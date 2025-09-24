Путин поднял зарплаты госслужащим

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября 2025 года окладов госслужащих и дипломатов на 7,6%. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза: а) размеры месячных окладов дипломатических работников... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих», — говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее сообщалось, что повышение зарплат с октября коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных органов власти, а также гражданского персонала воинских частей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба. Кроме того, увеличенные выплаты получат военнослужащие по контракту и призыву, сотрудники МВД России со специальными званиями, служащие войск Росгвардии, сотрудники таможенных органов, федеральной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и других ведомств с особыми условиями службы.
