Самых влиятельных людей УрФО наградили звездами

07:29 27 января 2018 2

Гости соответствовали важности события Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Холдинг «ФедералПресс» подвел итоги 2017 года на Урале и в Сибири, назвав победителей в 20 номинациях собственной премии. Премия вручалась в 11-й раз, и впервые церемония прошла не в Екатеринбурге: 26 января элиту Уральского федерального округа собрали в Тюмени. Особый статус мероприятию придало участие полпреда президента в УрФО Игоря Холманских. Это был первый в истории премии визит представителя главы государства.

Ольга Ройтблат с супругом и дочерью Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Некоторые номинанты на вручение премии пришли целыми семьями. Так, доверенное лицо Путина на выборах 2018 года Ольга Ройтблат была замечена с супругом и дочерью, которая прилетела из-за границы и пришла на мероприятие, чтобы поздравить Ольгу Владимировну с получением награды в спецноминации «За вклад в развитие гражданского общества в регионах УрФО».

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и губернатор Владимир Якушев в зал вошли вместе в сопровождении серьезных мужчин в темных костюмах. «ФСО» — прошептали в зале. Кстати, за ВИП-столом, где, помимо Холманских и Якушева, оказались еще заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, основатель премии, генеральный директор медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин, председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в этот раз не оказалось дам, ВИПы провели вечер в исключительно мужской компании.

Из 30 номинантов каждого лонг-листа в шорт-лист попадает около шести Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

В приветственной речи Иван Еремин отметил: данному торжественному мероприятию предшествовало полгода серьезной работы экспертов. Как пояснил «URA.RU» редактор объединенной редакции медиахолдинга, РИА «ФедералПресс», Эдуард Коридоров, работа по определению номинантов начинается летом (в июне—июле), когда около 700 экспертов отвечают на 60 вопросов анкет, в которых и называют лидеров политики, экономики, общественной деятельности на Урале и в Сибири.

«Люди, которые попадают в лонг-листы, должны оказывать влияние на жизнь регионов и общества. В каждой номинации оказывается около 30 человек, всего номинаций 20. Так что наши эксперты определяют изначально 600 человек, каждый из которых может стать лауреатом премии». После работы экспертов в шорт-листах номинаций осталось по 5-7 номинантов, из числа которых и избирался победитель. В этом году эксперты приняли решение исключить из претендентов губернаторов. Как пояснили организаторы, никто так не влияет на жизнь областей и округов, как их руководители.

На вопрос, как отнеслись к блокировке в номинациях губернаторы, эксперты ответили: «Обрадовались!» Владимир Якушев все же был удостоен награды за прогрессивный подход в реализации стратегии инновационного развития экономики Тюменской области — ему вручили диплом в специальной номинации «За вклад в развитие регионов УрФО».

Степан Киричук дважды поднимался на сцену за наградой Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

В процессе вручения наград несколько человек дважды выходили на сцену за звездой (так выглядит символ премии). В двух номинациях «Лоббист года» и «Заявление года» победил член Совета Федерации Степан Киричук. Победа в последней номинации досталась Киричуку за высказывание о решении Федерации о снижении объемов софинансирования государственных программ в Тюменской области: «Когда-нибудь эта тяга лопнет. Нельзя до бесконечности нагружать субъекты, изымая все больше средств из региональных бюджетов. Между тем на федеральном уровне постоянно находят разные способы это сделать». После вручения второго диплома Степан Киричук обещал молчать в 2018 году, чтобы дать шанс кому-то другому победить в этих номинациях в рамках следующей премии «Итоги года 2018».

Вторым победителем в «Заявлении года» стал председатель челябинской Общественной палаты Олег Дубровин. А лоббистами года также стали депутат Госдумы Владимир Бурматов и депутат курганской облдумы Владимир Казаков.

1/5 Леонид Остроумов дважды получил награду Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Дважды получил награду и директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов в номинациях «Законопроект года» (закон о введении налоговых каникул для начинающих предпринимателей) и «Стратегия года» («Пять шагов к инвестициям»). Также отмечены стратегии компаний «Газпромнефть Хантос», «Тюменьэнерго» и IT-компании SAP СНГ.

За самое заметное объединение, совершенное в 2017 году на территории УрФО, отметили екатеринбургский Фонд святой Екатерины и совместное предприятие «Корпорации СТС» и «Фортум» — «Урало-Сибирскую теплоэнергетическою компанию».

В номинации «Пиар-кампания года в сфере политики» награду получил Центр «Открытый регион», новое автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, менеджерским дебютом года назвали карьерные изменения в жизни директора ПАО «СУЭНКО» Данила Анучина, лучшими стартапами признаны Дмитрий Гурьев (Екатеринбург) и проект тюменской компании НТЦ «Интерм». Генеральный директор ОАО «Авиакомпания ЮТэйр» Андрей Мартиросов назван лучшим лоббистом в бизнес-среде, а сама авиакомпания отмечена еще и в номинации «Антикризис года». «Запсибкомбанк» и «Газпромбанк» получили признание в номинации «Сделка года». В номинации «Инвестпроект года» победил агрокомплекс «Чурилово», в номинации «Социальный проект года» отмечены «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ПО «Маяк», «Русская медная компания», группа «ВИС», екатеринбурженка Татьяна Флеганова. В номинации «Информационная политика года» — ЗАО «РСГ-Академическое», Антипинский НПЗ, РН-Юганскнефтегаз.

«Пиар-кампанией года» признали проект «Городская среда» и работу депутата Тюменской областной думы Елены Кашкаровой в социальном проекте «Создавая будущее». В номинации «Оппозиционер года» победу одержал депутат Госдумы, экс-кандидат в губернаторы Свердловской области Дмитрий Ионин. Дипломатом года назван председатель Общественной палаты Тюменской области Владимир Чеботарев. Победу в номинации «Парламентарий года» одержал Олег Цепкин (сенатор Совета Федерации от Челябинской области).

Пока организаторы не определились, в каком городе будет проходить следующая, двенадцатая церемония вручения главной премии УрФО. Однако отметили, что идея проводить праздник за пределами Екатеринбурга им понравилась. «Главное, чтобы эстафета была передана в такие же гостеприимные руки, тюменцы задают очень высокую планку», — уточнили организаторы.