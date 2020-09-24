Инсайды ЯНАО: мэра погубила доброта

А что сберегают у вас? Коллаж URA.RU

Заместитель главы района в ЯНАО остался без повышения, на которое рассчитывал, а мэра пришлось менять из-за его доброты и мягкости. В правительстве округа кадровый голод, но власти думают о создании еще одного департамента. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, почему не могут найти главврача в ЦГБ и что за тренд задает окружной военком.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В правительстве создают отдельную структуру для казаков

По разговорам в близких к правительству ЯНАО кругах, власти задумываются о том, чтобы окончательно легализовать казачество в регионе как служащих — для этого будет создан специальный департамент. «В настоящее время существует общественный совет по делам казачества при окружном правительстве, — делятся собеседники агентства. — Однако всех вопросов данный орган решить не может, а казачьи общества на Ямале имеют достаточный вес».

По словам источников, появление спецведомства повысит статус общественного объединения, а также позволит более широко привлекать казаков к мероприятиям по охране общественного порядка. Единственная сложность заключается в неоднозначном отношении к «ряженым» среди самих ямальцев — к ним слишком много негатива, поэтому лишние расходы бюджета будут восприняты в штыки.

В ямальском правительстве жесткий кадровый голод

Инсайдеры во властных структурах Ямала рассказывают, что правительство испытывает сложности с поиском кандидатов на ключевые посты в департаментах. «Сейчас конкурсы на замещение вакантных должностей идут в департаментах транспорта, экономики, здравоохранения, причем ищут не рядовых специалистов, а руководителей, — сообщают собеседники. — Однако претендентов пугающе мало — всего несколько десятков заявок».

Дело доходит до того, что прием заявок от претендентов приходится продлевать в надежде, что выбирать все же будет из кого. В чем причина нежелания специалистов делать карьеру в правительстве ЯНАО, собеседники уточнить затрудняются.

Фото: Елена Федорова © URA.RU

Мэра газовой столицы подвела мягкость

Источники в Новом Уренгое поговаривают, что бывшего главу города Ивана Костогиза отправили в отставку из-за того, что чиновникам мэрии удалось подмять руководителя под себя. «Иван Иванович — грамотный специалист, однако человек он слишком добрый и мягкий, — рассказывают собеседники агентства. — В руководстве людьми это качество не очень хорошее: всегда найдутся те, кто этим начнет пользоваться».

По сообщениям инсайдеров, в конечном итоге именно это и стало причиной рокировки в газовой столице. Губернатор Дмитрий Артюхов убил двух зайцев: получил в заксобрании еще одного сверхлояльного депутата, а в градоначальники определил жесткого и требовательного чиновника Андрея Воронова.

Заместителя главы района обманули с повышением

Близкие к правительству ЯНАО источники считают, что заместителя главы Тазовского района Семена Свидлова, которого прочили в сменщики мэра Василия Паршакова, «прокатили» с должностью. «Губернатор принял решение, что Паршаков завершит муниципальную реформу в районе, а для этого его переназначат еще на один срок, — рассказывают источники. — Это значит, что Свидлову придется сидеть в кресле вице-мэра еще долго».

Впрочем, это не означает, что чиновник в конечном итоге так и не окажется главой района, полагают собеседники. Однако за годы ситуация может в корне измениться.

Фото: сайт администрации Пурвоского района

Кандидатам в мэры предложили помолчать

В политических кругах ЯНАО поговаривают, что претендентам на должности глав муниципалитетов придется хотя бы временно сбавить градус их пиар-активностей. «Пока не прошли все конкурсные процедуры и официальные назначения, нельзя вести себя так, будто ты уже мэр, — сообщают источники. — На это в окружном правительстве намекнули Дмитрию Жаромских и Андрею Воронову, временно возглавляющим Надым и Новый Уренгой».

В качестве примера коллегам приводят врио главы Пуровского района Антона Колодина, который так и остается сравнительно непубличным чиновником, несмотря на громкое назначение. В Салехарде уверены: пиар муниципальных глав должен уйти на второй план, уступив место реальным результатам работы, делятся слухачи.

Новая мода в правительстве ЯНАО породила конфликт

Инсайдеры сообщают, что мода на каналы в соцсетях и мессенджерах чиновников приведет к тому, что должности пресс-секретарей могут появиться во всех ключевых департаментах правительства. «Особенно это стало актуально, когда опытные пиарщики открыто указали директору дептуризма Наилю Хайруллину на то, что он неправильно ведет соцсети и мессенджеры, — рассказывают слухачи. — Явного конфликта вроде бы нет, но руководитель имеет собственное мнение, как и что постить».

В итоге, по мнению источников, Хайруллин, а затем и все остальные руководители департаментов, намерены добиваться, чтобы их пиаром занимались собственные «специально обученные люди», а не единая пресс-служба кабмина. Правда, произойдет это только после реформы пиар-блока, которую задумал губернатор Дмитрий Артюхов.

Фото: стоп-кадр видео, YouTube

Наследство Груздевой оказалось «проклятым»

В медицинских кругах ЯНАО полагают, что преемнику Ирины Груздевой на посту главного врача Новоуренгойской ЦГБ придется не сладко. «Найти человека на место главврача НЦГБ будет очень сложно, — рассказывают собеседники. — После Груздевой там разгребать и разгребать».

По словам инсайдеров, Груздева в последнее время уделяла слишком много внимания политике, и дела в больнице пошли неважно. Временно назначенный главврачом Иван Лазарев задерживаться в этой роли не намерен, как и Кирилл Трапезников, которого планировал отправить в Новый Уренгой директор депздрава Сергей Новиков.

Военный комиссар тянет на Ямал своих

Источники во властных структурах ЯНАО обратили внимание на то, что после назначения окружным военным комиссаром полковника Михаила Торовина тот начал замещать освобождающиеся должности своими сослуживцами. «Уже как минимум в два военкомата Ямала при содействии Торовина назначены руководители из Свердловской области, — сообщают собеседники. — В объединенный военкомат по Ноябрьске и Муравленко в августе перевелся Эдуард Пахомов, через месяц в Новый Уренгой получил назначение Владимир Шапырин».

По мнению собеседников, назначения свердловских офицеров в ЯНАО было не случайным — этому способствовал окружной военком. К тому же Шапырин заканчивал то же самое, что и Торовин, Екатеринбургское артиллерийское училище, так что совпадений быть не может, уверяют слухачи.

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