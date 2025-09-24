Путин поднял зарплаты госслужащим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин повысил зарплаты части россиян
Путин повысил зарплаты части россиян Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября 2025 года окладов госслужащих и дипломатов на 7,6%. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза: а) размеры месячных окладов дипломатических работников... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих», — говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее сообщалось, что повышение зарплат с октября коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных органов власти, а также гражданского персонала воинских частей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба. Кроме того, увеличенные выплаты получат военнослужащие по контракту и призыву, сотрудники МВД России со специальными званиями, служащие войск Росгвардии, сотрудники таможенных органов, федеральной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и других ведомств с особыми условиями службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября 2025 года окладов госслужащих и дипломатов на 7,6%. Документ вступает в силу со дня его опубликования. «Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза: а) размеры месячных окладов дипломатических работников... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих», — говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее сообщалось, что повышение зарплат с октября коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных органов власти, а также гражданского персонала воинских частей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба. Кроме того, увеличенные выплаты получат военнослужащие по контракту и призыву, сотрудники МВД России со специальными званиями, служащие войск Росгвардии, сотрудники таможенных органов, федеральной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и других ведомств с особыми условиями службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...