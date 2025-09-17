17 сентября 2025

В ХМАО хулиганы вынудили спасателей искать людей в лесу

Хулиганы вынудили спасателей разыскивать людей в лесу, которые на самом деле не пропадали
Хулиганы вынудили спасателей разыскивать людей в лесу, которые на самом деле не пропадали

В Нижневартовском районе сотрудники «Центроспас — Югория» выезжали в лес на поиски людей, которые на самом деле не пропадали. Сообщение оказалось ложным вызовом, говорится в сводке ведомства.

«Спасатели выезжали по сообщению о том, что в районе 92–93 километров автодороги „Нижневартовск — Ваховск“ в лесном массиве потерялись люди. Прибывшие к месту вызова спасатели обследовали тайгу, люди не найдены, вызов оказался ложным», — уточнили в «Центроспасе».

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Центроспас — Югория» спасли двух югорчан, заблудившихся в лесу: женщину из Нягани и мужчину, который пропал в районе одного из месторождений.

