Тюменские врачи раскрыли возраст самых молодых и возрастных мам

В Тюменской области самой молодой мамой стала 15 летняя девочка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самой взрослой маме в регионе - 49 лет
Самой взрослой маме в регионе - 49 лет Фото:

В Тюменской области в текущем году самой молодой мамой стала 15-летняя девочка. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Возраст самой взрослой мамы составил 49 лет.

«С начала 2025 года самой юной роженицей стала 15-летняя девочка. Возраст самой возрастной — 49 лет», — рассказали в департаменте.

Ранее агентство писало, что в этом году родился ребенок с экстремально низким весом — 595 грамм. Вес самого крупного малыша составил 5,3 килограмм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области в текущем году самой молодой мамой стала 15-летняя девочка. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Возраст самой взрослой мамы составил 49 лет. «С начала 2025 года самой юной роженицей стала 15-летняя девочка. Возраст самой возрастной — 49 лет», — рассказали в департаменте. Ранее агентство писало, что в этом году родился ребенок с экстремально низким весом — 595 грамм. Вес самого крупного малыша составил 5,3 килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...