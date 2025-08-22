«Здравствуйте! Вы за свитерами?» — с ходу спрашивают продавцы, как только мы перешагиваем порог нового флагманского магазина SelSovet. Благодаря главе МИДа Сергею Лаврову свитеры СССР челябинцы раскупили буквально за два дня, а потом начали заказывать на сайте бренда в интернете. Сейчас заказа надо ждать около 60 дней.
Как челябинский бренд SelSovet стал фактором большой мировой политики? Какие трудности пришлось преодолеть на пути к взрывному успеху? Благодаря чему ставка на ностальгию по Советскому Союзу сработала, и почему одеждой SelSovet не торгует на маркетплейсах? На эти вопросы URA.RU ответила основательница бренда Екатерина Варлакова.
Свитер из светлого прошлого
— Екатерина, насколько для вас неожиданным оказался взрывной интерес к вашим изделиям после появления министра иностранных дел Сергея Лаврова в свитере СССР? Насколько готовы оказались?
— Ну, не готовы. Вообще к такому никак невозможно было подготовиться. Взрывной спрос — это даже не то слово! Ну реально такой эффект, что мы были удивлены точно так же, как и все. Но при этом из МИДа России сами на нас вышли — нашли в интернете. Я думаю, про нас они скорее всего узнали по рекомендации, или потому что раньше мы работали с кинопрокатом на нескольких фильмах, плюс мы партнеры холдинга «Советский спорт». И где-то, наверное, были на слуху, на виду. И вот они увидели свитер, который понравился, и купили, понимаете, вот за деньги купили!
— Но вы ожидали именно на министре иностранных дел его увидеть, а не на каких-то других чиновниках высокого ранга?
— Нет, не ожидали, конечно. Хотя, когда отправляли посылку в МИД, то выслали один из свитеров специально для Сергея Викторовича, но он был не СССР. Там был номер 10, потому что он любит футбол, а номер 10 в Советском Союзе принадлежал легендарному футболисту Федору Черенкову.
— Может быть, вы знаете, кто еще из VIP-персон, политиков, общественных деятелей, руководителей крупных компаний использует одежду вашего бренда?
— Знаем, но я не думаю, что стоит про это говорить. Много звезд, много звезд спорта. Мы отправляли не так давно поздравительный свитер Александру Овечкину — естественно с номером 895. Есть звезды кино, актеры, актрисы, есть довольно крупные чиновники и политики, которые получают наш продукт.
В начале было «Слово пацана»
— То есть круг ваших клиентов-покупателей не ограничивается одним Уралом?
— Нет, далеко не ограничивается. Все это началось еще после нашумевшего сериала «Слово пацана». Тогда был первый взрыв интереса к нашей продукции. Наверное, поэтому сейчас, после Аляски, мы вообще еще не прикрылись, не упали, не закрыли сайты, не закрыли все продажи. Потому что у нас уже был опыт успеха — конечно, не такого масштаба, но при этом после «Слова пацана» тоже был большой ажиотаж.
Ведь сериал про СССР был популярен во всей стране, и в тот момент нас показали несколько крупных блогеров. Естественно, у людей возникла такая мысль в голове: «Слово пацана», свитер СССР — это как-то связано. И нам позвонили продюсеры «Слова пацана» — заказали и купили у нас партию свитеров для поздравления своих сотрудников, продюсеров, актеров. И таким образом свитер начал быть таким гифтом, подарком, и со временем он стал просто народным подарком.
Нам часто звонили люди и говорили: «Я иду поздравлять человека, которому ничего уже не надо, у него все есть, а ваш свитер – очень оригинальный подарок».
— Когда вы в 2017 году создавали бренд SelSovet, почему выбрали именно эту нишу, этот сегмент, который тогда, наверное, был достаточно рискованный…
— Да, очень рискованный. Пять лет было невероятно тяжело. Пять лет мы не зарабатывали, а просто работали — было суперсложно пробиваться, особенно, когда был тренд на все, на все что угодно, но только не на нас. Да и в целом в то время неуважение к тематике Советского Союза и вообще к ретро-тематике было просто каким-то нереально колоссальным.
