корма для животных
20:35
Путин раскрыл, когда будет готов встретиться с Трампом
Духовенство против силовиков: из-за чего в Армении сотрудники НСБА столкнулись со священниками
20:33
От екатеринбуржцев требуют паспорта на концерте «АК-47»
20:32
Путин высмеял угрозы Евросоюза ввести новые санкции против России
20:30
Экс-депутат Кургана, осужденный за мошенничество, собрался на выборы в облдуму. Инсайд
1
20:27
Путин рассказал, как он хочет завершить спецоперацию
2
20:22
Путин противопоставил РФ и Европу в принципиальном моменте
20:21
В Челябинске парк Гагарина готов к «Атомному выпускному». Фото, видео
20:20
Оглашение приговора депутату думы ХМАО Андрееву по делу о ВНЖ Италии отложено
20:19
«Ну чушь несут»: Путин уличил страны НАТО в отсутствии логики и лжи
20:15
В Новом Уренгое завершилась программа переселения жителей из ветхого жилья
20:12
Путин раскрыл, сколько Россия тратит на оборону
20:11
«Сами скоро сдохнут, а нас хоронят»: Путин возмутился попыткам Запада уничтожить экономику России
1
20:10
«Восемь лет кровавой войны»: Путин напомнил, почему Россия начала СВО
20:08
Найдено тело 5-летнего мальчика, выпавшего с катера
20:04
Путин сделал заявление о переговорщиках России и Украины
20:03
Путин раскрыл, что будет с теми, кто вводит санкции против России
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20:01
Полиция ХМАО завела порядка 70 уголовных дел во время облав на мигрантов
20:00
Путин обозначил суть Запада и цели, которые тот преследует, обвиняя РФ
19:58
Путин разрешил Европе перевооружиться
19:54
Оркестр, опера и народные артисты: курганцы масштабно отпразднуют фестиваль «От Востока до Запада». Афиша
19:54
Путин заявил о возможной встрече с Трампом
19:53
Путин заявил, что Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел солдат ВСУ
19:52
Путин заявил о самостоятельности РФ в вопросе определения уровня безопасности
19:50
Путин поставил цель на спецоперацию на Украине
19:49
Путин оценил украинский меморандум
19:49
Путин оценил готовность России к новым переговорам с Украиной
19:49
Путин: Россию «кинули» по поводу нерасширения НАТО на восток
19:49
Тюменский военный вернулся на родину из украинского плена
19:48
Посол Германии покинул здание МИД России, не дождавшись Захаровой
19:46
Челябинский депутат Барбашин предложил ввести культ флага России. Видео
19:44
Путин заявил о готовности провести встречу с Украиной в Стамбуле
19:40
Путин сравнил экономический рост в России с мировым
19:40
В Екатеринбурге запустят второй склад Wildberries
19:40
Путин сверил часы с главой Узбекистана по экономическим планам
19:36
Власти ХМАО расторгают контракты с крупной строительной компанией из Екатеринбурга
19:36
РФ готова отдать Украине еще 3 тысячи тел погибших военных
19:36
Путин и президент Узбекистана обсудили волнующую их тему
19:34
В Екатеринбурге перевозчиков оставят на брутто-контрактах: важное заявление Паслера про транспорт
19:34
Россия готова к новому раунду переговоров с Киевом
19:32
Путин рассказал о влиянии западных санкций на ЕАЭС
19:29
На Украине заговорили об исчерпании возможностей противостоять России
19:29
Путин пригласил президента ОАЭ в гости
19:28
Екатеринбургского рэпера Наума Блика признали иноагентом
19:26
В Тюмени руководство компании не платило работникам деньги четыре месяца
19:25
Израиль поручил подготовить ряд мер против Ирана
19:24
Семилетнего ребенка пытались изнасиловать другие дети в лагере в Туапсе
1
19:21
Концерт «25/17», чемпионат по автозвуку, граффити-шоу: как ХМАО отметит День молодежи. Афиша
19:17
Путин скоро выйдет к СМИ. Фото
19:15
Минюст пополнил список иноагентов, включив в него комика и рэпера
19:15
Русская печь и уральская кухня: в Челябинске открылось историческое гастропространство
19:10
Агутиным заинтересовались судебные приставы
19:10
Мобилизованных участников СВО предупредили о риски потерять выплаты
19:07
В Тюмени улицу назовут в честь погибшего в СВО офицера
19:07
В Приуральском районе ЯНАО открылось модульное отделение почты. Фото
19:05
«Известия»: в НАТО провели сразу два военных учения вблизи России
19:02
Во Франции высмеяли Макрона, которого Эрдоган раскрутил «как волчок»
19:00
Администрация «Гринвича» выступила с важным заявлением
1
18:57
В 25 деревнях Тюменской области появились 4G-сети
18:55
Адам Кадыров женится
2
18:49
Фигурантов дела о домогательствах к девушкам в Москве арестовали
18:49
Нейро-поздравления и авторский парфюм: необычные услуги в ЯНАО
18:47
Курган богат талантами: юные спортсмены соревновались под чутким руководством МЧС. Фото
18:45
