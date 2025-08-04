«Я работаю»: глава свердловского минобра Тренихина ответила на слухи об отставке

В медиаполе появилась информация о скорой отставке главы министерства образования Свердловской области Светланы Тренихиной. При этом статусные источники URA.RU ее не подтверждают. Министр в беседе с корреспондентом агентства также заявила, что продолжает работать.
«Я работаю. Много планов, много поездок по области», — отметила она. Слухи о том, что Тренихина может покинуть пост, начали плодиться утром 4 августа. Поводом к ним стала якобы отставка главы министерства культуры Оренбуржья Евгении Шевченко — при этом официальных подтверждений нет до сих пор. Анонимными telegram-каналами транслировалось, что она и может сменить Тренихину.
«Маловероятно. Если ротация и будет, то не раньше сентября», — заявил близкий к резиденции источник. «Тренихина занимает пост всего полгода, претензий к ее работе у курирующего замгубернатора [Татьяны Савиновой], насколько я знаю, не было. Даже напротив, Савинова сейчас в роли наставника для нее», — добавил второй собеседник.
Светлана Тренихина заняла пост министра образования 4 марта, до этого еще полгода была в статусе исполняющей обязанности — после отставки Юрия Биктуганова. Сама Шевченко дает оренбургским журналистам комментарии в стихах: «И я остаюсь там, где мне хочется быть. И пусть я немного боюсь, но я остаюсь, я остаюсь, чтобы жить!»
Свердловскую область 26 марта возглавил Денис Паслер, экс-губернатор Оренбуржья. Вслед за ним в регион переехала замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова. Обсуждался также переход Алексея Пахомова — как раз на пост главы минобра. Но чиновник остался на прежней работе.
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