Нас оскорбляли всеми способами, какими только можно, и после сериала «Слово пацана» слово «совок» было одним из самых безобидных, что мы слышали.
Но я-то воспитана в этих советских традициях — смотрела советские фильмы, и пять лет я таранила эту тему, вообще не останавливаясь. Пыталась доказать нашим недоброжелателям, что это просто история одной большой прекрасной страны.
— Наверное, и сомнения были — ту ли вообще нишу вы выбрали…
— Я два раза закрывалась, два раза продавалась, и вообще нестабильной психика была моя. И вот три года назад стало что-то теплеть, и у нас стало что-то получаться…
— Изначальную ориентацию на нишевого, а не на широкого потребителя сегодня вы считаете верной? Не возникает мысли выпустить еще и какую-то массовую линейку?
— Ну, я думаю, что хоть никогда и не надо зарекаться, но все-таки сегодня занимаемая нами ниша — это самобытный бренд одежды. И он — для особенных на самом деле людей, немного по-другому видящих мир. Работая с маркетологами и оценивая нашу целевую аудиторию, мы видим, что наш покупатель очень отличается.
— И как бы вы могли обрисовать портрет вашего среднестатистического клиента?
— Это чаще всего семейные люди с целостным мышлением, знающие, чего они хотят и пытающиеся выглядеть по-особенному. Активные люди, которые успевают много делать и у которых как правило есть хобби.
Эклектика со вкусом
— На страничке вашего бренда во «Вконтакте» говорится, что вас вдохновляет эклектика — сплав прошлого и настоящего, классики и авангарда, традиции и провокаций. Вы лично придумали эту идею смешения стилей?
— Да, эклектика — это вообще мое. К примеру, я могу пойти в меховых тапках и в штанах с молниями. Мы смотрим подиум и накладываем это на какую-то ретро-историю. У того же свитера СССР, как вы видели, край ворота рваный — и это какое-то смешение гранжа с ретро-тематикой. Я вообще все люблю миксовать. Да и в нашем коллективе очень разные люди, которые на первый взгляд, не понятно, как вместе работают.
— С таким подходом, наверное, кадры — дизайнеров, технологов — достаточно сложно подбирать? Какие у вас главные требования к подчиненным?
— С кадрами нам везет, но требование номер один у меня, конечно, — профессионализм.
— Возьмете на работу человека, у которого, может, свое, отличное от вашего, видение дизайна одежды?
— Ну вот, например, дизайнера нашего я нашла, когда читала лекции в институте. Увидела девчонку 20-летнюю, фактически без опыта, но зато теперь мы с ней можем смотреть одними глазами на то что делаем. Кстати, коллекцию «Советский спорт» как раз она прорисовывала…
— После саммита в Аляске вы сразу заявили о планах выпустить новую коллекцию на эту тему. Уже приступили?
— Мы точно будем разрабатывать новое изделие — 100 процентов. И вот прямо сейчас, за этой стенкой, его собственно и разрабатывают — уже рисуют его. Но каким оно будет — я, конечно же, не скажу. А то товарищи из дружественной КНР уже, наверное, вяжут.
Уже прорисовываются какие-то элементики, и у нас есть общее видение новой модели – конечно же, это суперзнаковое событие, но в лоб мы бить не будем: США, Аляска, Путин, Лавров, Трамп — все перечислять не будем. А как-нибудь тоненько и незаметно обыграем, как со свитером СССР.
— Сейчас, после такого ажиотажного спроса на ваши изделия, не планируете расширения сети ваших фирменных магазинов?
— Мы уже очень давно работаем за пределами Челябинской области, потому что у нас 80% онлайн-заказов. И сейчас план номер один — не облажаться. Я что-то сомневаюсь, что мы сможем нормально спать в ближайшее время — и это не байки для красного словца. Очень сложно, когда такой груз ответственности, и нужно вовремя всем выдать заказанные свитеры. И фабрика это понимает, и я это понимаю — вот вчера спать легли в три ночи, а встали в девять.
