В МИД РФ призвали США отрезветь

Россия призывает США здраво оценить последствия возможных поставок крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, появление на Украине такого вооружения может существенно изменить ситуацию в зоне конфликта, однако не повлияет на выполнение задач, стоящих перед Россией.
«Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала. <...> Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации», — подчеркнул Рябков, высказав надежду, что те, кто подталкивает США к решению о предоставлении ракет осознают «глубину и тяжесть последствий». Цитата по ТАСС.
Рябков добавил, что появление этого оружия у ВСУ будет означать существенное изменение обстановки, однако, по мнению ведомства, не сможет повлиять на достижение Россией ее целей. Дипломат также поделился мнением, что импульс для урегулирования ситуации на Украине, который возник после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может получить американские крылатые ракеты Tomahawk после переговоров с Трампом. Глава России в свою очередь отметил, что если Украина применит американские ракеты, это навредит отношениям России и США.
Tomahawk не страшен для российских систем ПВО. Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, начиная от «Осы-АКМ» и заканчивая «Тор-М2» и «Бук-М2», российская техника способна эффективно сбивать и американские крылатые ракеты и украинские.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.