Главный вуз Кургана качает агро-науку: новые программы и лаборатории для будущих профи
2
18:44
Пермские разработки помогут запустить беспилотный трамвай в Москве. Фото
18:41
Москвичи массово прощаются с монорельсом, прослужившим им более 20 лет. Видео
18:40
В Хабаровском крае утонула мать с сыном
18:35
Компании заманивают жителей ХМАО на прибыльные вакансии с отдыхом на море
1
18:34
Появились подробности дела о розыске первого замглавы администрации Химок
18:28
В «Азове»* произошел раскол после боев в Мариуполе
18:27
В Мурманске женщина наворовала сыра на два года тюрьмы
3
18:25
Мэр Ноябрьска выяснит причины невыполненного поручения
18:20
Mash: ребенок выпал из катера в результате резкого маневра отца-бизнесмена
2
18:20
Челябинск встал в 9-балльную пробку из-за «Атомного выпускного» и ливня. Скрин
18:14
Депутата Заксобрания Петербурга обвинили в получении взяток на 14,7 млн рублей
18:11
Из Пермского края депортировали трех нелегальных мигрантов. Видео
18:10
Европарламент принял окончательное решение по закрытию границы РФ и Финляндии
18:07
Курганские силовики устроили массовые облавы, проверив тысячи мигрантов. Видео
2
18:07
В Египте 19 человек погибло в крупной аварии
18:00
Самые выгодные месяцы для прямых рейсов из Кургана в Сочи в 2025 году. Инфографика
17:57
В правительстве оценили возможность запрета на экспорт российского бензина
17:54
Mash: ребенок выпал из катера в Химках
17:49
В результате стрельбы в Польше погибла молодая пара
17:46
Хедлайнеры краевого бала выпускников выступают на пермской сцене. Видео
17:43
Пермяки начали скупать VIP-билеты на концерты «Ленинграда» и Сергея Лазарева
17:42
Как Екатеринбург отметит День молодежи: программа мероприятий
17:40
Европейские политики рискуют попасть под арест за противостояние Орбану при помощи гей-парада*
17:38
Тюменец войдет в состав сборной России по плаванию на чемпионате мира
17:38
Главный вуз Кургана обновляет территорию бывшей сельхозакадемии: что уже сделано и что планируется
3
17:37
Алаудинов сообщил о победе России в СВО
2
17:36
В ХМАО работодатели вынуждены жестко конкурировать друг с другом в борьбе за персонал
17:32
Психолог раскрыла, как развить интуицию и спасти себя от катастрофы
17:30
Президент Ирана намерен приехать в Армению
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17:26
Что известно о фигурантах дела о взятках банкирам при строительстве «Увильды Парка». Видео
17:21
На экс-зампреда правительства Саратовской области завели уголовное дело
17:20
В Армении жестко наказали протестующих, заступившихся за архиепископа
17:19
Губернатор Махонин сделал селфи с пермскими выпускниками. Видео
17:17
Из Кургана в Ишим возобновится автобусный рейс
1
17:14
«Южуралзолото» расширила свои производственные возможности
17:13
В Тюмени почти на три месяца перекроют одну из центральных улиц
17:12
Полицейские раскрыли мошенническую схему с выплатами за жилье в Еманжелинске. Видео
17:10
Появились кадры срочного прибытия посла ФРГ в МИД России. Видео
17:09
В Адыгее частично обрушился мост, пострадала женщина
17:03
Стало известна судьба подмосковного особняка Пугачевой, который все никак не могут продать
2
17:01
Оверчук озвучил ключевые итоги заседания ВЕЭС
17:01
Архиепископ Аджапахян добровольно поехал в СК Армении
16:58
Группа «Комбинация» пригласила курганцев на юбилей мясокомбината. Видео
2
16:58
На крупнейшем заводе Кургана иногородних работников заманивают спецвыплатами
1
16:53
Губернатор Махонин посадил деревья с пермскими стобалльниками по ЕГЭ. Видео
16:52
Челябинск обошел Сочи в голосовании за звание «Культурная столица 2027». Фото
2
16:51
Арестовали министра транспорта Херсонской области Александра Балышева
2
16:50
Задержанный пикапер угрожает облапать корреспондентку SHOT прямо из обезьянника
1
16:47
Первый мэр паслеровского призыва собирает команду — в необычном формате
2
16:45
Житель ХМАО выплатит миллион рублей Московскому метро за падение на рельсы
16:45
Трое детей отравились в Саратовской области, один из них умер
1
16:44
В Кургане на выходных ожидается дождливая, но теплая погода
16:42
В «Ночь музыки» екатеринбуржцы бросились скупать дождевики: где они остались и сколько стоят
16:36
«Отстают по уровню сервиса»: почему туристы не едут в свердловские санатории
16:35
Аналитики заявили о росте популярности онлайн-ипотеки в России
2
16:33
В Екатеринбурге изменят три автобусных маршрута до конца лета
16:33
Российских шахматистов исключили из рейтинга Международной шахматной федерации
1
16:32
В Тюмени начальник нефтяной компании попался на крупной взятке
1
16:32
