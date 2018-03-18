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Главные новости Ямала
14:26  18 марта 2018 0

На участке губернатор Кобылкин с супругой выбирали трижды

В третий раз их мнения разошлись
Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
ВЫБОРЫ 2018. Голосование. Салехард, кобылкин дмитрий, кобылкина галия
Дмитрий Кобылкин традиционно пришел на избирательный участок с супругойФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На избирательном участке №1006 в Салехарде с самого утра не протолкнуться. Салехардцы идут на президентские выборы поодиночке и семьями, кто-то пришел с друзьями или коллегами по работе. Кажется, план региональных властей показать самую большую явку избирателей на Урале вполне осуществим.

В помещении полно людей. Не сразу получается сориентироваться, куда идти. Со всех сторон звучит гам толпы, перемежающийся музыкой и ароматами выпечки.

ВЫБОРЫ 2018. Голосование. Салехард, триколор, воздушные шары, избирательный участок, выборы 2018, голосование
На избирательных участках с самого утра выстраиваются очереди
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Кто-то подсказывает. «Вам сначала направо, на выборы. А потом налево, там сейчас будет концерт, можно проголосовать за объекты благоустройства», — объясняет женщина. «И поучаствуйте в нашем фотоконкурсе», — подхватывают двое молодых волонтеров и вручают всем прохожим листовки с описанием правил конкурса.

Зал для голосований полон. К членам избирательной комиссии выстроились очереди. Поток не прекращается. Одни приходят — другие уходят.

«Пока трудно судить о явке, но людей много. Идут с утра большим потоком, стараются, видимо, многие проголосовать уже в первой половине дня. Наверно, потому, что еще и культурных мероприятий проводится много», — рассказывает председатель Екатерина Саромудова.

В этот момент ее окликает один из членов комиссии. «У нас тут впервые голосующий!»

Екатерина громким голосом просит всех присутствующих на минутку остановиться и обратить внимание. Она подходит к юной девушке, объявляет, что этот человек пришел на свои первые в жизни выборы. Тут же девушке вручают диплом. Толпа аплодирует. Смущенная избирательница хватает бюллетень и быстро скрывается в кабинке для голосования.

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Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В какой-то момент внимание присутствующих привлекает к себе супружеская пара, появившаяся в зале. Это губернатор Дмитрий Кобылкин пришел на участок в сопровождении супруги Галии. Они встречают кого-то из знакомых, здороваются, обмениваются парой фраз и спешат к членам комиссии за бюллетенями. Еще пара минут — и бумаги в урне для голосования.

ВЫБОРЫ 2018. Голосование. Салехард, кобылкин дмитрий, избирательный участок, выборы 2018, голосование
Губернатор Кобылкин пожелал ямальцам «сделать правильный выбор»
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор уверен, что явка на Ямале сегодня будет традиционно высокой. Не испугают северян даже морозы -25 с ветром. «Событие знаковое для России, для Ямала, поэтому людей, уверен, будет много», — сказал Дмитрий Кобылкин и пожелал всем ямальцам не ошибиться, сделать правильный выбор, ради будущего.

Губернатор прошел и в концертный зал. Послушал исполнение местного духового оркестра и проголосовал за объекты благоустройства ямальской столицы.

Кобылкин поддержал и фотоконкурс «Лица Ямала», который сейчас проходит во всех крупных муниципалитетах региона. Между участниками, как уже рассказывало «URA.RU», разыгрываются солидные призы. Это сотни iPhone X, планшетов, гироскутеров и велосипедов.

Интересно, что ямальский губернатор, которого в народе называют «Капитан Арктика», среди символов Ямала для фотографии выбрал знаменитый ледокол «Ямал». Супруге Кобылкина приглянулся белый мишка.

В целом настроение голосующих на участке было праздничное. Опрошенные нами горожане говорил, что пришли исполнить свой гражданский долг, и осознавали важность выбора. Все пришли на участки добровольно. Жалоб, что кого-то отправили голосовать в принудительном порядке, мы не услышали.

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Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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