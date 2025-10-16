Британские спецслужбы подготовили диверсии на газопроводе «Турецкий поток» совместно с Украиной, а также учувствовали в кураторстве операций СБУ и раздувании истерии в Европе. Глава ФСБ России Александр Бортников на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности СНГ (СОРБ) в Самарканде подчеркнул роль Лондона в срыве мирного урегулирования на Украине и участии британского спецназа в боевых действиях. Главные заявления директора ФСБ РФ — в материале URA.RU.
Операция «Паутина» и пропаганда Лондона
По словам Бортникова, операция СБУ под названием «Паутина», которая была осуществлена непосредственно перед переговорами между российской и украинской делегациями в Стамбуле, проходила под руководством британской разведки. «Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском „авторстве“ диверсии», — цитирует Бортникова РИА Новости. Это стало частью стратегии по срыву диалога.
Диверсии на энергетике под контролем MI6 и SAS
Британские спецслужбы совместно с украинскими коллегами разрабатывают планы диверсий на газопроводе «Турецкий поток», сообщил Бортников. Инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию ударов БПЛА по Каспийскому трубопроводному консорциуму (акционеры — Россия, Казахстан, США).
Бортников отметил, что международный терроризм по-прежнему представляет собой основную угрозу для безопасности стран Содружества. По его словам, крупнейшие террористические организации рассматривают государства СНГ, в первую очередь республики Центральной Азии, в качестве приоритетных объектов для дальнейшего распространения своей деятельности.
Также, сейчас, по словам главы ФСБ, европейские неправительственные организации (НПО) взяли на себя работу по разрушению связей между странами СНГ. «В политической сфере на разрушение традиционных связей на пространстве СНГ активно работают подконтрольные спецслужбам Запада иностранные и международные неправительственные организации», — отметил Бортников.
Влияние на Европу и срыв переговоров
Великобритания через провокации и дезинформацию направляет Бельгию и Брюссель на срыв украинского урегулирования, ответственна за неоднократные срывы мирных инициатив, заявил Бортников. «Именно британцы посредством провокаций и дезинформации дирижируют линией Брюсселя», — заявил он.
Бортников также отметил, что с подачи Лондона в ЕС раздувается и истерия об «угрозе с Востока» для лишения политической субъектности, укрепления и давления на страны. Британцы настаивают на подготовке Европы к войне с РФ, коалиции для войск на Украине и «бесполетной зоне». Цель — переток капиталов ЕС в британские рынки и ВПК, отмечает глава ФСБ.
Британский спецназ и НАТО в конфликте
Он заявил, что британский спецназ уже участвует в украинском конфликте против России. «Спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях», — отметил Бортников. По его словам, не сомневаются профессионалы и в причастности натовских спецслужб к инцидентам с «российскими» БПЛА над ЕС, привязанным к «теневому флоту» РФ — инициативе Лондона по блокаде Калининграда и балтийских судов.
Бортников также отметил, что НАТО продолжает расширять свое присутствие на территории СНГ, используя в качестве предлога оказание содействия странам региона в модернизации вооруженных сил, а также в техническом оснащении правоохранительных органов и спецслужб. «Курс на расширение НАТО, прямым следствием которого стал украинский кризис, не заморожен», — заявил глава ФСБ.
Колл-центры СБУ: вербовка уязвимых россиян
На Украине действуют более 120 колл-центров под контролем СБУ и подразделений ВСУ по информационно-психологическим операциям. «Подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые лица вовлекаются в совершение терактов через мошеннические действия колл-центров, курируемых СБУ», — заявил Бортников.
По его словам, агитируют в основном мигрантов, радикально настроенных граждан, представителей маргинальных групп, наркозависимых и граждан с психическими заболеваниями. Среди методов присутствует психологическое давление.
Истерия в ЕС и экономические мотивы Лондона
Бортников отметил, что по инициативе Лондона и возглавляемой им «партии войны» в Евросоюзе раздувается истерия вокруг мнимой «угрозы с Востока». Он утверждает, что западные элиты лишают ЕС субъектности, применяя образ врага для консолидации и давления.
Если исключить мысль о реальном намерении англосаксов развязать Третью мировую войну, остается одно логичное объяснение — создать стратегическую неопределенность и запугать страны ЕС, обеспечив переток их капитала на свои фондовые рынки и в военно-промышленные корпорации. Он добавил, что последствия столкновения Европы и России могут быть губительными.
