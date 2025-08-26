В Сургуте сотрудники пункта выдачи заказов пожаловались на невыплату зарплаты

В Сургуте работники ПВЗ Wildberries на улице Островского, 36/1 массово заявили о задержке зарплаты. Сообщения об этом появились в социальных сетях.
«Директор обещает отправить зарплату 20–25 числа следующего месяца, но в итоге ничего не выплачивает. Работа, пусть и неофициальная, не дает права задерживать заработную плату», — написал один из сотрудников в группе «Черный список Сургут» во «ВКонтакте».
По словам работников, директор управляет сразу несколькими пунктами выдачи в городе. Жалобы уже направлены в трудовую инспекцию. В пресс-службе Wildberries сообщили URA.RU, что уточнят информацию и вернутся с ответом.
