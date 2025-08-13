Губернатор Моор рассказал, когда Тюмень станет миллионником

По мнению Александра Моора, Тюмень может получить статус города-миллионника к 204 году
новость из сюжетаПресс-конференция губернатора Александра Моора 2025
Тюмень может получить статус города-миллионника в период с 2030 до 2040 гг. Об этом во время пресс-конференции заявил глава региона Александр Моор, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«У нас нет такой самостоятельной цели. Когда — не знаю, но точно после 2030 года и раньше 2040-го», — заявил Моор журналистам.
Ранее URA.RU писало, что в ближайшие три года Тюмень не получит официальный статус города-миллионника. По прогнозам властей, в 2027 году количество жителей города достигнет примерно 882 тысяч человек.
