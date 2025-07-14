«Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных

Аэрофлот разрешил перевозить в салоне два контейнера с питомцами
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Запрос на перевозку питомцев нужно сделать за 36 часов до рейса
Запрос на перевозку питомцев нужно сделать за 36 часов до рейса Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила брать в салон самолета два контейнера с животными. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«Авиакомпания разрешила пассажирам перевозить в салоне два контейнера с питомцами», — говорится в сообщении telegram-канала «Аэрофлота». Там добавили, что в каждом из них можно перевозить до трех животных. Контейнеры можно размещать на соседнем кресле или под сиденьем.

Вес переноски под сиденье не должен превышать 8 кг, а для соседнего кресла — 15 кг. Запрос на перевозку питомцев нужно сделать не позднее 36 часов до рейса.

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Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила брать в салон самолета два контейнера с животными. Об этом рассказали в пресс-службе организации. «Авиакомпания разрешила пассажирам перевозить в салоне два контейнера с питомцами», — говорится в сообщении telegram-канала «Аэрофлота». Там добавили, что в каждом из них можно перевозить до трех животных. Контейнеры можно размещать на соседнем кресле или под сиденьем. Вес переноски под сиденье не должен превышать 8 кг, а для соседнего кресла — 15 кг. Запрос на перевозку питомцев нужно сделать не позднее 36 часов до рейса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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