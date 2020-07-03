Тюменские инсайды: карантин возвращается

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Тюменские власти ждут награды за результаты голосования по изменению Конституции РФ, но им не до триумфа — губернатор Александр Моор готовит крайне непопулярное объявление. Зато пандемия дала политическому бомонду новый способ избавления от неугодных чиновников и бизнесменов. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: в Тюмень хлынули туристы из зараженных COVID-19 регионов, глава ключевого департамента рассорилась с персоналом, арестованный экс-владелец АНПЗ готовится забрать крупный тюменский актив.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Руководство региона готовится получать награды

Во властных коридорах поговаривают, что тюменский губернатор Александр Моор и вице-губернатор Сергей Сарычев готовятся принимать благодарность президента Путина. Якобы они вошли в число лидеров регионов, особо отличившихся на голосовании по изменению Конституции РФ — как в плане явки (больше 77% избирателей), так и в плане результатов (за поправки больше 85%) плебисцита. «Медаль не медаль, но официальную бумагу в красивой рамке тюменские чиновники на стенку кабинета повесят», — передают инсайдеры.

В молчании Моора увидели недобрый знак

В Желтом доме обеспокоены тем, что Александр Моор не выступил с обращением к землякам после триумфального для региональных властей голосования по поправкам в Конституцию. Якобы губернатор поступил так из-за того, что в ближайшие дни в области ужесточат карантин по коронавирусу, откатившись к апрельскому сценарию, когда было запрещено почти все. «Со стороны главы региона было бы неправильно сначала поздравлять людей с радостным лицом, а через пару дней сообщить им, что все послабления карантина отменяются. Это вызвало бы огромное раздражение», — объясняют свою версию любители теорий заговора.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В облдуме назвали критерии для выбора нового спикера

В курилках облдумы шепчутся, что нынешний спикер Сергей Корепанов останется главой парламента до 2026 года. По неподтвержденной информации, региональные власти просто не могут найти альтернативу ветерану тюменской политики. «Во главе думы нужен человек, который тесно связан с северными округами (как Корепанов с Ямалом), и обладающий способностью обходить все острые углы межрегионального сотрудничества. Таким мог бы стать вице-губернатор Сергей Сарычев (имевший опыт работы в ХМАО), но после успеха региона на голосовании по изменению Конституции его в думу из правительства не отпустят», — говорят источники агентства.

Региональный парламент разбавят общественниками

Есть мнение, что региональные власти несколько повысят доселе невысокий авторитет Общественной палаты Тюменской области. Если раньше высшие чиновники смотрели на ОП как на сообщество фриков, которые мешают им жить и работать, то новый созыв палаты (избранный весной 2020 года) показал свою необходимость при подготовке к голосованию по поправкам к Конституции РФ. «Общественники не хуже чиновников включились в работу по мобилизации населения, призывая людей прийти на участки. Отличный результат гарантирует выдвижение одного-двух членов ОП в облдуму в 2021 году. Естественно, от „Единой России“. Из самых явных кандидатов — председатель палаты Геннадий Чеботарев, которому прочат место вице-спикера регионального парламента», — передают слухачи.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти нашли новый способ для устранения строптивых

По слухам, региональные власти нашли новый способ убирать с постов излишне строптивых чиновников или менеджеров, в чьем бизнесе участвует регион или государство. Якобы в коронавирусное время стало не обязательно искать на неугодного компромат — осталось лишь дождаться вспышки COVID-19 в подконтрольном ему ведомстве или на предприятии. «Дальше все просто — объявляешь, что человек не справился с обеспечением безопасности своих сотрудников. А население еще и положительно эту отставку воспримет», — делятся нехитрым планом инсайдеры.

Стало известно, почему ключевой департамент остается без главы

По неподтвержденной информации, Наталья Логинова давно бы могла возглавить департамент здравоохранения Тюменской области, кресло руководителя которого пустует с марта, когда экс-глава ведомства Инна Куликова перешла в Минздрав РФ. Но есть один нюанс. И.о. директора департамента Логинова якобы умудрилась рассориться и с персоналом, и с общественным советом при госструктуре, поэтому губернатор Моор не спешит утвердить ее кандидатуру. «Во время пандемии COVID-19 руководитель депздрава — ключевая должность. И скандалы в этой сфере губернатору не нужны», — рассказывают сплетники.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюмень стала уральским центром шоппинг-туризма…

В бизнес-среде переговариваются, что в Тюмень активно поехали шоппинг-туристы из Свердловской области и ХМАО. Причина — в открытии ТРЦ, которые в соседних регионах недоступны для посещения. Да и разрешенные летние веранды тюменских кафе также привлекают изголодавшихся в прямом и переносном смыслах свердловчан и югорчан. «Тюменский бизнес доволен, конечно. Наплыв клиентов после вынужденного простоя никому не помешает. А вот обычные горожане обеспокоены — оба соседа закрепились в топе самых зараженных коронавирусом регионов, и в Тюмени таким гостям не рады», — передают слухмейкеры.

…, но ненадолго

Радость тюменцев по поводу открытия ТРЦ будет недолгой. Якобы арендаторы торговых площадей уже получили от владельцев центров уведомления о приостановлении деятельности с 6 июля. Виной тому — рост числа заражений COVID-19 в регионе. «Если до открытия ТРЦ и общепита в Тюменской области ежедневно фиксировали по 40-50 новых заболевших, то после — до 76 человек. Голосование по Конституции прошло, лавочку можно прикрывать», — уверены в предпринимательском сообществе.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Арестованный бизнесмен претендует на крупный тюменский актив

Рассказывают, что экс-владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров, находящийся в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве, не оставляет попыток заполучить тюменские активы. АНПЗ у Мазурова практически забрал Сбербанк, но опальный бизнесмен якобы нацелился на крупнейший в Тюмени ТРЦ «Кристалл». «По слухам, питерская компания „Балтсетьстрой“, которой руководят близкие Мазурову люди, готовится через суд заявить свои права на торговый центр. Если получится, будет анекдот», — усмехаются слухачи.

В скандальном медцентре началась чистка персонала

В медицинской среде шепчутся, что новое руководство тюменского онкоцентра «Медгород» начало чистку персонала. Якобы из коллектива выдавливают тех специалистов, которые хоть как-то были замечены в благосклонности экс-руководителя «Медгорода» Андрея Кудрякова. К самому Кудрякову, уволенному в октябре 2019 года, были претензии со стороны ФСБ в части списания казенных средств. «Говорят, всех поддерживающих опального руководителя врачей чуть ли не публично унижают, вынуждая уволиться», — рассказывают сплетники.

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