— Тем не менее, время ожидания свитеров СССР, судя по информации на вашем сайте — уже почти два месяца…
— И я думаю, этот срок еще чуть-чуть, может быть, даже увеличится. А может быть, уменьшится. Вот сейчас будет совещание по трикотажке, и, может быть, мы сегодня даже уменьшим срок за счет работы ночью, в несколько смен. Мы раньше такое практиковали, а сейчас особая ситуация — вообще люди в едином порыве работают. Мамы сотрудников приходят, работают сестры, братья, одноклассники, старшие дети — приходят просто помогать, и на фабрике точно так же все, тоже вяжут. Но при всем при этом количество наших изделий в любом случае ограничено, ведь мы дизайнерский бренд.
«Наши, для наших, нашими руками»
— Где шьете ваши изделия, на каком оборудовании?
— Все наши пошивочные цеха находятся в Челябинске и Челябинской области. Мы работаем только со своими. У нас есть слоган даже «Наши, для наших, нашими руками», который появился очень давно. Трикотаж отвязываем тоже в России. Ну а оборудование — все практически китайское. А материал берем абсолютно отовсюду. Но сейчас, слава Богу, появились фабрики в России: закупаем, например, продукцию свердловского комбината. Также берем много натуральных тканей у белорусов. У нас очень много, кстати, в коллекции натуральных тканей — мы вообще поборники этого. Но бывает, что работаем и с турецкими тканями, очень мало с китайскими.
— На маркетплейсах очень много подделок под ваш бренд — те же свитера СССР там продаются по 1600-1900 рублей. В описании товара указан бренд SelSovet, а страна производства — Китай и даже Испания. Как вы относитесь к такому воровству?
— Наши юристы работают круглыми сотками — просят продавцов удалить наши фотографии, с использованием которых эти подделки на маркетплейсах чаще всего и продают. Но мы никакого отношения к этому не имеем. И я бы не рекомендовала такие вещи заказывать — ведь неизвестно, какое качество приедет. Давайте просто подумаем с точки зрения здравого смысла.
Из чего должен быть свитер, чтобы он стоил 1600, 2000, 3000? А тонкостей на самом деле очень много — какая машина вяжет, какие нити – мы довольно дорогие берем. То есть свитер у нас стоит своих оправданных денег на самом деле.
— Вообще вас не коробит, что на фоне нынешнего успеха, популярности, спроса на ваши изделия, кто-то загребает жар руками гораздо больше, чем вы. Ведь торговля на маркетплейсах идет более массово и масштабно…
— Слушайте, нет, на самом деле не коробит. Да и некогда сейчас сидеть думать, кто там чем торгует. Я думаю, что все же прекрасно знают, чей это свитер — с оригиналом все равно не перепутать. Хоть и не я его придумала — его лет 80 до меня придумали, а я просто модернизировала. И наш бренд зарегистрирован в Роспатенте.
— А почему вы сами принципиально не торгуете на маркетплейсах?
— Это моя картина мира: для меня очень странно, когда на маркетплейсах продают дизайнерские бренды. Шедевры бадьями не продают! И если это какое-то какое-то ограниченное количество изделий, то оно точно не может быть в количестве 3500 штук на маркетплейсе.
Стильный «Советский спорт»
— Помимо нашумевшего свитера СССР какими коллекциями вы еще можете гордиться?
— Костюмы «Советский спорт» пользуются огромным спросом. Я еще в самом-самом начале бренда, в 2017 году, рисовала костюм «Советский спорт» красно-синим, но он у меня не продался, и я так расстроилась. И вот сейчас, как только мы его вернули, он просто разлетается. Также мы уже семь лет шьем уже брючные костюмы — они тоже хорошо продаются. Свитер «Москва-80»…
— Судя по магазину, вы в основном позиционируете себя как бренд женской одежды?
