В Тбилиси вспыхнули антиправительственные митинги

В Тбилиси проходит массовый антиправительственный митинг. Участники акции вышли на улицы с флагами Грузии, Евросоюза и США, требуя отставки действующего правительства и сохранения безвизового режима с ЕС.
«В Тбилиси проходит митинг. Участники держат в руках флаги Грузии, ЕС и США. Их главным требованием по-прежнему является отставка правительства», — передает ТАСС. Маршрут шествия проходит от здания парламента к Площади Свободы — историческому месту проведения крупных протестов в стране.
Протестные акции в Тбилиси продолжаются с конца ноября 2024 года, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. С тех пор оппозиция и гражданские активисты регулярно выходят на улицы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.