«Ждете, когда сыновьям отрежут голову»: Симоньян обратилась к армянам из-за задержания архиепископа
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16:31
Дэвид Бекхэм перенес операцию
16:29
Курганская область стала пионером в борьбе за рождаемость: беременным предлагают помощь особых специалистов
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16:27
Украинский пограничник сбежал с КПП и попросил убежище в Словакии
16:23
Суд в Челябинске арестовал менеджера Сбера по делу о взятке за кредит
16:21
Пять тысяч выпускников со всего Пермского края прошли по набережной. Видео
16:20
Холодное лето 2025-го: прогноз погоды в Москве на неделе с 30 июня
1
16:19
Лихая пенсионерка перепутала педали на своем Porsche и улетела в кювет в Москве
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16:19
Центробанк: большинство россиян будут выплачивать ипотеку до старости
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16:17
Россиян пугают закрытием онлайн-кинотеатров из-за нового законопроекта
16:17
Начальница отделения почты в Верхней Пышме украла сотни лотерейных билетов
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16:15
«Меня Бог спас»: пенсионерка рассказала, как выживает после взрыва в Ивделе
16:13
ФСИН предложила ввести в СИЗО экспресс-свидания
16:10
Ограбил возлюбленную: в Кургане задержали мужчину, который подозревается в воровстве
16:10
Житель ХМАО взыскал со стоматолога полмиллиона рублей за боль после лечения
16:08
Минобороны Украины пригрозило увеличить число дальнобойных ударов по России
16:06
В России применили новейшую технологию против рака
1
16:02
«Разжались руки»: адвокат рассказала подробности дела матери, убившей ребенка на Урале. Видео
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15:59
Студент РГУ нефти и газа умер во время практики на пляже в Алуште
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15:59
«Ехала на кладбище»: вскрылись подробности задержания свердловчанки, обвиненной в убийстве дочки
15:57
Свердловчанин, снимавший пытки девушки, сбежал из-под домашнего ареста
15:57
«Летаю от счастья»: Георгиади рассказала о переменах после победы в «Суперстаре»
15:56
Президент Белоруссии отреагировал на удары по ядерным объектам Ирана
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15:51
Пластического хирурга Лонскую приговорили к колонии за выжженные глаза пациентки
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15:49
Иностранец из Таджикистана, находясь в ШИЗО, нападал на сотрудника курганской колонии
15:48
Иранский ученый-ядерщик Солеймани погиб в результате атак Израиля
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15:45
Страшно за безопасность: студенты пожаловались на запустение в Курганском филиале университета. Фото, видео
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15:43
Седьмому кассационному суду в Челябинске представили нового председателя
15:43
«Алые паруса» 2025 в Петербурге: программа праздника и лучшие места для просмотра
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15:43
У вертолета Ми-8 отказал двигатель во время полета над Тверской областью
15:41
В Кургане в микрорайоне Восточный загорелся сарай. Фото, видео
15:39
В Перми из-за ухудшения состояния аварийного дома экстренно выселяют жильцов
15:36
Стало известно, с кем поборется первая ракетка России на турнире Уимблдона. Скрин
15:35
Россия ответит Польше на закрытие консульства в Кракове
15:34
Песков назвал абсурдными идеи президентов прибалтийских стран
15:28
Генконсульство России в Кракове прекратило работу после 80 лет деятельности
15:26
Выпускники из ХМАО, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат премию
15:24
Ремонт одной из основных магистралей в Челябинске завершится в срок
15:20
«Аэрофлот» продает билеты в Иран с 4 июля
15:19
Появилось видео задержания студента Гнесинки, пришедшего на экзамен с ножом
15:17
Организатор «Ночи музыки» в Екатеринбурге раскрыл, с кем согласовывает артистов
2
15:16
«Хочу напомнить одну из десяти заповедей»: Киркоров обратился к Пашиняну. Видео
2
15:16
Ямал и Беларусь подписали первое международное соглашение о сотрудничестве
1
15:15
Школьников пугают фейком о новых правилах употребления иностранных слов на ЕГЭ
15:15
Челябинский бизнесмен Вахатов арестован за 13-миллионную взятку банкирам
1
15:15
На выходных в Шадринск вернется дождь с грозой
15:14
Росавиация сняла запрет на полеты в Иран, Ирак и Иорданию
15:13
Землю у тюменского аэропорта продают с 22% скидкой
15:12
Три человека пойманы на домогательствах к девушкам в Москве по наставлению коуча
