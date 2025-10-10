Нарколаборатория в контейнере: хроника дела свердловского экс-чиновника, обвиняемого в выращивании конопли

В Екатеринбурге судят экс-сотрудника минАПК Крупского, он выращивал коноплю
Игорь Крупский сознался в преступлении
Игорь Крупский сознался в преступлении
новость из сюжета
ФСБ накрыла нарколабораторию чиновника из Екатеринбурга

В Академическом районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение громкого уголовного дела бывшего начальника отдела земледелия и семеноводства свердловского министерства агропромышленного комплекса Игоря Крупского. Силовики обвиняют его в незаконном производстве наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы. Все, что известно о деле, — в сбойке URA.RU.

Задержание

Ленинский районный суд отправил Игоря Крупского под стражу в конце 2024 года. Однако известно об этом стало лишь 13 января. Вместе с ним тогда был задержан его друг-пожарный Камиль Галимзянов. Во время обысков сотрудники ФСБ изъяли свыше 100 горшков конопли, которую выращивали для продажи, говорил источник URA.RU. В жилище третьего фигуранта — фитнес-тренера Семена — обнаружили около 20 пакетиков с запрещенными веществами. Последнему назначили запрет определенных действий.

Игорь Крупский во время продлении меры пресечения
Игорь Крупский во время продлении меры пресечения
Фото:

Нарколаборатория

Позже силовики выяснили, что на малой родине Крупского — в Белоярском районе — у Галимзянова стоят морские контейнеры, которые переделаны под нарколаборатории. Другой источник агентства выдвигал версию, что силовики якобы случайно узнали об этом. «Изначально Крупского расспрашивали по делу о субсидиях. Но он испугался и рассказал вообще все», — говорил собеседник URA.RU.

Судя по видео, в морских контейнерах наркотик рассаживали в горшки в оборудованном контейнере. Там же складировали все необходимое для выращивания. Соседи Галимзянова рассказывали URA.RU, что контейнер появился там за месяц до задержания спасателя.

Фигуранты

«Перевернули все. Искали даже в диване. Потом из кухни пришел сотрудник с упаковкой чая в руках. А оттуда достал полимерный пакет. И сказал: „А вот и анаша!“. Как он сразу так определил, что это именно анаша, я не понял. Потом пакет распечатали и вытряхнули оттуда много маленьких-маленьких свертков. Семен все это время лежал на полу, его руки были застегнуты наручниками, а на голове капюшон», — вспоминал сосед Семена, как в его квартире проводили обыски.

По словам другого соседа, у Семена есть жена и маленький ребенок. «Меня удивило, что они в 2024 году резко поехали отдыхать, вещи дорогие у них появились. Разве фитнес-тренеры так много получают?» — задавался вопросом собеседник. 

Про Галимзянова известно, что его задержали 23 декабря. По словам соседей, когда силовики ворвались к нему, он спал. Он работал в Белоярском, а проживал в Кочневском после развода с женой. У бывшей пары двое детей. Соседи не верят, что Камиль может быть причастен к преступлению.

«Говорят, что Камиля подставил его товарищ, который ему и привез контейнер. Якобы Камиль вообще не знал, что там внутри», — заявляла соседка.

В конце января стало известно о задержании бизнесмена Игоря Соколова. Следствие вменило ему «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». 

Суд

Игорь Крупский вину в культивировании конопли признал. По данным URA.RU, он заключил сделку со следствием. 23 июня его отпустили из следственного изолятора. Сейчас его судят вместе с Соколовым в Академическом райсуде. Он отказался отвечать на вопросы журналиста агентства.

