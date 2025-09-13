13 сентября 2025

В Тбилиси вспыхнули антиправительственные митинги

Главным требованием является отставка правительства
В Тбилиси проходит массовый антиправительственный митинг. Участники акции вышли на улицы с флагами Грузии, Евросоюза и США, требуя отставки действующего правительства и сохранения безвизового режима с ЕС. 

«В Тбилиси проходит митинг. Участники держат в руках флаги Грузии, ЕС и США. Их главным требованием по-прежнему является отставка правительства», — передает ТАСС. Маршрут шествия проходит от здания парламента к Площади Свободы — историческому месту проведения крупных протестов в стране.

Протестные акции в Тбилиси продолжаются с конца ноября 2024 года, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. С тех пор оппозиция и гражданские активисты регулярно выходят на улицы.

