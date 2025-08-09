Самые амбициозные строящиеся в 2025 году объекты, которые изменят Челябинск

Топ знаковых объектов, которые строятся в Челябинске в 2025 году

10 августа 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

В ближайшие три года Челябинск ждет масштабная трансформация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ближайшие три года Челябинск ждет масштабная трансформация. Власти и частные инвесторы объединяют усилия, чтобы реализовать проекты в сфере спорта, благоустройства, образования и премиальной недвижимости. Эти инициативы не только улучшат качество жизни горожан, но и укрепят статус города как одного из ключевых центров Урала. Топ зданий, которые смогут стать визитными карточками для города-миллионника, в подборке URA.RU. Спортивный комплекс РМК Арена Спортивный комплекс «РМК Арена», не имеющий аналогов в России, должен будет стать главной локацией для игровых видов спорта и единоборств. Площадь здания — более 48 000 квадратных метров. Спорткомплекс будет пятиэтажным и станет частью «Спортивного города». Там будут проводить соревнования международного уровня. Одновременно в комплексе смогут разместиться более пяти тысяч болельщиков, также там можно будет проводить массовые концертные мероприятия на восемь тысяч зрителей. Новость по теме РМК-Арену проектировали три бюро из Италии, Великобритании и России В РМК-Арене смогут тренироваться региональные спортивные школы — в проекте предусмотрены тренировочные локации для занятий единоборствами и игровыми видами спорта: бокс, кикбоксинг, боевое самбо, греко-римская борьба, дзюдо, вольная борьба, ММА, баскетбол, волейбол и парашютный спорт. Проект предусматривает оборудование малой арены для проведения турниров по единоборствам, фитнес-клуб, медицинский центр и фудкорт. Примечательно, что над концепцией РМК-Арены трудились три бюро из Италии, Великобритании и России. Ожидается, что РМК-Арену будут ежемесячно посещать свыше 100 тысяч человек. В комплексе ежегодно планируется проводить порядка 250 мероприятий. «Арена Челябинск» на северо-западе — крытый манеж В Челябинске возле реки Миасс рядом с перекрестком улиц Университетская Набережная и Молодогвардейцев построят футбольный манеж с полноразмерным футбольным полем площадью 30,5 тысячи квадратных метров. Новый для города спортивный объект будет соответствовать стандарту международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). «Арена-Челябинск» — крытый манеж с полем для мини-футбола, беговыми дорожками и трибунами на 5 000 зрителей. Объект станет домашней ареной для местных команд и площадкой для крупных соревнований и главной частью Академии футбола. Для региона это будет первый подобный спортивный объект. Открытие запланировано на 2025 год. Межуниверситетский кампус мирового уровня В Челябинске продолжается возведение межуниверситетского кампуса мирового уровня, который объединит семь вузов города. Гостиницы первого этапа уже сданы и на протяжении года функционируют. В двух семиэтажных зданиях проживает более 300 студентов. Новость по теме Губернатор Текслер отчитался Чернышенко о строительстве кампуса в Челябинске Также сейчас строится кампус ЮУрГУ — возведение лабораторного корпуса для исследований в области искусственного интеллекта и робототехники. Университет планирует войти в топ-20 научных центров России. Весной 2025 года в Челябинске стартовало строительство третьей очереди межуниверситетского кампуса, что предусматривает возведение уникального учебно-научного комплекса с современными лабораториями и конференц-залами и реконструкцию лыжероллерной трассы. Общая площадь учебно-научного комплекса и многофункционального комплекса с модульными конференц-залами — 51 тысяча квадратных метров. Уже осенью 2025 года на базе кампуса откроют пять молодежных научных лабораторий. На