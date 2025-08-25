США прекратили оказывать финансовую помощь Украине. Об это сообщил президент страны Дональд Трамп во время брифинга. Он отметил, что теперь Штаты продают свое оружие странам НАТО.
Американский лидер также заявил, что сейчас идут переговоры между Вашингтоном и Москвой о сокращение ядерных арсеналов. По его словам, необходимо, чтобы к этому процессу, в том числе, подключился Пекин, так как Китай занимает третье место по количеству ядерного оружия и может догнать США в течение пяти лет. Главные заявления Трампа — в материале URA.RU.
Прекращение помощи Украине
Трамп заявил, что Вашингтон прекратил финансирование конфликта на Украине и теперь продает вооружение странам НАТО, поскольку альянс согласился увеличить оборонные расходы до 5%. Он выразил уверенность, что противостояние России и Украины будет прекращено, и подчеркнул намерение США содействовать завершению конфликта.
Переговоры с РФ о сокращении ядерных арсеналов
Трамп заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают сокращение ядерных арсеналов и намерены привлечь к переговорам Китай. По его словам, США обладают крупнейшим ядерным потенциалом, Россия занимает второе место, а Китай — третье, однако Пекин быстро наращивает свои возможности и может приблизиться к лидерам в ближайшие пять лет. Трамп подчеркнул, что целью переговоров является достижение ядерного разоружения.
Встреча с Ким Чен Ыном
Американский лидер заявил, что рассчитывает встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, подчеркнув свою готовность к такому диалогу.
В действительности я его однажды увижу. Настроен на встречу с ним», — сказал Трамп, комментируя вопрос, касавшийся КНДР и ее лидера Ким Чен Ына. «Мы в какой-то момент встретимся. Я в действительности настроен на это», — повторил хозяин Белого дома.
Трамп также отметил, что поддерживает хорошие отношения с лидером КНДР. По его словам, он знает северокорейского лидера лучше всех, кроме его сестры.
Саммит между КНДР и Южной Кореей
На встрече с южнокорейским лидером Ли Чжэ Меном Трамп предложил провести саммит между КНДР и Южной Кореей. Он подчеркнул, что ранее уже проходили два подобных саммита.
"У нас было два саммита, но мы стали очень дружелюбными... И так бы не произошло, если бы Хиллари Клинтон выиграла выборы — это было бы катастрофой", — сказал Трамп на встрече.
Передача под контроль США участка земли Южной Кореи
Кроме того, Трамп заявил, что намерен обратиться к южнокорейской стороне с предложением передать в собственность Соединенных Штатов участок земли, где размещается крупная американская военная база. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Разговор с Путиным после 18 августа
Президент США сообщил, что после 18 августа, когда состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, снова контактировал с главой России Владимиром Путиным. Однако он не уточнил, о чем беседовал с российским лидером.
Успешный визит Путина на Аляску
Помимо этого, Трамп заявил, что визит Путина на Аляску 15 августа свидетельствует о его стремлении урегулировать конфликт на Украине. Президент США подчеркнул, что это был «очень успешный день».
«Думаю, тот факт, что он прибыл на Аляску, в нашу страну, было серьезным заявлением о том, что он хочет добиться урегулирования конфликта. Для него было непросто прибыть на Аляску», — сказал американский президент, отвечая на вопросы журналистов.
Встреча между Путиным и Трампом прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. Основной темой обсуждения стало урегулирование украинского кризиса.
Гарантии безопасности для Украины еще не обсуждались
Трамп заявил, что детали предоставления Украине гарантий безопасности пока не обсуждались. Он отметил, что Европа планирует предложить Киеву значительные гарантии, и США намерены только лишь поддержать этот процесс. По его словам, серьезных проблем при заключении соглашения он не ожидает.
Встреча Путина и Зеленского
Президент США заявил, что ему неизвестно, состоится ли встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В то же время Трамп предупредил Россию о возможных последствиях, если переговоры не пройдут, и добавил, что не планирует участвовать во встрече, даже если она будет организована. По его словам, причиной нежелания российской стороны проводить переговоры является личная антипатия Путина к Зеленскому.
Признание Алиева великим лидером
Президент США передал главе Азербайджана Ильхаму Алиеву фотографии встречи, на которых они вместе с премьер-министром Армении держатся за руки после подписания соглашения. Об этом Алиев сообщил в своем аккаунте в соцсети Х, выразив благодарность Трампу за персонально подписанные снимки и добрые слова, в том числе надпись: «Ильхам, ты великий лидер». По словам Алиева, фотографии были сделаны после парафирования соглашения при посредничестве США и символизируют новый этап в развитии диалога и обеспечении безопасности на Южном Кавказе.
Переименование Пентагона в «военное министерство»
Трамп вновь предложил переименовать министерство обороны США (Пентагон) в «военное министерство», отметив, что прежнее название звучало сильнее и отражало готовность к наступательным действиям. Он напомнил, что именно под этим названием США одерживали крупные военные победы, и выразил мнение, что возвращение исторического названия поможет восстановить прежний боевой дух.
