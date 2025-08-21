21 августа 2025

Отключенный светофор создал двухкилометровую пробку в Тюмени. Карта

В центре Тюмени из-за неработающего светофора образовалась пробка
© Служба новостей «URA.RU»
Кроме отключенного светофора причиной пробки могут быть два ДТП
Кроме отключенного светофора причиной пробки могут быть два ДТП

Затор длиной почти два километра образовался на улице Мельникайте. Об этом сообщает картографический сервис 2gis.

«Тюмень, 22 августа. Улица Мельникайте. Движение затруднено в обе стороны от „Арсиб Тауэр“ до областной больницы №2», — сообщает сервис.

Согласно комментариям водителей, примерно на середине участка не работает светофор. Кроме того, на этом отрезке Мельникайте зарегистрированы два ДТП. 

Ситуация на улице Мельникайте
Ситуация на улице Мельникайте
Фото:

