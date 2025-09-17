В ХМАО хулиганы вынудили спасателей искать людей в лесу

В Нижневартовском районе сотрудники «Центроспас — Югория» выезжали в лес на поиски людей, которые на самом деле не пропадали. Сообщение оказалось ложным вызовом, говорится в сводке ведомства.
«Спасатели выезжали по сообщению о том, что в районе 92–93 километров автодороги „Нижневартовск — Ваховск“ в лесном массиве потерялись люди. Прибывшие к месту вызова спасатели обследовали тайгу, люди не найдены, вызов оказался ложным», — уточнили в «Центроспасе».
Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Центроспас — Югория» спасли двух югорчан, заблудившихся в лесу: женщину из Нягани и мужчину, который пропал в районе одного из месторождений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!