Производитель памперсов раскрыл махинации с госконтрактами на Ямале

18:35 17 мая 2017 0

Любимое лакомство ямальских оленей хотели использовать в производстве подгузников для взрослых и одноразовых пеленок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Очередной инновационный проект оказался под угрозой провала. Еще несколько лет назад ямальский бизнесмен собирался открыть производство больничных одноразовых пеленок и подгузников для взрослых с уникальным антисептическим покрытием из ямальского ягеля. Проект получил финансовую поддержку из бюджета, но застрял на стадии реализации и оказался на грани банкротства. Бизнесмен уверен, что его намеренно выживают с медицинского рынка и обвиняют в мошенничестве, чтобы отдать госконтракты бизнесмену, который уже много лет ведет поставки на Ямал.

Предприятие «Полярный инвестиционный центр» заработало на Ямале еще в начале 2010-х. Тогда бизнесмен Геннадий Патока запустил производство одноразовых пеленок для медицинских нужд. Несколько лет назад он решил расширить бизнес и производить еще и подгузники для взрослых.

Местное производство означало замену импортных товаров в местных больницах при стоимости почти вдвое ниже аналогов. Но главная особенность -

товары этого бренда должны были покрываться специальным антисептическим раствором из ямальского ягельника. Это вид мха, который произрастает в тундре на Ямале и является основной пищей оленей.

«Мы проводили испытания. После исследований в лаборатории в Санкт-Петербурге все были в восторге от свойств ягеля», — рассказал Геннадий Патока.

Заключенные ИК-18 отрабатывали долги на производстве памперсов фото предоставленно Геннадием Патокой

К тому же все производственные мощности бизнесмен разместил в исправительной колонии в поселке Харп. Таким образом, предприятие получило еще и социальную ориентированность, давая заключенным возможность зарабатывать и гасить свои долги, реабилитироваться через труд.

Несколько лет назад бизнесмен получил грант от окружного правительства на 10 млн рублей на покупку оборудования для производства подгузников для взрослых. Реализация проекта состояла из двух стадий. Сначала начинается производство обычных подгузников. Позже на полученную прибыль проходят модернизация и дооборудование для обработки ягельным антисептиком.

«На грант мы закупили оборудование, все сделали, выиграли контракт с Фондом соцстрахования на поставку подгузников нуждающимся на Ямале, но в итоге нас назвали мошенниками и практически выжили с рынка», — утверждает бизнесмен.

Его компания должна была доставить продукцию до потребителей. Адреса доставки предоставил ФСС. Но выяснилось, что порядка 65% из них неверные. Потребители по адресам уже не проживали, не нуждались в подгузниках или в документах был указан неправильный размер. 15 человек из списков уже умерли. Всем остальным товар доставили в срок. Даже самостоятельно нашли некоторых переехавших.

Однако Фонд соцстрахования решил, что контракт не исполнен, и расторг его в одностороннем порядке. Предпринимателю при этом ничего не заплатили. Товар также не вернули.

«Непонятно, почему у них в документах такая путаница в адресах и фигурируют умершие. Я ни на что не намекаю, но это мне напоминает случай в Тюмени, кажется, несколько лет назад. Там при проверке местного ФСС выяснили, что слуховые аппараты доставляли людям, которых давно нет в живых. То есть просто списывали и отмывали деньги», — рассказывает бизнесмен.

Свои права он решил отстаивать в суде. Геннадий Патока потребовал с ФСС возместить 3,5 млн рублей согласно контракту. В арбитраже представитель ФСС сослался на экспертизу, которая подтвердила низкое качество товара. Бизнесмен опроверг эти данные: продукция производится в соответствии с ГОСТом и имеет все нужные сертификаты. Сама экспертиза была проведена человеком, не имеющим нужного образования. К тому же предприниматель не знает, где фонд взял образцы подгузников для экспертизы.

Суд бизнесмен проиграл и получил лишь 65 тыс. рублей. Это штраф, который должен заплатить Фонд соцстрахования за неправомерное расторжение контракта. Не помогла и апелляционная жалоба. И сейчас бизнесмен готовится к очередному судебному процессу.

Бизнес-омбудсмен следит за развитием ситуации и готов помочь предпринимателю в судебных разбирательствах Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

Бизнес-омбудсмен на Ямале Дмитрий Бравдурный рассказал агентству, что знает о ситуации и готов помочь предпринимателю в судебных тяжбах. «Ситуация у него достаточно сложная. Есть эта экспертиза, утеряны некоторые доказательства. Насколько мне известно, он сейчас собирает новый пакет документов, чтобы снова идти в суд. И я готов присоединиться к процессу», — сказал омбудсмен.

Геннадий Патока уверен, что его специально хотят выжить с рынка. Он рассказывает, что некая сотрудница фонда обзванивала клиентов и убеждала, что новый поставщик плохой и они должны отказаться от подгузников. В подтверждение бизнесмен передал в редакцию список клиентов, к которым поступали такие звонки и которые впоследствии отказались принимать подгузники.

«Когда доставляли товар, людям в Ноябрьске выяснили, что до нас подгузники им привозила лично сотрудница Фонда, та самая, которая и обзванивала, что странно. Ведь они только оплачивают все поставки, а не доставляют», — говорит предприниматель. Он уверен, что между красноярской компанией и ФСС есть незаконная связь, которая и стала одной из причин посягательств на его бизнес.

Директор ямальского отделения Фонда социального страхования Андрей Желобаев в беседе с журналистом «URA.RU» отказался давать какие-либо комментарии по телефону и предложил прислать официальный запрос, который он рассмотрит и даст ответ позже.

Согласно открытым данным на сайте госзакупок, на протяжении нескольких лет все контракты ФСС на поставку подгузников выигрывает ООО «Круг» из Красноярска. Эта же компания занялась поставками после расторжения контракта с ямальским бизнесменом.

В компании заверили, что в муниципалитетах на Ямале у них есть исполнители, которые доставляют продукцию до потребителей, но их партнеры никак не связаны с фондом соцстрахования. При этом они не раскрыли имен своих представителей в Ноябрьске. Директор филиала ямальского ФСС в Ноябрьске Елена Лысенкова также заявила агентству, что ничего об этих контрактах не знает, что ни она, ни ее подчиненные никогда доставкой подгузников адресатам не занимались и не имеют таких полномочий.

Тем временем из-за неоплаченного контракта бизнесмен влез в долги. Например, тюрьме за оказанные услуги по производству, а также владельцам арендованных складов на Ямале. В судах уже началось рассмотрение нескольких исков по взысканию долгов. Когда-то перспективное инновационное производство сейчас простаивает. Имущество и счета компании арестованы под обеспечение исков.