эти цели из бюджета области выделено 100 миллионов рублей. Общая площадь объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры кампуса — более 114 тысяч квадратных метров, в том числе 68 тысяч квадратов гостиничной площади на 3,4 тысячи мест для размещения и проживания студентов и сотрудников. Первая очередь кампуса была готова в августе 2024 года — его открывал губернатор региона Алексей Текслер. Аквапарк «Большая вода» Проект аквапарка «Большая вода» с гостиницей в июне 2025 года одобрила госэкспертиза. Общая площадь застройки — более 37 тысяч квадратных метров. Новость по теме Проект аквапарка «Большая вода» депутата Колесникова в Челябинске прошел экспертизу На крыше здания будет сухой пляж и открытые подогреваемые бассейны. Также возведут четырехзвездочную гостиницу на 153 номера с автопарковкой. Кроме того, в трехэтажном здании будут фуд-корт, бар, магазины. Там будут работать крытые бассейны, водные аттракционы, СПА-зона, фитнес-центр, банный комплекс с бассейном. Поддерживает строительство аквапарка «Большая вода» «Туризм РФ». Инвестор проекта — депутат госдумы от Челябинской области, бизнесмен и участник специальной военной операции Олег Колесников, а его строительством занимается компания «Акватория», которой с ноября 2022 года владеет Алексей Колесников, сын Олега Колесникова. Банк ВТБ застройщику аквапарка предоставил льготный кредит на сумму 3,6 миллиарда рублей. Всесезонный мультикурорт в Челябинске «ФанПарк» «ФанПарк» станет первым в Челябинской области крупным рекреационным комплексом, построенным на частные инвестиции и направленным на развитие туристической инфраструктуры региона. Проект создаст новые рабочие места, привлечет дополнительные инвестиции и расширит туристические и культурные возможности для жителей и гостей области. Стоимость проекта — 18 миллиардов рублей. Новость по теме В Челябинске одобрили строительство трех корпусов четырехвездочного отеля «Фанпарк» Сейчас на курорте ведется продажа гостиничных номеров, а также отдельных торговых комплексов и юнитов в составе единой галереи. Общий объем коммерческих помещений — 48 000 квадратных метров. К покупке доступны площади от 30 до 2000 квадратных метров для активного или пассивного бизнеса. Строится круглогодичный центр спорта и отдыха в недавно присоединенном к Челябинску поселке «Западный» около Шершневского водохранилища. Застройщик — АПРИ «Флай Плэнинг». Центр займет 80 гектаров. В проект парка входят искусственный горнолыжный склон, лыжные трассы, площадки для мини-футбола и пляжного волейбола, каток, арт-зоны, площадки для фестивалей, концертов, выставок и лекций, фудкорты и мангальные зоны, детский парк развлечений, спортивно-оздоровительный центр, экстрим-парк, веревочный городок, памп-трек, воркаут-парк, трассы для картингов, а также отель. ВТБ для реализации проекта предоставляет застройщику ГК «АПРИ» финансирование в объеме 7,2 миллиарда рублей по федеральной льготной программе кредитования. Крупнейший для региона проект одобрен Министерством экономического развития РФ. 16-этажный долгострой на Елькина возле Росреестра Новость по теме Мэрия Челябинска разрешила достроить 16-этажную высотку в центре города. Фото Недостроенное 16-этажное офисное здание, готовность которого составляет 50%, расположено в Советском районе на пересечении улиц Елькина и переулка Южного недалеко от здания Росреестра. Объект находится на земельном участке площадью 4 852 квадратных метра. Территория предназначена под строительство делового центра. Кадастровая стоимость участка — 25 миллионов рублей, но ранее здание вместе с участком хотели реализовать на торгах за 200 миллионов рублей. Инициатором изменения проекта и застройщиком здания выступает компания ООО «Памир». Недостроенная резиденция главы КНР в центре Челябинска Бизнесмен Артур Никитин начал возводить торговый комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ, при мэре Вячеславе Тарасове в 2004 году. После смены власти в городе стройка замерла. Идея реконструировать строящийся объект под резиденцию главы Китая на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года возникла уже при губернаторе Борисе Дубровском. В начале 2020 года стало ясно, что Никитин достроить объект не успевает. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса. Все работы на объектах остановились, а недострой мэрия изъяла тогда через суд. В сентябре 2022 года мэрия Челябинска продала недострой с торгов за 39 миллионов рублей. Победителем стало ООО «Диск Плюс», владельцем которой является Игорь Духин, предприниматель из Челябинска. Сейчас там строят 6-7-этажный торгово-развлекательный центр (ТРК) с апартаментами. Возле Детского мира строят новый ТРК В Челябинске возле детского мира строят новый ТРК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок на пересечении проспекта Ленина и Свободы, возле Детского мира, принадлежит компании «Жилтехстрой» бизнесмена Сергея Тартаковского. Котлован там стали рыть весной 2011 года. В апреле 2013 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками администрации, выдававшими разрешение на строительство. В июне того же года прошел пикет против строительства этого ТК. Горожане хотели, чтобы там возвели сквер. Позже стало известно, что на месте появится пятиэтажный торгово-развлекательный комплекс с четырехуровневой подземной парковкой. Но стройка растянулась на годы. Сейчас здание строят — там можно увидеть рабочих. Возле Торгового центра на месте несостоявшегося ЖК «Княжеский» возводят ЖК и объекты «бизнес-класса» Новость по теме Власти утвердили проект крупного микрорайона возле торгового центра в Челябинске. Карта Строительство ЖК «Княжеский», который находится на улице Братьев Кашириных, напротив Торгового центра, горожане ждали более десяти лет. Дольщики вложили в возведение объекта более 400 миллионов рублей. Новый ЖК должна была построить «Уральская строительная компания». Но после того, как, застройщик стал банкротом, дольщикам была выплачена компенсация. В мае 2024 года долгострой был демонтирован. Новый инвестор и застройщик White Group решил снести недостроенный жилой комплекс и возвести на его месте новые объекты бизнес-класса. Там они должны появиться к 2026 году. На данный момент на объекте уже ведется строительство. Первый ЖК, построенный по проекту КРТ — ЖК бизнес-класса «4 Ленина» В Челябинске строят первый в городе ЖК по проекту комплексного развития территории (КРТ) — 4 Ленина. Квартал комфорт-класса возводят в Тракторозаводском районе на проспекте Ленина. Среди преимуществ жилого комплекса — закрытые дворы без машин с ландшафтным дизайном от европейского бюро. Коворкинг с террасой — в каждом доме. Уютный чатрум и плейрум с играми и ТВ — в каждом блоке. Спортивные зоны, карманный парк, центральная площадь с фонтаном, пешеходный бульвар. У жилого комплекса хорошо развита инфраструктура. Рядом с микрорайоном расположены школа, детский сад, поликлиника, бассейн «Юбилейный», дворец спорта «Надежда», сад «Победы» и хоккейная школа «Трактор». Крупный проект напротив отеля «Видгоф» — ЖК «Голос Меридиан» Новость по теме Элитный ЖК напротив отеля «Видгоф» в Челябинске построят к концу 2028 года. Фото Крупный проект в Тракторозаводском районе. ЖК «Голос Меридиан», оказавшийся в рейтинге на первом месте, строится в Тракторозаводском районе Челябинска напротив отеля «Видгоф». Он соединит центр города с ЧТЗ. Всего будет построено пять зданий разной этажности от 8 до 20 этажей. У ЖК будет двухуровневая парковка, она будет расположена под всей площадью застройки. Въезд на парковку будет сделан как со стороны Ленина, так и с улицы Артиллерийской. Сдать первый дом планируется в октябре 2027 года. ЖК «Голос Кашириных» на месте бывшего рынка ЖК «Голос Кашириных», который строится на месте Каширинского рынка, будет возведен по проекту КРТ. На участке площадью 18 000 квадратных метров застройщик ООО «Голос Девелопмент» планирует разместить здания высотой от 7 до 30 этажей. В ЖК комфорт-класса будет закрытая территория, подземный и наземный паркинги. Сдача первой очереди домов в ЖК запланирована на четвертый квартал 2025 года. Квартиры в ЖК «Голос Кашириных» сдаются с предчистовой отделкой. Жилой комплекс расположен на территории с развитой инфраструктурой: там есть школы, детские сады, магазины, аптеки и медицинские учреждения. Рядом — набережная реки Миасс и университетский кампус. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие три года Челябинск ждет масштабная трансформация. Власти и частные инвесторы объединяют усилия, чтобы реализовать проекты в сфере спорта, благоустройства, образования и премиальной недвижимости. Эти инициативы не только улучшат качество жизни горожан, но и укрепят статус города как одного из ключевых центров Урала. Топ зданий, которые смогут стать визитными карточками для города-миллионника, в подборке URA.RU. Спортивный комплекс РМК Арена Спортивный комплекс «РМК Арена», не имеющий аналогов в России, должен будет стать главной локацией для игровых видов спорта и единоборств. Площадь здания — более 48 000 квадратных метров. Спорткомплекс будет пятиэтажным и станет частью «Спортивного города». Там будут проводить соревнования международного уровня. Одновременно в комплексе смогут разместиться более пяти тысяч болельщиков, также там можно будет проводить массовые концертные мероприятия на восемь тысяч зрителей. В РМК-Арене смогут тренироваться региональные спортивные школы — в проекте предусмотрены тренировочные локации для занятий единоборствами и игровыми видами спорта: бокс, кикбоксинг, боевое самбо, греко-римская борьба, дзюдо, вольная борьба, ММА, баскетбол, волейбол и парашютный спорт. Проект предусматривает оборудование малой арены для проведения турниров по единоборствам, фитнес-клуб, медицинский центр и фудкорт. Примечательно, что над концепцией РМК-Арены трудились три бюро из Италии, Великобритании и России. Ожидается, что РМК-Арену будут ежемесячно посещать свыше 100 тысяч человек. В комплексе ежегодно планируется проводить порядка 250 мероприятий. «Арена Челябинск» на северо-западе — крытый манеж В Челябинске возле реки Миасс рядом с перекрестком улиц Университетская Набережная и Молодогвардейцев построят футбольный манеж с полноразмерным футбольным полем площадью 30,5 тысячи квадратных метров. Новый для города спортивный объект будет соответствовать стандарту международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). «Арена-Челябинск» — крытый манеж с полем для мини-футбола, беговыми дорожками и трибунами на 5 000 зрителей. Объект станет домашней ареной для местных команд и площадкой для крупных соревнований и главной частью Академии футбола. Для региона это будет первый подобный спортивный объект. Открытие запланировано на 2025 год. Межуниверситетский кампус мирового уровня В Челябинске продолжается возведение межуниверситетского кампуса мирового уровня, который объединит семь вузов города. Гостиницы первого этапа уже сданы и на протяжении года функционируют. В двух семиэтажных зданиях проживает более 300 студентов. Также сейчас строится кампус ЮУрГУ — возведение лабораторного корпуса для исследований в области искусственного интеллекта и робототехники. Университет планирует войти в топ-20 научных центров России. Весной 2025 года в Челябинске стартовало строительство третьей очереди межуниверситетского кампуса, что предусматривает возведение уникального учебно-научного комплекса с современными лабораториями и конференц-залами и реконструкцию лыжероллерной трассы. Общая площадь учебно-научного комплекса и многофункционального комплекса с модульными конференц-залами — 51 тысяча квадратных метров. Уже осенью 2025 года на базе кампуса откроют пять молодежных