— Нет, мы выпускаем одежду и для женщин, и для мужчин, просто все мужское сейчас уже раскупили. Потребность в качественной мужской одежде на самом деле довольно большая.
А иногда и девчонки покупают мужские вещи и носят их, хотя они могли бы мужикам достаться. И мы до Нового года обязательно сделаем очень широкую мужскую линейку.
— В фестивале местных брендов «Че Маркет» участвуете?
— Раньше участвовали, а сейчас нет: просто в какой-то момент людей стало не хватать, чтобы идти туда и разделять коллекцию. Стали распределять силы по-другому. А это же силы нужны: отправить толкового сотрудника туда, отвезти вещи, работать там. А мы, может, в это время сделаем что-нибудь полезное — запишем видео, выставим в интернете, потому в онлайн очень сильно ушли.
— Екатерина, а как вы пришли к созданию собственного бренда, чем занимались до 2017 года?
— Когда-то, в 2008 году, я пришла в бренд «Кира Пластинина» как управленец. Это была шикарнейшая история российского бренда, модная империя, которая развивалась с невероятным размахом. На самом деле это первый российский бренд одежды, как мне кажется, который в конце концов закрылся. Но именно в этой компании я росла и росла сначала как маркетолог, а потом подошла к созданию своего бренда.
— Сейчас, справившись с волной этого огромного спроса, какие сверхзадачи в бизнесе вы для себя ставите?
— Да, сейчас задача дня — это просто выполнить все обязательства перед клиентами. Это правда важно. А дальше — посмотрим. Наверное, может быть, в ближайшее время, захочется открыть магазин в Москве. Развивать интернет, рисовать новые коллекции. Очень хочу сделать крутейшую коллекцию «Советского спорта» — вот прям полноценную. Также сейчас выйдут фуфайки. Кстати, наши фуфайки очень хорошие, мы продаем их уже четыре года подряд — это наш топ-продукт.
Я хочу спортивную коллекцию с красивыми фуфайками, с классными спортивными свитерами, костюмами, возможно, даже с юбками для девочек.
— Наши чиновники очень любят говорить про поддержку, особенно малого и среднего бизнеса. А вы эту поддержку на своей компании ощущаете? И нужна ли она вам вообще?
— Слушайте, лучше вообще ни на кого не надеяться. Мне непонятно словосочетание «надеяться на государство». Если уж существует фраза «на Бога надейся, а сам не плошай», то я вообще не понимаю, почему человек надеется на государство. На основании чего? Надейтесь, пожалуйста, на себя. Идите работайте. Мы же работаем с утра до вечера! В моей голове нет таких ассоциативных рядов. Но при все при этом мне дважды предлагали государственную поддержку, и один раз — во время пандемии — мы ею воспользовались. Нам дали какой-то беспроцентный кредит, небольшой, правда, но не суть.
В то же время поддержку мы чувствуем. Вот, например, супруга губернатора и общественный деятель Ирина Текслер — она без конца про нас всем рассказывает. И она покупает нашу одежду за деньги, на секундочку — то есть не берет в подарок, а покупает. И она постоянно поддерживает, рассказывает. Ну а появление Сергея Викторовича в нашем свитере — разве это не поддержка?
— То есть никакими инструментами господдержки бизнеса вы не пользовались?
— Нет, нет — кредиты же банк дает. Да, сейчас под огромные проценты. И честно, четыре дня назад я не знала, как с банком передоговориться. Да, у меня тоже есть такие вопросы. Но мы стараемся развиваться на свои средства — двигаемся вперед очень аккуратно, на Bentley не ездим. Но проблема предпринимателя по моему убеждению не может быть проблемой страны — надо что-то делать, придумывать, выкручиваться. Да, бывает реально тяжело. Но даже в самые тяжелые периоды я никого не спрашивала «Почему вы мне ничего не даете».
Видео: Вадим Ахметов, Алина Яковлева
