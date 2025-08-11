Ни школ, ни парковок: тюменцам раскрыли названия самых неудобных ЖК от застройщиков

В Тюмени по состоянию на 12 августа возводится 149 жилых комплексов. Это жилье, которое строят с привлечением договоров долевого участия за счет средств заемщиков. Эксперты Единого ресурса застройщиков оценивают новостройки по более чем 100 параметрам, чтобы составить рейтинг домов по потребительским качествам. URA.RU изучило рейтинг и выяснило названия ЖК, получивших самые низкие оценки.
Важно: в рейтинге ЕРЗ.РФ не оценивается качество строительства, репутация застройщика, скорость строительства и другие параметры. На место в рейтинге влияют исключительно потребительские качества: наличие парковок, детских садов и школ, транспортной доступности и так далее.
Последний в списке
На последнем, 149 месте в рейтинге ЕРЗ находится жилой комплекс «Микрорайон Тура-2». Его в районе Лесобазы возводит застройщик «ЖБИ-3 Девелопмент». Компания занимает 35 место в региональном рейтинге по объемам текущего строительства.
Из недостатков этого жилого комплекса отмечаются отсутствие детских садов и школ в шаговой доступности, отсутствие подземных паркингов. Кроме того, в данном районе отсутствуют перспективы развития транспортной и коммерческой инфраструктур, спортивных объектов и пешеходных зон. Из плюсов — наличие в районе поликлиники, фитнес-центра, дворовой зоны и площадки для воркаута.
Дом на окраине
Следующий с конца ЖК расположен в районе ММС (Мелиораторов) и называется «Роза». Его строительством занимается компания «ЖБИ-5». Общая площадь их объектов — 10,3 тысячи квадратов, а место в рейтинге местных девелоперов — 49.
С подземными паркингами и транспортной доступностью здесь та же беда, что в предыдущем случае. А вот больница, детский сад и школа в районе имеются. Впрочем, коммерческой, транспортной и социальной инфраструктуры тут практически нет.
Среди подобных
В сердце активно развивающегося района вдоль Тобольского тракта строится ЖК «Спутник-2». Его возводит одноименный застройщик, который в рейтингах пока не участвует — нет опыта ввода готового жилья.
Дом рядом со «Звездным» имеет среднеразвитую транспортную инфраструктуру, детский сад и школу в шаговой доступности. Поликлиники рядом нет, как и подземного паркинга. Наземных парковок стандартно — по одной на квартиру. Коммерческая инфраструктура в доме не развита, как и системы безопасности.
Жилье от лидера
Четвертую с конца строку рейтинга занимает жилой комплекс от мастодонтов тюменского строительства. Квартал «Ново Комарово» строит «Тюменская домостроительная компания» — единственный в городе застройщик, работающий без договоров долевого участия, и поэтому отсутствующий в большинстве рейтингов ЕРЗ.
Из всех участников этого списка у домов ТДСК пока что хуже всего обстоят дела с парковками — их около 0,1 на квартиру. Нет и перспектив развития транспортной инфраструктуры, коммерческой недвижимости и спортивной доступности. А вот о наличии школ и поликлиник упоминания нет вообще — вероятно, потому что жилье продается уже готовым.
Еще один «Спутник»
Последний в этом списке и пятый с конца рейтинга — снова «Спутник», но уже без цифрового индекса. Возведением этого дома занимается еще одна компания без рейтинга — спецзастройщик «Монарх».
Здесь ситуация чуть получше, чем у другого «Спутника». Также отмечены школа и детский сад, также нет поликлиники, также слабая транспортная доступность и по одной парковке на квартиру — на поверхности, подземного паркинга нет. Однако отмечается наличие спортивной площадки workout и фитнес-центра.
Проводить разбор лучших ЖК URA.RU не считает целесообразным. Первые пять мест в топе ЖК по потребительским качествам в Тюмени занимают дома от одного и того же застройщика.