научных лабораторий. На эти цели из бюджета области выделено 100 миллионов рублей. Общая площадь объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры кампуса — более 114 тысяч квадратных метров, в том числе 68 тысяч квадратов гостиничной площади на 3,4 тысячи мест для размещения и проживания студентов и сотрудников. Первая очередь кампуса была готова в августе 2024 года — его открывал губернатор региона Алексей Текслер. Аквапарк «Большая вода» Проект аквапарка «Большая вода» с гостиницей в июне 2025 года одобрила госэкспертиза. Общая площадь застройки — более 37 тысяч квадратных метров. На крыше здания будет сухой пляж и открытые подогреваемые бассейны. Также возведут четырехзвездочную гостиницу на 153 номера с автопарковкой. Кроме того, в трехэтажном здании будут фуд-корт, бар, магазины. Там будут работать крытые бассейны, водные аттракционы, СПА-зона, фитнес-центр, банный комплекс с бассейном. Поддерживает строительство аквапарка «Большая вода» «Туризм РФ». Инвестор проекта — депутат госдумы от Челябинской области, бизнесмен и участник специальной военной операции Олег Колесников, а его строительством занимается компания «Акватория», которой с ноября 2022 года владеет Алексей Колесников, сын Олега Колесникова. Банк ВТБ застройщику аквапарка предоставил льготный кредит на сумму 3,6 миллиарда рублей. Всесезонный мультикурорт в Челябинске «ФанПарк» «ФанПарк» станет первым в Челябинской области крупным рекреационным комплексом, построенным на частные инвестиции и направленным на развитие туристической инфраструктуры региона. Проект создаст новые рабочие места, привлечет дополнительные инвестиции и расширит туристические и культурные возможности для жителей и гостей области. Стоимость проекта — 18 миллиардов рублей. Сейчас на курорте ведется продажа гостиничных номеров, а также отдельных торговых комплексов и юнитов в составе единой галереи. Общий объем коммерческих помещений — 48 000 квадратных метров. К покупке доступны площади от 30 до 2000 квадратных метров для активного или пассивного бизнеса. Строится круглогодичный центр спорта и отдыха в недавно присоединенном к Челябинску поселке «Западный» около Шершневского водохранилища. Застройщик — АПРИ «Флай Плэнинг». Центр займет 80 гектаров. В проект парка входят искусственный горнолыжный склон, лыжные трассы, площадки для мини-футбола и пляжного волейбола, каток, арт-зоны, площадки для фестивалей, концертов, выставок и лекций, фудкорты и мангальные зоны, детский парк развлечений, спортивно-оздоровительный центр, экстрим-парк, веревочный городок, памп-трек, воркаут-парк, трассы для картингов, а также отель. ВТБ для реализации проекта предоставляет застройщику ГК «АПРИ» финансирование в объеме 7,2 миллиарда рублей по федеральной льготной программе кредитования. Крупнейший для региона проект одобрен Министерством экономического развития РФ. 16-этажный долгострой на Елькина возле Росреестра Недостроенное 16-этажное офисное здание, готовность которого составляет 50%, расположено в Советском районе на пересечении улиц Елькина и переулка Южного недалеко от здания Росреестра. Объект находится на земельном участке площадью 4 852 квадратных метра. Территория предназначена под строительство делового центра. Кадастровая стоимость участка — 25 миллионов рублей, но ранее здание вместе с участком хотели реализовать на торгах за 200 миллионов рублей. Инициатором изменения проекта и застройщиком здания выступает компания ООО «Памир». Недостроенная резиденция главы КНР в центре Челябинска Бизнесмен Артур Никитин начал возводить торговый комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ, при мэре Вячеславе Тарасове в 2004 году. После смены власти в городе стройка замерла. Идея реконструировать строящийся объект под резиденцию главы Китая на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года возникла уже при губернаторе Борисе Дубровском. В начале 2020 года стало ясно, что Никитин достроить объект не успевает. