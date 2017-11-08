В Зауралье создают сайт для борьбы с низкой явкой

23:29 08 ноября 2017 0

У курганских властей есть все основания опасаться за явку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области, которая в единый день голосования-2017 показала антирекорд по явке ( 7,24%), начали кампанию по работе с избирателем. Как рассказали источники «URA.RU», информационный портал «За наше Зауралье», которое заказало правительство региона, будет работать на явку.

Дизайн сайта разработчики предложили заранее Фото с портала госзакупок

Согласно сайту госзакупок, контракт по созданию портала «За наше Зауралье» обошелся курганским властям в 7 млн рублей. Работу сайт пока не начал. По словам председателя комитета по печати Курганской области Сергея Мелехова, обслуживать портал будут журналисты регионального издательства «Новый мир».

«Это будет интерактивная площадка, где жители Зауралья смогут публиковать свои предложения и проекты, которые после обсуждения будут передаваться профильным подразделениям», — рассказал о задумке Мелехов. Он отметил, что хотел бы, чтобы портал был направлен на конструктив, а не скатывался до «жалоб на открытые колодцы». В комитете предполагают, что работать сайт начнет уже «в конце ноября — начале декабря».

Главе Зауралья Алексею Кокорину важно обеспечить хороший результат на выборах президента Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Аналогичные порталы по работе с предложениями жителей разрабатываются во многих регионах. Однако на Урале только в политтусовке Кургана обсуждают, что сайт поможет мобилизовать электорат.

«Курганской области сейчас необходимы свежие идеи, поэтому вполне логично, когда пытаются обращаться к молодой активной аудитории. Любые базы данных пригодятся во время избирательной кампании, — считает социолог Сергей Ширяев, который знаком ситуацией в Зауралье. — Думаю, подобные проекты будут запускать и в других регионах».

Цену изготовления портала в Зауралье он назвал «достаточно высокой», однако предположил, что в нее входит продвижение и обслуживание сайта, а также привлечение внимания к проекту в соцсетях.

По данным источников агентства, в избирательной кампании президента в Зауралье планируют использовать уже существующие группы в соцсетях. Они были созданы ещё в 2014 году по выборы Алексея Кокорина и сейчас обновляются все активнее. Ранее Telegram-канал «Курганский дед» уже указывал на ошибки провластным пиарщикам. Так, при передаче группы во «ВКонтакте» от победившего депутата областной думы Сергея Муратова другому единороссу — кандидату в депутаты Госдумы Василию Шишкоедову забыли поменять ее адрес. Слоган «В центре», под которым шел промышленник в Кургане, так и остался в заголовке группы кандидата, выдвинутого по единому избирательному округу от Зауралья.

«Главное в этой работе избежать суеты и разнобоя, — предупреждает Ширяев. — Если удастся придумать свежую идею и четко выстроить работу в соцсетях и на новом портале, все может получиться».