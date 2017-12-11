Политические менеджеры Решетникова прошли смотрины. Результаты удивили

23:54 11 декабря 2017 0

На протестной территории «Единая Россия» оказалась не столь сильна и без помощи команды Максима Решетникова не сумела добыть победу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Последние выборы в Пермском крае перед президентской кампанией привели к неоднозначным результатам. С одной стороны, могли себя показать новые кураторы политических процессов, назначенные губернатором Максимом Решетниковым, с другой — «партия власти» не смогла взять под контроль парламент на одной из самых проблемных территорий. Наблюдатели рассуждают, что перед президентскими выборами времени на «раскачку» у властей больше нет.

Предыдущий губернатор и арендатор свинокомплекса довели жителей майского до масштабного протеста Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Накануне в Краснокамском районе прошли досрочные выборы Совета депутатов Майского сельского поселения. Предыдущий состав стал нелегитимен. Кампания вызвала большой интерес наблюдателей, поскольку территория давно является протестной. С прошлого года местные жители проводят пикеты и митинги из-за бедственного положения основного предприятия — государственного свинокомплекса «Пермский», одного из крупнейших производителей свинины в России.

Вторая деталь, сделавшая кампанию знаковой: эти выборы фактически стали тестом для новых политических менеджеров администрации губернатора. Лишь в октябре бывший москвич Дмитрий Пучко получил должность директора департамента по взаимодействию с территориями (ранее он работал с Максимом Решетниковым и вице-премьером Еленой Лопаевой в столичном правительстве). А в ноябре Леонид Политов, возглавляющий департамент внутренней политики, пошел на повышение — стал заместителем главы администрации.

Реальные полномочия Политова подтверждает и тот факт, что в конце ноября чиновник ездил в Кремль на двухдневный семинар для региональных кураторов внутренней политики. К тому же после увольнения Рустема Юсупова у администрации нет полноценного руководителя.

Выборы в Майском прошли в спокойной обстановке. В двух округах на десять мандатов претендовали семь кандидатов от «Единой России», девять представителей ЛДПР, два эсера, коммунист и сразу 12 самовыдвиженцев. Явка составила всего 20,12%. Шесть депутатских кресел достались самовыдвиженцам, а единороссам — четыре. Таким образом, парламент в протестном Майском будут контролировать беспартийные парламентарии. Это итог скрасила лишь кампания на севере региона — довыборы в Совет депутатов Усть-Черновского сельского поселения (Гайнский район) при явке 43,95% закончились относительным успехом единороссов (четыре из шести мандатов).

В региональном отделении «Единой России» сообщили, что выводы по прошедшей кампании сделают позднее. Будут учтены как успехи, так и неудачи.

Благодаря протестам в Майском Игорь Малых теперь работает в Заксобрании Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источник, близкий к властям региона, отмечает, что единороссы готовились к худшему — заранее было известно, что кампания будет тяжелой. Неслучайно в прошлом году на выборах в Заксобрание благодаря именно Майскому по спискам КПРФ мандат получил экс-спикер Земского собрания Краснокамского района Игорь Малых.

«Результат единороссов выглядит еще неплохо, ведь системная оппозиция фактически проигнорировала кампанию, а ЛДПР выставила молодежь. В Краснокамском районе сильно „Яблоко“, но эта партия вообще не выдвинула ни одного кандидата. Администрация губернатора не видела проблем и особенно не была вовлечена в эти выборы. Возможно, кураторам пока не хватает опыта для управления „маленькими“ кампаниями», — рассуждает информатор.

Из оппозиции могла «выстрелить» ЛДПР с «пулом» из девяти кандидатов. Но либерал-демократы не взяли ни одного мандата. «У нас идет значительная перезагрузка актива участвующего в выборном процессе, мало того — это эффективный способ привлечения молодежи в наши ряды. К примеру, за последние полтора года членами нашей партии в крае стало более 1000 человек. Теперь наша главная задача перевести количество в качество — наши мандаты в ближайшем будущем», — рассуждает координатор пермского отделения ЛДПР Олег Постников и полагает, что победы придут к либерал-демократам уже в следующем году.

Олег Постников рассчитывает на победы в наступающем году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

За несколько дней до голосования политтехнолог Дмитрий Логинов как раз предсказывал, что в протестном Майском сложится «микс» из депутатов-единороссов и самовыдвиженцев. «Очевидно, что ответственные за политические процессы не обратили внимания на эти „маленькие“ выборы. Нити управления были утеряны. А ведь поселок Майский — это значимая территория с важнейшим предприятием», — говорит собеседник.

С Леонидом Политовым связаться не удалось. Представитель администрации губернатора пояснил «URA.RU», что ведомство в период муниципальных кампаний работает в плановом режиме: проводит консультации, ведет внешнее наблюдение, помогает партиям и главам достичь согласия по кандидатам. Политов на уровне муниципалитетом отвечает за работу с партиями, а Пучко — с главами и парламентами.

Выборы в Майском заранее вызывали большие опасения, поэтому в процесс включился Алексей Чусовитин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На прошлой неделе пермские Telegram-каналы рассуждали, что на выборы в Майском единороссы даже привлекли бывшего замглавы администрации губернатора, политтехнолога Алексея Чусовитина. «Полагаю, что моя роль в этой кампании действительно была определяющей. Так как 3 декабря в течение часа я рассказывал кандидатам, как можно выиграть выборы без денег, без административного ресурса и без „черных“ технологий — только за счет слаженной командной работы, плана действий и личного энтузиазма. Этим, пожалуй, моя роль исчерпывается», — пояснил политтехнолог «URA.RU» и добавил, что в самом протестном населенном пункте Прикамья все же удалось сформировать конструктивный парламент.

Проигрыш «Единой России» в Майском — это тревожный «звоночек» в преддверии президентской кампании, полагает политический консультант, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Иванов. Поселок в последнее время стал одной из самых «горячих» точек на социально-политической карте Прикамья, поэтому минувшим выборам стоило уделить повышенное внимание — и руководителям политблока администрации, и партийным лидерам.

«Возникает невольное ощущение самоустранения. Впрочем, политический менеджмент в администрации губернатора явно „хромает“ вследствие пертурбаций с главой и заместителем, ответственным за политику. Однако нужно понимать, что в свете грядущих президентских выборов времени на раскачку нет. И если в ходе грядущей кампании не будет системного внимания к наиболее проблемным территориям Пермского края (а это не только Краснокамский район, но, в первую очередь, город Пермь), то и результат можно получить соответствующий», — подчеркнул эксперт.

Проигранные выборы на селе в свое время стали началом масштабных политических провалов Виктора Басаргина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В период правления прежнего губернатора Виктора Басаргина, к слову, и возникли большие проблемы с выборами на селе. Деятельность «политического» замглавы администрации Кирилла Маркевича привела к тому, что в сентябре 2015 года «Единая Россия» провалила выборы в Большесосновском (один из 16 мандатов в Земском собрании) и Очерском (четыре мандата из 15 в Земском собрании) районах. Следом один за другим были сорваны конкурсы по назначению глав территорий. В итоге Басаргин в декабре прошлого года вообще лишился политического менеджмента — ушли в отставку глава администрации Анатолий Маховиков и его заместитель Александр Козенков. А поводом для увольнений стал провал очередной муниципальной кампании: на довыборах в Заксобрание знаменитый фокусник и представитель «Единой России» Владимир Данилин проиграл самовыдвиженцу — исполнительному директору Машзавода имени Ф.Э. Дзержинского (ЗиД) Егору Заворохину.