28 августа 2025

Главарь банды истязателей на мойке в Каменске-Уральском собрался на СВО

Давид Анашкин просится из изолятора на фронт, но его могут не пустить
Давид Анашкин просится из изолятора на фронт, но его могут не пустить Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Давид Анашкин, которого называют главарем банды, истязавший людей на мойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), собрался из следственного изолятора на СВО. Об этом URA.RU сообщили два источника, близкие к следствию. 

22-летний Анашкин сейчас находится в СИЗО-1 Екатеринбурга. «Вот-вот уедет [на спецоперацию]», — уверяет первый собеседник агентства. Второй при этом сдержаннее в прогнозах. «Прошение Анашкина согласовали пока не все ведомства. Не исключено, что его план может сорваться», — говорит инсайдер. 

По словам одного из источников, в деле Анашкина появляются новые эпизоды по двум статьям (126 УК РФ — «Похищение двух лиц с применением насилия группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего» — и ст. 213 — «Хулиганство, совершенное группой лиц»). Также в его уголовном деле фигурирует статья 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Анашкин с подельниками в январе похитил и силой увез на автомойку четырех девушек. Перед этим он настойчиво писал одной из них сообщения в мессенджере, добиваясь романтических отношений. Та отказала, и диалог закончился взаимными оскорблениями. 

На мойке подруг заставили раздеться до нижнего белья, поставили на колени и начали поливать из шланга холодной водой. Истязания один из бандитов снимал на видео. Девушек ругали матом, унижали и угрожали сексуальным насилием. Пытки длились полтора часа, одна из жертв дважды теряла сознание. 

Информация о случившемся попала в СМИ лишь месяц спустя, создав общественный резонанс. Девять парней, включая Анашкина, были задержаны или объявлены в розыск. В суде они заявляли, что девушки тоже виновны в случившемся. Они якобы напились и оскорбляли покойных родителей Анашкина. Подробнее о громкой истории, — в сюжете агентства

