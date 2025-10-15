Мать жертвы насилия в Екатеринбурге лишают родительских прав

Скандал в стенах учреждения разгорелся в 2023 году
Маму подростка, которого признали потерпевшим по уголовному делу о сексуальном насилии в екатеринбургской спецшколе №124, хотят лишить родительских прав. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье мальчика.

«Этот вопрос должны были рассмотреть на заседании 13 октября. К женщине появились претензии по воспитанию ребенка, с которыми она категорически не согласна. Мальчик, узнав об этом, впал в депрессию», — сказал собеседник агентства.

URA.RU отправило запрос в ТКДН и ЗП Асбеста (семья родом оттуда). Ответ будет опубликован, как только поступит.

О скандале в школе стало известно весной 2023 года. Один из учеников сбежал и рассказал о «товарищеских судах», которые творились в стенах школы. По его словам, один из педагогов якобы заставлял старшеклассников насиловать других за провинности. В мае прошлого года бывший директор Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. После этого суд отправил в колонию троих учеников, которые, по версии следствия, занимались насилием. Позже наказание подросткам смягчили.

В феврале стало известно, что под суд попали еще двое фигурантов — Сергей и Дмитрий. Источник URA.RU, близкий к следствию, говорил, что им вменяется четыре эпизода насильственных действий. Преступления парни совершили с 2020-го по 2021-й. Суд отправил парней в колонию.

Кроме того, Сергей может быть причастен к еще одному эпизоду. Он произошел в 2020-м в оздоровительном лагере «Юность» в Сысерти. По словам источника, там юноша мог изнасиловать другого воспитанника спецшколы №124. За этой историей URA.RU следит в этом сюжете.

