Зеленский подписал закон о НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом глава государства сообщил в видеообращении.
«Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта — теперь уже Закона. Как только документ будет подписан, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства», — отметил Владимир Зеленский, его слова опубликованы в его официальном telegram-канале. Украинский президент подчеркнул, за инициативу проголосовал 331 депутат Верховной рады. Он заявил, что решение принято с учетом мнения общества, а украинские власти сразу проинформируют международных партнеров о вступлении закона в силу.
Ранее, 22 июля, Рада приняла другой законопроект, который предполагал лишение НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) независимости. Эта инициатива вызвала широкую негативную реакцию среди граждан: люди вышли на массовые протесты, акции охватили крупнейшие украинские города и не утихали больше недели. С критикой решения выступили и западные союзники Украины, отметив, что этот закон станет препятствием для дальнейших отношений и возможного вступления страны в Евросоюз. Уже 24 июля Зеленский пообещал подготовить новый закон, который бы закрепил независимость антикоррупционных ведомств.
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