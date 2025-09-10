Здание правительства Белгородской области подверглось атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, удары БПЛА привели к повреждениям фасада и остекления административного здания в результате взрывов. По предварительным данным, пострадавших нет.
В то же время ВС РФ продолжают продвигаться на всех участках фронта. Военные отбили три контратаки на сумском направлении и продолжают вести бои в районах высотной застройки в Красноармейске. Карта проведения СВО на 10 сентября — в материале URA.RU.
ВС РФ работают на 14 направлениях
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что подразделения спецназа «Ахмат» задействованы на 14 различных участках в зоне проведения СВО на территории Украины. По словам Кадырова, он получает подробные отчеты о деятельности бойцов дважды в сутки, при этом в случае нештатных ситуаций командиры имеют возможность оперативно выходить с ним на связь вне зависимости от времени суток. Он подчеркнул, что лично следит за развитием событий и поддерживает постоянный контакт с руководящим составом подразделения.
Кадыров также отметил, что спецназ «Ахмат» сохраняет статус многонационального формирования: в его ряды принимаются добровольцы из всех регионов России без ограничений по национальному признаку. По словам главы Чечни, среди командиров подразделения есть и представители Украины.
Атака по правительству Белгородской области
Здание правительства региона вновь подверглось атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, в результате взрывов повреждены фасад и остекление здания. При этом пострадавших нет.
По данным главы региона, кроме повреждений административного здания, обломки одного из сбитых беспилотников упали на частный жилой дом, что привело к возгоранию. Очаг пожара был оперативно локализован силами экстренных служб. Гладков подчеркнул, что все профильные ведомства продолжают работу на месте происшествия, уточняя возможные дополнительные последствия атаки.
Сумское направление
В течение прошедших суток украинские вооруженные силы трижды пытались провести контратаки вблизи населенных пунктов Андреевка и Алексеевка Сумской области. Все атаки были успешно отражены, сообщили представители российских силовых структур. Попытки контратаки были предприняты силами 225-го отдельного штурмового полка и 78-го отдельного десантно-штурмового полка. В результате ведения стрелковых боев противник понес потери и был вынужден отойти на исходные позиции.
Красноармейское направление
В городе Красноармейск (Покровск) в ДНР продолжаются боевые действия в районах высотной застройки с участием российских военнослужащих, сообщил глава региона Денис Пушилин. Обстановка в населенном пункте остается сложной, а подразделения российской армии продолжают атаковать позиции ВСУ. Военные продвигаются «дом за домом» и сталкиваются с организованным сопротивлением противника.
Харьковское направление
В боях от армии Украины участвуют бойцы под воздействием психотропных веществ
Украинские войска отправили в бой штурмовые подразделения, находившиеся под воздействием психотропных веществ. Как сообщили представители российских силовых структур, ВСУ предпринял попытку контратаки в районе Волчанска. В бой пошла штурмовая группа, сформированная из военнослужащих 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате огневого поражения, нанесенного российскими силами, весь личный состав указанной группы был ликвидирован. Выживших среди бойцов противника не осталось.
ВС РФ взяли под контроль более километра трассы снабжения противника в Купянске
Военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовые подразделения, продолжая наступление на южных подступах к Купянску в Харьковской области, установили контроль над отрезком автодороги длиной 1,5 километра. Ранее этот участок использовался ВС Украины для обеспечения логистических операций.
Краматорско-дружковское направление
ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Военные Южной группировки российских войск уничтожили пункт управления беспилотниками противника и четыре антенны управления на краматорско-дружковском направлении. В Министерство обороны уточнили, что военные 85-й бригады, действуя слаженно, вывели из строя две антенны управления, что лишило украинские подразделения возможности использовать беспилотники для разведки и корректировки огня. Кроме того, расчет 152-мм гаубицы «Мста-С» нанес удар по пункту управления беспилотниками. В то же время военнослужащие 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности применили ударные FPV-дроны для поражения еще двух антенн пункта управления.
Уничтожена замаскированная антенна Starlink
По данным Минобороны, бойцы Южной группировки войск ликвидировали замаскированную американскую антенну Starlink, а также уничтожили личный состав Вооруженных сил Украины, осуществлявший ротацию. Российские операторы БПЛА коптерного типа, оснащенных системой сброса, прямым попаданием уничтожили замаскированную антенну и живую силу противника.
ВС РФ поразили самоходку противника
Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 и бронетранспортер М113 ВСУ. В Минобороны сообщил, что поражение техники противника стало результатом скоординированных действий расчетов FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка. Разведчики полка обнаружили позиции украинской самоходной артиллерии и передали координаты артиллеристам и операторам дронов.
Запорожское направление
Украинские военные применяют самодельные взрывные устройства (СВУ), замаскированные под электронные сигареты, которые размещают на своих позициях и в лесных массивах Запорожской области. Об этом сообщил сапер роты разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки войск «Днепр» с позывным Буш. При попытке включить электронную сигарету поражаются в первую очередь лицо и руки. Мины-ловушки противник также устанавливает на своих оставленных позициях — взрывные устройства маскируются под видом вещей, брошенных при отступлении.
Херсонское направление
Оператор беспилотника ZALA из состава войсковой группировки «Днепр» обеспечил корректировку удара по 155-мм гаубице М777 американского производства на территории Херсонской области. В ходе запланированного воздушного патрулирования правобережной части Днепра оператор разведывательного БПЛА обнаружил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие противника. Для выполнения задачи были задействованы совместно расчет разведывательного дрона и экипаж ударного аппарата. После передачи точных координат цели оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» осуществил запуск дрона-камикадзе. Спустя несколько минут американская гаубица М777, находившаяся в распоряжении украинских формирований, была уничтожена на правом берегу реки, передает «Пятый канал».
