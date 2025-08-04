04 августа 2025

Музыкальный бум: в Челябинске рекордно выросло число концертов

Челябинск стал лидером в стране по темпам роста числа концертов
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти вдвое выросло количество концертов на сценах Челябинской области за первые шесть месяцев 2025 года
Почти вдвое выросло количество концертов на сценах Челябинской области за первые шесть месяцев 2025 года Фото:

Челябинск занял первую строчку в рейтинге концертной активности. Число выступлений в городе за первую половину 2025 года выросло на 170% — это самый высокий показатель по стране, следует из данных МТС Live.

«Самый значительный рост концертной активности замечен в Тюмени (+93%), Казани (+128%) и Челябинске (+170%). Согласно данным исследования, более половины мероприятий приходится на Москву и Петербург, однако доля регионов по сравнению с 2024 увеличилась с 43% до 48%», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование.

В целом по России зафиксирован рост количества концертов на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число фестивалей увеличилось на 16%. В регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, эти показатели составили 35% и 18% соответственно.

Средняя стоимость билета выросла с 2 097 до 2 639 рублей, что составляет увеличение на 20%. Совокупная выручка от продажи билетов показала рост на 53%, увеличившись в полтора раза.

В Челябинской области концерты с участием звезд шоу-бизнеса проходят почти каждые выходные. На минувшей неделе на фестивале «Беллочелло» выступила участница проекта «Женский стендап» Надя Джабраилова. На «Русском поле» челябинцы пели хором вместе с Валдисом Пельшем, на Дне металлурга — с Мари Краймбрери и Олегом Газмановым. Только летом 2025 года на челябинскую сцену выходили Баста, группа Cream Soda и народная артистка России Хибла Герзмава.

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Челябинск занял первую строчку в рейтинге концертной активности. Число выступлений в городе за первую половину 2025 года выросло на 170% — это самый высокий показатель по стране, следует из данных МТС Live. «Самый значительный рост концертной активности замечен в Тюмени (+93%), Казани (+128%) и Челябинске (+170%). Согласно данным исследования, более половины мероприятий приходится на Москву и Петербург, однако доля регионов по сравнению с 2024 увеличилась с 43% до 48%», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование. В целом по России зафиксирован рост количества концертов на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число фестивалей увеличилось на 16%. В регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, эти показатели составили 35% и 18% соответственно. Средняя стоимость билета выросла с 2 097 до 2 639 рублей, что составляет увеличение на 20%. Совокупная выручка от продажи билетов показала рост на 53%, увеличившись в полтора раза. В Челябинской области концерты с участием звезд шоу-бизнеса проходят почти каждые выходные. На минувшей неделе на фестивале «Беллочелло» выступила участница проекта «Женский стендап» Надя Джабраилова. На «Русском поле» челябинцы пели хором вместе с Валдисом Пельшем, на Дне металлурга — с Мари Краймбрери и Олегом Газмановым. Только летом 2025 года на челябинскую сцену выходили Баста, группа Cream Soda и народная артистка России Хибла Герзмава.
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© Служба новостей «URA.RU»
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