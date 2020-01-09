Прокурор Лопин: аргументов для ареста экс-мэра Челябинска достаточно

Виталий Лопин: «Соблюдайте закон и бояться будет нечего!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2019 году челябинская прокуратура не давала расслабиться никому: ни мэру Челябинска Наталье Котовой, ни бывшему сити-менеджеру областного центра Сергею Давыдову. Казалось бы, команда в регионе сменилась, но ведомство, которым руководит Виталий Лопин, продолжает держать чиновников в стрессе. Что ищут прокуроры на долгострое челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского? Почему дело экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева засекречено, а бывшего вице-губернатора Николая Сандакова отпустили из колонии строгого режима? Об этом «URA.RU» поговорило с Виталием Лопиным.

Наталье Котовой приходится отвечать перед прокуратурой не меньше, чем предшественникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Главная история 2019 года — арест бывшего мэра Евгения Тефтелева. Принято считать, что все недостатки в работе мэрии Челябинска связаны с прежним руководством. Но уже и мэр сменился, теперь глава города — Наталья Котова, с которой общественность связывает особые надежды. А вы упорно продолжаете вносить представления мэрии…

— Мы вне политики, и для нас нет разницы, кто руководит Челябинском. Вопросы благоустройства всегда находились под особым контролем, а город, к тому же, готовится к саммитам. Да и жить в городе, где порядок, приятнее. Вы же видите сами результаты нашей работы, когда по нашему требованию очистили город от незаконной рекламы, убрали незаконные стационарные объекты, начали чистить дороги, благоустраивать скверы. По нашим требованиям убрано более 2,5 тыс. незаконных рекламных конструкций, свыше 1,5 тыс. незаконных стационарных объектов, 1,6 тыс. конструкций и 487 незаконных торговых объектов собственники убрали сами. Кстати, за эту рекламу, ларьки и незаконные автостоянки денежные средства в бюджет города не поступали.

Показания Евгения Тефтелева — тайна следствия. Но ФСБ предоставила убедительные доказательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Раз уж мы вспомнили о Тефтелеве. Представитель прокуратуры выступил на стороне гособвинения при вынесении меры пресечений Тефтелеву и бывшему начальнику управления капстроительства мэрии Евгению Пашкову. Создается впечатление, что информацию намерено «секретили», такими скупыми были сообщения на суде. Так ли это?

— Уголовное дело находится в активной стадии расследования и к представлению информации о ходе расследования надо подходить взвешенно. Соблюдать права участников уголовного судопроизводства и нормы о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. Поэтому информация такая скупая.

— На примере дела Тефтелева и Пашкова. Насколько должна быть сильна позиция следствия, чтобы прокуратура поддержала ходатайство о взятии под стражу? Говорят, в деле есть даже видео, где зафиксирован момент передачи взяток…

Законно ли освобождение Сергея Селещука от ответственности, будет понятно на стадии обвинительного заключения Фото: Кондрат Александров © URA.RU

— Вопросы избрания меры пресечения в виде заключения под стражу строго регламентированы уголовно-процессуальным законодательством. Мы смотрим все — могут ли фигуранты скрыться от следствия, способны ли воспрепятствовать следствию. Ну, и конечно, на доказательства. Не буду говорить о том, какие материалы нам предоставило следствие, это к вопросу о видео, но их было достаточно, чтобы поддержать ходатайство о взятии под стражу. Тем более, что и на стадии апелляции решения оставили в силе. Кстати, что касается материалов, то наше УФСБ, при новом руководителе Сергее Сизове, стало очень качественно работать в таких вопросах.

— Требовалось ли вмешательство прокуратуры, чтобы депутат гордумы Челябинска Сергей Селещук, который как раз давал взятку Тефтелеву и Пашкову, в чем сам признался, избежал уголовного преследования?

— Уголовное законодательство предусматривает возможность прекращения уголовного преследования в отношении лица, давшего взятку, если такое лицо активно способствовало раскрытию преступления, а также добровольно сообщило о даче взятки. Это уже дело следствия. Когда к нам органы предварительного следствия представят процессуальное решение по Селещуку, мы проверим такое решение.

Признаки нарушения на строительстве конгресс-холла есть, вплоть до коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Всем интересно, что будет дальше. Какие показания даст Тефтелев, будут ли новые уголовные дела. Иными словами, кому следует бояться?

