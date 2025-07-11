Тюменские врачи раскрыли возраст самых молодых и возрастных мам

Самой взрослой маме в регионе - 49 лет
В Тюменской области в текущем году самой молодой мамой стала 15-летняя девочка. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Возраст самой взрослой мамы составил 49 лет.
«С начала 2025 года самой юной роженицей стала 15-летняя девочка. Возраст самой возрастной — 49 лет», — рассказали в департаменте.
Ранее агентство писало, что в этом году родился ребенок с экстремально низким весом — 595 грамм. Вес самого крупного малыша составил 5,3 килограмм.
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