Сотрудники полиции и СКР провели обыск и выемку документов в мэрии Златоуста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники полиции и Следственного комитета провели серию обысков и выемок документов в мэрии Златоуста и ее структурных подразделениях. Силовики изымают документы в рамках уголовного дела о махинациях при строительстве биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой, сообщил «URA.RU» источник в администрации города.

«Сегодня с утра в Златоусте работают сотрудники полиции и СУ СКР по региону. Они провели обыски и выемки в администрации, ее структурных подразделениях и в спортшколе, через которую шло финансирование строительства биатлонного центра», — сказал собеседник.

В пресс-службе мэрии Златоуста подтвердили, что силовики проводили следственные действия. «Сотрудники администрации готовы оказывать всю необходимую помощь», — подчеркнули в администрации.

Источник в правоохранительных органах на условиях анонимности заметил, что в рамках расследования «могут возникнуть вопросы» к должностным лицам минспорта области и лично к главе ведомства Леониду Одеру и бывшему мэру Златоуста Вячеславу Жилину. Пресс-секретарь СУ СКР по региону Владимир Шишков заявил, что у него нет информации об обысках в Златоусте.

Уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено в отношении неустановленных лиц администрации Златоуста по факту нарушений при расходовании субсидий на строительство биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. В его основу дела легли материалы проверки Контрольно-счетной палаты региона. Силовики считают, что заказчик незаконно подписали контракт с ООО «Стройснаб» и превысил размер аванса на 27 млн рублей. Вячеслав Жилин и Леонид Одер обвинили друг друга в нарушениях.