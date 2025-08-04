Музыкальный бум: в Челябинске рекордно выросло число концертов

Челябинск занял первую строчку в рейтинге концертной активности. Число выступлений в городе за первую половину 2025 года выросло на 170% — это самый высокий показатель по стране, следует из данных МТС Live.
«Самый значительный рост концертной активности замечен в Тюмени (+93%), Казани (+128%) и Челябинске (+170%). Согласно данным исследования, более половины мероприятий приходится на Москву и Петербург, однако доля регионов по сравнению с 2024 увеличилась с 43% до 48%», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование.
В целом по России зафиксирован рост количества концертов на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число фестивалей увеличилось на 16%. В регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, эти показатели составили 35% и 18% соответственно.
Средняя стоимость билета выросла с 2 097 до 2 639 рублей, что составляет увеличение на 20%. Совокупная выручка от продажи билетов показала рост на 53%, увеличившись в полтора раза.
В Челябинской области концерты с участием звезд шоу-бизнеса проходят почти каждые выходные. На минувшей неделе на фестивале «Беллочелло» выступила участница проекта «Женский стендап» Надя Джабраилова. На «Русском поле» челябинцы пели хором вместе с Валдисом Пельшем, на Дне металлурга — с Мари Краймбрери и Олегом Газмановым. Только летом 2025 года на челябинскую сцену выходили Баста, группа Cream Soda и народная артистка России Хибла Герзмава.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!