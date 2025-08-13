Губернатор Моор рассказал, когда Тюмень станет миллионником

Тюмень станет городом-миллионником до 2040 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению Александра Моора, Тюмень может получить статус города-миллионника к 204 году
По мнению Александра Моора, Тюмень может получить статус города-миллионника к 204 году Фото:
новость из сюжета
Пресс-конференция губернатора Александра Моора 2025

Тюмень может получить статус города-миллионника в период с 2030 до 2040 гг. Об этом во время пресс-конференции заявил глава региона Александр Моор, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«У нас нет такой самостоятельной цели. Когда — не знаю, но точно после 2030 года и раньше 2040-го», — заявил Моор журналистам.

Ранее URA.RU писало, что в ближайшие три года Тюмень не получит официальный статус города-миллионника. По прогнозам властей, в 2027 году количество жителей города достигнет примерно 882 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюмень может получить статус города-миллионника в период с 2030 до 2040 гг. Об этом во время пресс-конференции заявил глава региона Александр Моор, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. «У нас нет такой самостоятельной цели. Когда — не знаю, но точно после 2030 года и раньше 2040-го», — заявил Моор журналистам. Ранее URA.RU писало, что в ближайшие три года Тюмень не получит официальный статус города-миллионника. По прогнозам властей, в 2027 году количество жителей города достигнет примерно 882 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...