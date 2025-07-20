Чего лишились семьи Антиповых и Аристовых после национализации

Арбитражный суд Краснодарского края изъял у владельца холдинга «Ариант» Александра Кретова два участка на берегу Черного моря площадью более трех тысяч квадратных метров. О том, каких активов лишились семьи Кретовых, Аристовых и Антиповых после национализации ЧЭМК и «Арианта», — в материале URA.RU.
Начало национализации
До 2020 года семьи Александра Аристова и Юрия Антипова вели совместный бизнес, в который входили Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) и группа компаний «Ариант». В 2020 году бизнес разделили. Аристову и его зятю Александру Кретову отошел холдинг «Ариант», Антипову — ЧЭМК.
В феврале 2024 года Генпрокуратура потребовала вернуть в собственность государства акции ЧЭМК, которые принадлежали Юрию и Людмиле Антиповым. Поводом стали нарушения при приватизации: решение о ней должны были принимать федеральные органы власти в Москве, но сделано это было региональными отделениями в Челябинске. Суд удовлетворил эти требования, и предприятие отошло Росимуществу, а позднее были переданы в управление структурам «Россельхозбанка».
Более 105 млрд рублей — в такую сумму Генпрокуратура оценила «неосновательное обогащение» владельцев комбината. 28 марта 2024 года надзорное ведомство потребовала включить в перечень лиц, с которых предполагается взыскать в бюджет эти деньги, семью олигарха Александра Аристова. Таким образом, в список подлежащего национализации попали и активы семьи Аристовых и Кретовых, главным из которых был холдинг «Ариант».
Суды согласились с Генпрокуратурой. В настоящее время теперь уже экс-олигархи продолжают пытаться оспаривать решения судов, в том числе на стадии Верховного суда РФ. Суды, в свою очередь, обращают взыскания, предъявляемые судебными приставами, на оставшееся у Аристовых, Антиповых и Кретовых имущество.
Что отобрали у Антиповых
В ноябре 2022 года Антиповы для управления своими активами учредили АО «Эталон». Летом 2023 года АО «Урало-Сибирская металлургическая компания» (УСМК) завершила реорганизацию в форме присоединения к АО «Компания Эталон» (Челябинск). Активы группы (АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), ООО «Катав-Ивановский литейный завод» (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО «Метагломерат» (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды), а также АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область) перешли к АО «Эталон». В 2024 году акции всех этих предприятий, а также самого ЧЭМК перешли в собственность государства. Стоимость акций ЧЭМК приставы оценили почти в 18 млрд рублей.
Также суд арестовал участок и коттедж Антипова в Челябинске. Был изъят и участок площадью 306 тысяч квадратных метров, который находится у поселка Прудный, в пригороде Челябинска на территории Сосновского района.
Перешел в собственность государства и Торговый центр на набережной реки Миасс. Владельцем Торгового центра, изъятого у Антиповых, стало Росимущество.
Чего лишились Аристовы и Кретовы
Главным активом семьи был холдинг «Ариант». В агрохолдинг входят агрофирмы «Южная» и «Ариант», Центр пищевой индустрии (ЦПИ) «Ариант» и компания «Кубань-Вино». Все эти компании национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. При этом сама ООО «Группа компаний Ариант» осталась за первоначальными собственниками. С нее также требуют 46,6 млрд рублей.
Холдинг был основан бизнесменом Александром Аристовым и некоторое время принадлежал его дочери Елене Кретовой и зятю Александру Кретову. В феврале 2023 года почти весь бизнес был сосредоточен в руках Александра Кретова, а за Еленой Кретовой осталась компания «Консультанты Урала».
Суды не помогли
После национализации компании холдинга продолжили предъявлять финансовые претензии в бывшим владельцам. В июле 2025 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск национализированного «Центра пищевой индустрии — Ариант» к Елене Кретовой на 13 миллионов рублей. Средства взысканы с компании Кретовой ООО «Консультанты Урала». В июне суд взыскал с Кретовой 265 млн рублей в пользу ООО «Агрофирма Ариант». В пользу «Агрофирмы Южной» с экс-владелицы взыскано 428 миллионов рублей.
А вот иски Аристова к принадлежавшим ему компаниям суд оставил без удовлетворения. В марте 2025 года ему не удалось взыскать 175 млн рублей с компании «Кубань-Вино». Не удалось владельцу «ГК „Ариант“ оспорить и арест активов холдинга на 46,6 млрд рублей. Тогда же суд оставил в силу арест счетов Аристова.
Зять Аристова, экс-депутат Госдумы Александр Кретов, помимо компаний, входивших в холдинг «Ариант», лишился двух участков земли и двух коттеджей в станице Тамань на берегу Черного моря. Иск об изъятии недвижимости, поданный судебными приставами, арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил в июле 2025 года.
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