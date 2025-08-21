Кроме отключенного светофора причиной пробки могут быть два ДТП
Затор длиной почти два километра образовался на улице Мельникайте. Об этом сообщает картографический сервис 2gis.
«Тюмень, 22 августа. Улица Мельникайте. Движение затруднено в обе стороны от „Арсиб Тауэр“ до областной больницы №2», — сообщает сервис.
Согласно комментариям водителей, примерно на середине участка не работает светофор. Кроме того, на этом отрезке Мельникайте зарегистрированы два ДТП.
Ситуация на улице Мельникайте
