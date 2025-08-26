В Сургуте сотрудники пункта выдачи заказов пожаловались на невыплату зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудникам несколько месяцев задерживают зарплату
Сотрудникам несколько месяцев задерживают зарплату Фото:

В Сургуте работники ПВЗ Wildberries на улице Островского, 36/1 массово заявили о задержке зарплаты. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

«Директор обещает отправить зарплату 20–25 числа следующего месяца, но в итоге ничего не выплачивает. Работа, пусть и неофициальная, не дает права задерживать заработную плату», — написал один из сотрудников в группе «Черный список Сургут» во «ВКонтакте».

По словам работников, директор управляет сразу несколькими пунктами выдачи в городе. Жалобы уже направлены в трудовую инспекцию. В пресс-службе Wildberries сообщили URA.RU, что уточнят информацию и вернутся с ответом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте работники ПВЗ Wildberries на улице Островского, 36/1 массово заявили о задержке зарплаты. Сообщения об этом появились в социальных сетях. «Директор обещает отправить зарплату 20–25 числа следующего месяца, но в итоге ничего не выплачивает. Работа, пусть и неофициальная, не дает права задерживать заработную плату», — написал один из сотрудников в группе «Черный список Сургут» во «ВКонтакте». По словам работников, директор управляет сразу несколькими пунктами выдачи в городе. Жалобы уже направлены в трудовую инспекцию. В пресс-службе Wildberries сообщили URA.RU, что уточнят информацию и вернутся с ответом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...