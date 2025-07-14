«Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила брать в салон самолета два контейнера с животными. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
«Авиакомпания разрешила пассажирам перевозить в салоне два контейнера с питомцами», — говорится в сообщении telegram-канала «Аэрофлота». Там добавили, что в каждом из них можно перевозить до трех животных. Контейнеры можно размещать на соседнем кресле или под сиденьем.
Вес переноски под сиденье не должен превышать 8 кг, а для соседнего кресла — 15 кг. Запрос на перевозку питомцев нужно сделать не позднее 36 часов до рейса.
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