2
15:11
Арестована молодая мать за убийство дочери в свердловском военном городке. Фото
1
15:10
Шеф-редактор провластного медиахолдинга возглавит пермских журналистов
15:06
ВС РФ выгнали ВСУ из населенного пункта в Харьковской области. Карта
15:04
В МИД РФ указали на проблемы с логикой и арифметикой у стран НАТО
15:03
Умер легендарный курганский музыкант Поляковский. Фото
15:00
В ХМАО повысились цены на сыр, рыбу и алкоголь
15:00
В Перми проходит краевой бал выпускников. Онлайн-трансляция
15:00
Ночь молодежи и концерт фронтмена группы «Психея»: какие яркие события ждут курганцев на выходных. Афиша
6
14:58
«Такого позора еще не было»: как российские армяне отреагировали на действия силовиков
1
14:57
Жителей Брянской области начнут штрафовать за склонение женщин к аборту
14:55
Губернатор Александр Моор назвал главные стройки ближайшего года в Тюмени
4
14:53
Из-за ранения китайского журналиста в Курской области возбуждено уголовное дело
14:52
Посла Германии Александра Ламбсдорфа срочно вызвали в Россию
14:52
В Москве задержан студент за угрозы пневматикой и ножом проректору
14:51
Дело отца челябинского экс-депутата Аракеляна направили в суд
14:49
Поездка на такси по городу обошлась доверчивому пермяку в 55 тысяч рублей
1
14:48
Челябинскую область накроют грозы, ливни и град
14:48
Ключевые сотрудники Маска бросают его в тяжелый момент
1
14:47
Россия и Иран возобновили авиасообщение спустя две недели. Скрин
14:45
Под Усть-Катавом выезд на встречку под дождем привел к гибели водителя
14:38
Минобороны РФ подтвердило удар «Кинжалами» по украинскому военному аэродрому
14:34
В Германии разгорелся внутрипартийный скандал из-за России
1
14:30
Путин рассказал, что должна знать молодежь в 2025 году
2
14:30
В пермском городе более 300 врачей лишили социальных выплат
14:30
Рейтинг гостиниц Кургана 2025: где уютно, а где лучше не селиться по мнению посетителей
2
14:30
Прокуратура заставила магазин в арктической зоне ХМАО снизить цены на хлеб, гречку и курицу
14:29
В Кургане временно отключили воду в детсаду, гимназии и в ряде домов. Список
14:28
Путин назвал общую черту народов РФ и Белоруссии
14:23
В Армении священники столкнулись с силовиками из-за задержания архиепископа: онлайн-трансляция
14:22
Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
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Суд в Челябинске отправил в колонию на восемь лет московских менеджеров по делу о вымогательстве
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WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына, чтобы ввести в заблуждение Иран
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Верующие не дали задержать главу Ширакской епархии Аджапахяна
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В резиденцию Католикоса проник спецназ СНБ Армении. Видео
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В ЯНАО водитель, задолжавший 11 миллионов рублей, попался судебным приставам на дороге
14:17
Le Figaro: Украина утратила контроль над половиной месторождений лития
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«Реальный вклад»: Путин обозначил значимость и масштаб форума, объединяющего Россию и Беларусь. Видео
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Миллионы на бумаге: замглавы спецпроектов Минобороны подозревают в хищении 240 млн рублей
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Турецкий отель, где свердловчанин выпал с балкона, имеет дурную славу
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Где тюменцам отдохнуть с палатками
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Десятки звезд закатят бесплатные концерты в Екатеринбурге: где их искать
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Перемирие вернуло тишину, но не уверенность: что происходит в Израиле после конфликта с Ираном
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14:11
Тюменские врачи пересадили органы одного донора сразу четырем пациентам
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В Кургане закрыли здание компании «ЛюксВода» рядом с ТЦ «Пушкинский». Фото
14:05
Свердловчанка созналась в убийстве дочери в военном городке. Фото, видео
14:04
Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в узком составе. Видео
14:04
Отравления и нарушение СанПина: как в Тюмени временно закрыли «Мидийное место»
14:01
Ямальская авиакомпания не планирует увеличивать рейсы на направление, куда раскупили билеты
14:00
Сотрудник больницы в Мелитополе передавал СБУ личные данные пациентов
