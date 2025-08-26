Силовики раскрыли, как гаишник стал членом ОПГ, пытавшей подростков на свердловской мойке

Бывший сотрудник Госавтоинспекции из Каменска-Уральского (Свердловская область), 25-летний Всеволод Чемезов, арестованный на прошлой неделе, является фигурантом по уголовному делу об издевательствах на автомойке. Будучи при исполнении он избивал подростков и помогал скрываться главарю банды — Александру Лачугину, рассказали URA.RU правоохранители.
«Сотрудник полиции участвовал в двух эпизодах преступной деятельности указанной группы, в частности, избивал нескольких несовершеннолетних потерпевших юношей (в безлюдных местах и на автомойке). Также полицейский передавал служебную информацию руководителю организованной преступной группы о проводившихся оперативных мероприятиях по его розыску, что позволило главарю группы скрываться более полугода», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Чемезова обвинили по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). На прошлой неделе суд отправил мужчину в СИЗО, где он пробудет минимум до 4 октября.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, Чемезова вычислили полицейские из подразделения собственной безопасности областного ГУ МВД России и следователи СКР при поддержке бойцов Росгвардии. Обвиняемого со службы уволили, восстановиться в ОВД у него не получится никогда. «В случае, если в ходе судебного разбирательства будет доказана его причастность к криминалу, он понесет еще и уголовную ответственность», — подчеркнул полковник Горелых.
Привлечены к уголовной ответственности по данному делу уже 14 человек. В розыск объявлены еще двое — Александр Беспалов и Сергей Рябов. По предварительным данным, оба ранее сотрудничали со следствием.
Об издевательствах на автомойке стало известно 22 февраля, хотя события произошли в начале января. По версии следствия, Давид Анашкин, его брат и общие знакомые вывезли четверых студенток на мойку. Там их избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт Анашкина-старшего с одной из жертв. После этого его и двух фигурантов арестовали.
Позднее в уголовном деле появились новые эпизоды. Следователи установили, что банда и ранее вывозила потерпевших на мойку, где издевалась над ними. Со многих требовали деньги. Позже были арестованы Виктор Кухтин, Иван Петров, Артем Штука и предполагаемый лидер Александр Лачугин. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!