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса. Все работы на объектах остановились, а недострой мэрия изъяла тогда через суд. В сентябре 2022 года мэрия Челябинска продала недострой с торгов за 39 миллионов рублей. Победителем стало ООО «Диск Плюс», владельцем которой является Игорь Духин, предприниматель из Челябинска. Сейчас там строят 6-7-этажный торгово-развлекательный центр (ТРК) с апартаментами. Возле Детского мира строят новый ТРК Участок на пересечении проспекта Ленина и Свободы, возле Детского мира, принадлежит компании «Жилтехстрой» бизнесмена Сергея Тартаковского. Котлован там стали рыть весной 2011 года. В апреле 2013 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками администрации, выдававшими разрешение на строительство. В июне того же года прошел пикет против строительства этого ТК. Горожане хотели, чтобы там возвели сквер. Позже стало известно, что на месте появится пятиэтажный торгово-развлекательный комплекс с четырехуровневой подземной парковкой. Но стройка растянулась на годы. Сейчас здание строят — там можно увидеть рабочих. Возле Торгового центра на месте несостоявшегося ЖК «Княжеский» возводят ЖК и объекты «бизнес-класса» Строительство ЖК «Княжеский», который находится на улице Братьев Кашириных, напротив Торгового центра, горожане ждали более десяти лет. Дольщики вложили в возведение объекта более 400 миллионов рублей. Новый ЖК должна была построить «Уральская строительная компания». Но после того, как, застройщик стал банкротом, дольщикам была выплачена компенсация. В мае 2024 года долгострой был демонтирован. Новый инвестор и застройщик White Group решил снести недостроенный жилой комплекс и возвести на его месте новые объекты бизнес-класса. Там они должны появиться к 2026 году. На данный момент на объекте уже ведется строительство. Первый ЖК, построенный по проекту КРТ — ЖК бизнес-класса «4 Ленина» В Челябинске строят первый в городе ЖК по проекту комплексного развития территории (КРТ) — 4 Ленина. Квартал комфорт-класса возводят в Тракторозаводском районе на проспекте Ленина. Среди преимуществ жилого комплекса — закрытые дворы без машин с ландшафтным дизайном от европейского бюро. Коворкинг с террасой — в каждом доме. Уютный чатрум и плейрум с играми и ТВ — в каждом блоке. Спортивные зоны, карманный парк, центральная площадь с фонтаном, пешеходный бульвар. У жилого комплекса хорошо развита инфраструктура. Рядом с микрорайоном расположены школа, детский сад, поликлиника, бассейн «Юбилейный», дворец спорта «Надежда», сад «Победы» и хоккейная школа «Трактор». Крупный проект напротив отеля «Видгоф» — ЖК «Голос Меридиан» Крупный проект в Тракторозаводском районе. ЖК «Голос Меридиан», оказавшийся в рейтинге на первом месте, строится в Тракторозаводском районе Челябинска напротив отеля «Видгоф». Он соединит центр города с ЧТЗ. Всего будет построено пять зданий разной этажности от 8 до 20 этажей. У ЖК будет двухуровневая парковка, она будет расположена под всей площадью застройки. Въезд на парковку будет сделан как со стороны Ленина, так и с улицы Артиллерийской. Сдать первый дом планируется в октябре 2027 года. ЖК «Голос Кашириных» на месте бывшего рынка ЖК «Голос Кашириных», который строится на месте Каширинского рынка, будет возведен по проекту КРТ. На участке площадью 18 000 квадратных метров застройщик ООО «Голос Девелопмент» планирует разместить здания высотой от 7 до 30 этажей. В ЖК комфорт-класса будет закрытая территория, подземный и наземный паркинги. Сдача первой очереди домов в ЖК запланирована на четвертый квартал 2025 года. Квартиры в ЖК «Голос Кашириных» сдаются с предчистовой отделкой. Жилой комплекс расположен на территории с развитой инфраструктурой: там есть школы, детские сады, магазины, аптеки и медицинские учреждения. Рядом — набережная реки Миасс и университетский кампус.