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От кровавых игр до социального бунта: что ждать от финала «Игры в кальмара»
13:56
«Ночь музыки» в Екатеринбурге оказалась под угрозой срыва: причина
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Нефтяник из ХМАО отсудил у компании 400 тысяч за травму на производстве
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Отдыхающий в тюменском санатории ямалец показывал ролики со взрывами в российских регионах
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ФСБ задержала сотрудника медорганизации в Мелитополе
13:46
В пермском минприроды рассказали, за сбор каких грибов придется платить штраф
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13:46
Курганская ЕР подала документы кандидатов в избирком на выборы в облдуму
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13:45
Челябинский суд арестовал бывшего банкира по делу о миллиардных махинациях
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В Курганской области задержали 20 тонн масла с измененной датой выпуска
13:44
В ЯНАО полицейские задержали пациента, сбежавшего из психдиспансера
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В Челябинске День семьи отметят парадом. Карта
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ВВС Израиля нанесли удар еще по одной стране Ближнего Востока. Видео
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Тюменскую область ждет ротация муниципальных глав
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В Перми меняется руководство союза журналистов
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Задержан один из учеников секс-гуру Алекса Лесли
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Депрессивных водителей могут лишить прав
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В Екатеринбурге изменят пять автобусных маршрутов: список
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В Магнитогорске осуждена водитель трамвая, переехавшего пенсионерку
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Архиепископа Аджапахяна, которого обвинили в призывах к свержению власти в Армении, увезли силовики
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Путин прибыл на заседание Высшего совета ЕАЭС. Видео
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Тюменец избил и похитил подростка, перепутав его с хулиганом
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Подруга Киркорова рассекретила гонорары Леры Кудрявцевой
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От укусов клещей пострадали тысячи пермяков
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Дрон ВСУ атаковал группу работников ЗАЭС в 300 метрах от энергоблоков
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Боевики ВСУ обстреляли Алешки, убив мирного жителя
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Между полицейскими и священниками в Армении произошла потасовка. Видео
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В ямальском городе осложнили жизнь автомобилистам
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Лето в стиле chill: бюджетные туры из Кургана в Казахстан на курорт Боровое
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Власти Перми рассказали, когда запустят автобусы-гармошки на популярном маршруте
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Стало известно о новой тактике ВСУ в Харьковской области
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Белый дом просит Госдеп остановить расследования на Украине
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Дети сотрудников завода получили деньги за пятерки в Кургане
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Бастрыкин затребовал доклад по факту нападения на мужчину в центре Перми
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Главу Колпинского района задержали в Петербурге
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СК показал допрос матери из Камышлова, которая убила младенца и сбежала. Видео
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В Тобольске пройдет трехкилометровый заплыв по Иртышу
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Путин и Си Цзиньпин не приедут в Рио-де-Жанейро на встречу с коллегами: что нужно знать о саммите БРИКС
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Раненый журналист из КНР отказался от эвакуации в Москву
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В Кургане монтируют новую остановку в Заозерном. Фото
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