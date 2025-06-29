Рекорд по числу примененных «Гераней» на Украине, в Брянске дроны ранили двух человек: карта атак ВСУ 29 июня

По данным Минобороны, за ночь российские средства ПВО уничтожили над страной четыре беспилотника Украины, в том числе над ДНР. Однако позже власти Брянской области заявили об атаке на регион. Пока неизвестно, сколько в результате этого было сбито дронов. Также один дрон-камикадзе попытался совершить удар по Горловке в ДНР.
Тем временем ВС РФ также ночью выпустили свыше 450 беспилотников по украинской территории. Отмечается, что эта атака может считаться рекордной по количеству задействованных аппаратов типа «Герань». Карта атак ВСУ по российским регионам — в материале URA.RU.
Сводка Минобороны: где и сколько уничтожено дронов
В ведомстве сообщили, что в ночь на 29 июня были уничтожены четыре БПЛА украинской армии. В частности, они были перехвачены в воздушном пространстве над Ростовской и Курской областями, а также над Крымом и ДНР.
Ростовская область
Отмечается, что дрон был сбит в Куйбышевском районе. При этом разрушений инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Курская область и Республика Крым
В регионах сбили по одному беспилотнику противника. На данный момент местные власти не давали официальных комментариев по возможным последствиям атак.
Украина ударила по территории ДНР
В 05:00 по местному времени в Калининском районе Горловки был зафиксирован дрон-камикадзе украинской армии. Об этом сообщил telegram-канал «Online ДНР: атаки ВФУ».
В Брянске две женщины были ранены из-за атаки БПЛА
В результате ударов украинской армии на Брянск пострадали две женщины — одной помощь врачи оказали на месте, другую отвезли на лечение в больницу. По данным губернатора региона Александра Богомаза, им предоставят как медицинскую, так и материальную помощь.
На месте падения обломков работали сотрудники оперативных служб и специалисты экстренного реагирования. Среди разрушений на земле, предварительно, зафиксированы повреждения фасадов и окон в двух многоквартирных домах, также удары затронули и несколько автомобилей. Отмечается, что после завершения восстановительных работ специальная комиссия проведет оценку причиненного ущерба.
ВС РФ ударили, возможно, рекордным количеством «Гераней» по Украине
В нескольких областях Украины, включая Киевскую, Одесскую и Днепропетровскую, сегодня ночью были зафиксированы мощные взрывы. В частности, по данным местных СМИ, они прогремели в Кременчуге Полтавской области и во Львове. Там повреждены промышленные предприятия, однако не уточняется, какие именно. По всей территории страны ночью звучала воздушная тревога.
Согласно данным мониторинговых ресурсов страны, в воздухе зафиксировали присутствие порядка 115 ударных беспилотников. Телеведущий Руслан Осташко в своем telegram-канале сообщил, что, предварительно, эта атака армии России может превзойти предыдущий рекорд по количеству примененных дронов типа «Герань». Так, в начале июня 2025 года максимальное число составляло 479 аппаратов.
Позднее стало известно, что в общей сложности было задействовано более 450 БПЛА и 30 ракет. Об этом заявили в telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
При этом официальные лица России неоднократно подчеркивали, что удары армии страны приходятся исключительно по военным целям на украинской территории: командные пункты, объекты связи и предприятия оборонного сектора. Также и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что войска не ведут огонь по жилым домам и соцобъектам противника.
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