— Какие показания дает Тефтелев, это тайна следствия. Что касается дел, то мы взяли в работу материалы Контрольно-счетной палаты региона, проводившей ревизию мэрии. Надо сказать, что мы сейчас очень тесно сотрудничаем с МВД, ФСБ, всеми контролирующими органами и результаты по предотвращению преступлений и выявлению виновных лиц говорят сами за себя. Что касается текущих дел, то продолжается расследование уголовных дел в Златоусте, связанных со строительством биатлонного стадиона имени Ишмуратовой и нецелевого использования средств МУП «Коммунальные сети». Проводятся следственные действия, экспертные исследования. Ход расследования на контроле прокуратуры.

— Есть еще одна проверка, которую проводили вы, вместе с КСП. Это проверка расходования бюджетных средств на строительстве конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске. Так сказать, самый громкий проект экс-губернатора Бориса Дубровского. Итоги проверки обсуждались на совещании в Челябинске, которое проводил замгенпрокурора в УрФО Юрий Гулягин. Нарушения серьезные?

— Да, действительно, этот вопрос затрагивался при заслушивании работы и хода контроля над подготовкой к саммитам. Но пока результаты озвучивать преждевременно. Идут экспертизы. Очень большой объем бюджетных средств затрачен, более трех миллиардов рублей. Но признаки нарушения закона есть. Начиная от экологического законодательства…

Дело Сергея Давыдова еще не закрыто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Это к истории со сбросом в реку дренажных вод строителями конгресс-холла?

— Возможно. По предварительным результатам можно говорить и о превышении полномочий, мошенничестве, коррупции и других составах преступлений. Но все будет ясно по результатам экспертиз. К концу февраля будем принимать решения.

— Осенью 2017 года самым громким уголовным делом в области стало дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, предшественника Тефтелева. В итоге для Давыдова все закончилось благополучно, суд дело закрыл. Вы, как руководитель прокуратуры, были категорически нс согласны с квалификацией того преступления, что ему вменялось. Теперь историю можно считать законченной?

— Нет, мы будем оспаривать это решение дальше, но уже в Седьмом кассационном суде. И приговор экс-мэру Миасса Геннадию Васькову, получившему 3,5 года колонии строгого режима, мы также оспариваем. Настаиваем, что срок наказания должен быть больше.

Если Николай Сандаков будет нарушать режим, его вернут в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— А против того, чтобы бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову изменили наказание с колонии строгого режима на исправительные работы, ваше ведомство не возражало…

— Почему мы должны были возражать? Сандаков отбыл больше половины назначенного ему срока. Стал гасить штраф. Из семи миллионов рублей выплатил три с половиной миллиона. Нарушений порядка, находясь в колонии, не допускал. Не было оснований препятствовать ему в том, чтобы он воспользовался законным ему правом. Это все равно место заключения, из зарплаты у него удерживают средства на содержание. За ним постоянный надзор, как и за другими осужденными. Конечно, этот вид наказания направлен на исправление без той степени изоляции, что есть в колониях. Но если осужденными будут допущены нарушения, или они будут уклоняться от работ, из вернут в места, где отбывали наказание раньше.

— Еще одно громкое дело — о хищении средств на форуме России и Казахстана. Дело бывшего первого замминистра экономразвития региона Антона Бахаева и экс-депутата Михаила Смирнова. Начали с мошенничества, закончили обвинениями во взятках. На какой стадии дело сейчас? Были ли допущены нарушения в ходе расследования?

— Следствие закончено, надзор за расследованием осуществляет прокуратура области. Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, обвинение действительно в ходе расследования было переквалифицировано. Ждем материалы уголовного дела с обвинительным заключением, будем изучать на предмет возможных нарушений уголовно-процессуального законодательства. Пока мы таких нарушений не фиксировали. Собраны достаточные доказательства, подтверждающие обоснованность предъявленных обвинений.

«Южноуральцам — удачи, коллегам — стойкости, а чиновникам соблюдения закона!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Что бы вы пожелали работникам своего ведомства в 2020 году?

— У сотрудников ведомства в профессиональном плане год будет не менее напряженным, но я уверен, что работники прокуратуры не сбавят темпа работы и сделают все возможное для укрепления законности и правопорядка в регионе. Коллегам желаю душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма!

— Давайте тогда что-нибудь и представителям власти пожелаем, чтобы не было поводов бояться прокуратуры, ФСБ, КСП и прочих грозных структур.

— Соблюдайте закон и бояться не придется!