Бандиты в ЕС, ответ РФ на передачу Tomahawk Украине: какие заявления сделал Песков 2 октября

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, который состоится в ближайшие недели. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что формат участия Путина еще обсуждается, однако присутствие российского лидера гарантировано.
В Кремле также сообщили, что Россия принимает активное участие во всех сегментах работы G20. Помимо этого представитель Кремля прокомментировал ситуацию с замороженными российскими активами, а также итоги выборов в Молдавии. Более подробно о заявлениях Пескова — в материале URA.RU.
Песков сравнил действия ЕС по отношению к российским активам с поведением банды
Страны Европейского союза действуют по отношению к замороженным российским активам как банда. «Это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: „Ребята, давайте вместе нести ответственность“», — сравнил Песков. По словам представителя Кремля, Москва намерена добиваться юридической и иной ответственности для всех, кто причастен к подобным действиям.
Россия намерена ответить на попытки присвоить активы
Россия предупредила о немедленном ответе на попытки европейских стран присвоить замороженные российские активы. Любые действия по экспроприации российских средств не останутся безнаказанными. Песков подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает обсуждения в Евросоюзе по этому вопросу.
Путин примет участие в саммите G20
Владимир Путин примет участие в саммите «Группы двадцати», который пройдет 21–22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге, Южно-Африканская Республика. Песков уточнил, что Москва намерена активно включиться во все ключевые направления повестки форума.
Делегация России готовится к обсуждению широкого круга тем. В их числе — вопросы глобальной экономики, энергетики, международной безопасности и развития.
В Кремле заявили, что слова Санду о Приднестровье вызывают сожаление
Заявления президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских военных из Приднестровья вызывают сожаление у российской стороны. Песков считает, что Россия расценивает позицию молдавского лидера как нежелательную.
Россия надеется на налаживание добрососедских отношений с Молдавией
Половина населения Молдавии поддерживает курс на сближение с Россией. По словам представителя Кремля, итоги прошедших в стране парламентских выборов свидетельствуют о значительной поддержке этой позиции среди граждан. Песков подчеркнул, что российская сторона заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Молдавией, несмотря на текущую напряженность в официальных заявлениях Кишинева.
Он также уточнил, что в Кремле рассчитывают на изменение антироссийской риторики молдавских властей на более прагматичную и взвешенную политику. Однако, по словам Пескова, пока предпосылок для этого немного. Российская сторона выражает надежду, что официальный Кишинев учтет мнение значительной части населения страны при формировании внешнего курса.
Песков отреагировал на передачу Украине разведданных о России
США передают Украине разведывательные данные в режиме онлайн, и это не является чем-то новым, сказал Песков. Его заявление прозвучало в ответ на сообщения СМИ о возможной передаче Вашингтоном Киеву разведданных для нанесения ударов по территории России. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные действия Соединенных Штатов продолжаются давно и не стали неожиданностью для Москвы.
Пресс-секретарь президента также отметил, что распространенная информация пока исходит только от СМИ. По его словам, подобные сообщения не появляются случайно, однако официальных подтверждений со стороны американских властей пока не поступало.
«Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация», — заявил официальный представитель Кремля.
О ситуации с бензином
Правительство России принимает все необходимые меры для стабилизации цен на бензин. По словам Пескова, власти внимательно следят за ситуацией и уже предпринимают шаги для решения возникших проблем. Он подчеркнул, что все действия направлены на предотвращение дефицита и резкого роста цен на бензин для конечных потребителей.
