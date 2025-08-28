Главарь банды истязателей на мойке в Каменске-Уральском собрался на СВО

Давид Анашкин, которого называют главарем банды, истязавший людей на мойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), собрался из следственного изолятора на СВО. Об этом URA.RU сообщили два источника, близкие к следствию.
22-летний Анашкин сейчас находится в СИЗО-1 Екатеринбурга. «Вот-вот уедет [на спецоперацию]», — уверяет первый собеседник агентства. Второй при этом сдержаннее в прогнозах. «Прошение Анашкина согласовали пока не все ведомства. Не исключено, что его план может сорваться», — говорит инсайдер.
По словам одного из источников, в деле Анашкина появляются новые эпизоды по двум статьям (126 УК РФ — «Похищение двух лиц с применением насилия группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего» — и ст. 213 — «Хулиганство, совершенное группой лиц»). Также в его уголовном деле фигурирует статья 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Анашкин с подельниками в январе похитил и силой увез на автомойку четырех девушек. Перед этим он настойчиво писал одной из них сообщения в мессенджере, добиваясь романтических отношений. Та отказала, и диалог закончился взаимными оскорблениями.
На мойке подруг заставили раздеться до нижнего белья, поставили на колени и начали поливать из шланга холодной водой. Истязания один из бандитов снимал на видео. Девушек ругали матом, унижали и угрожали сексуальным насилием. Пытки длились полтора часа, одна из жертв дважды теряла сознание.
Информация о случившемся попала в СМИ лишь месяц спустя, создав общественный резонанс. Девять парней, включая Анашкина, были задержаны или объявлены в розыск. В суде они заявляли, что девушки тоже виновны в случившемся. Они якобы напились и оскорбляли покойных родителей Анашкина. Подробнее о громкой истории, — в сюжете агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!