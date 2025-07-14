США нарушают обещания по поставкам оружия Украине, сроки нового раунда переговоров: главные заявления Пескова

Песков: США не прекращали поставки вооружения Киеву
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Песков отметил, что Киев не спешит возвращаться к переговорному процессу
Песков отметил, что Киев не спешит возвращаться к переговорному процессу Фото:

США продолжают осуществлять поставки вооружения на Украину, несмотря на многочисленные заявления об обратном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Киев не спешит возвращаться к переговорам, заставляя Москву ждать предложений по срокам третьего раунда. Эти и другие главные заявление Пескова — в материале URA.RU.

Совещание Путина по социальным вопросам

В Кремле на сегодня запланировано совещание по социальным вопросам. На него президент России Владимир Путин пригласил вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минтруда Антона Котякова, рассказал Песков. В повестку дня войдут различные аспекты социальной сферы, включая демографию и здравоохранение. Ожидается, что совещание продлится около двух часов и пройдет в открытом формате. 

Поставки США вооружения Киеву

Песков прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину. Официальный представитель Кремля отметил, что, несмотря на многочисленные заявления, факт продолжения военных поставок со стороны США остается неизменным.

Военные учения в Эстонии

Отвечая на вопрос URA.RU о проведении Эстонией боевых стрельб с использованием американского оружия вблизи границ России, Песков охарактеризовал ситуацию в Балтийском регионе как напряженную. Он связал это с агрессивной политикой некоторых европейских стран и подчеркнул, что Россия будет твердо защищать свои интересы. При этом он указал на провокационный характер действий ряда стран в регионе.

Возращение графа Шереметьева в Россию

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российское посольство во Франции передало в Москву письмо графа Пьера Шереметьева, адресованное Путину, в котором он выразил желание переехать в Россию. В Кремле ознакомились с обращением. Песков отметил, что факт желания соотечественника вернуться на родину заслуживает одобрения.

Переговоры России и Украины

Официальный представитель Кремля отметил, что российская сторона не раз заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной для урегулирования конфликта. Однако Киев не проявляет активности в этом вопросе, и Москва ожидает от украинской стороны предложений по срокам проведения встречи.

Визит Келлога в Киев

В связи с визитом специального представителя президента США по Украине Кита Келлога в Киев, в Кремле отметили значимость того, чтобы он продолжил деятельность по посредничеству в процессе урегулирования российско-украинского конфликта. Песков добавил, что основные ожидания от этой поездки должны быть у украинской стороны и самого американского представителя.

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США продолжают осуществлять поставки вооружения на Украину, несмотря на многочисленные заявления об обратном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Киев не спешит возвращаться к переговорам, заставляя Москву ждать предложений по срокам третьего раунда. Эти и другие главные заявление Пескова — в материале URA.RU. Совещание Путина по социальным вопросам В Кремле на сегодня запланировано совещание по социальным вопросам. На него президент России Владимир Путин пригласил вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минтруда Антона Котякова, рассказал Песков. В повестку дня войдут различные аспекты социальной сферы, включая демографию и здравоохранение. Ожидается, что совещание продлится около двух часов и пройдет в открытом формате.  Поставки США вооружения Киеву Песков прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину. Официальный представитель Кремля отметил, что, несмотря на многочисленные заявления, факт продолжения военных поставок со стороны США остается неизменным. Военные учения в Эстонии Отвечая на вопрос URA.RU о проведении Эстонией боевых стрельб с использованием американского оружия вблизи границ России, Песков охарактеризовал ситуацию в Балтийском регионе как напряженную. Он связал это с агрессивной политикой некоторых европейских стран и подчеркнул, что Россия будет твердо защищать свои интересы. При этом он указал на провокационный характер действий ряда стран в регионе. Возращение графа Шереметьева в Россию Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российское посольство во Франции передало в Москву письмо графа Пьера Шереметьева, адресованное Путину, в котором он выразил желание переехать в Россию. В Кремле ознакомились с обращением. Песков отметил, что факт желания соотечественника вернуться на родину заслуживает одобрения. Переговоры России и Украины Официальный представитель Кремля отметил, что российская сторона не раз заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной для урегулирования конфликта. Однако Киев не проявляет активности в этом вопросе, и Москва ожидает от украинской стороны предложений по срокам проведения встречи. Визит Келлога в Киев В связи с визитом специального представителя президента США по Украине Кита Келлога в Киев, в Кремле отметили значимость того, чтобы он продолжил деятельность по посредничеству в процессе урегулирования российско-украинского конфликта. Песков добавил, что основные ожидания от этой поездки должны быть у украинской стороны и самого американского представителя.
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