Курганские инсайды: разборка авторитетов в сауне

Если бы Тим Кук работал на Курганскую область Коллаж: URA.RU

Жители Кургана так и не поняли, приезжал ли губернатор Вадим Шумков на место ремонта улицы Мальцева. Одновременно в соцсетях началась атака ботов, которые рассказывают, как здорово жить в Курганской области. В реальности же больных коронавирусом не хотят выписывать из госпиталя — все ради того, чтобы не привозили новых зараженных.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Шумков проверил ремонт улицы на расстоянии

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источники обсуждают недавнюю поездку губернатора Курганской области Вадима Шумкова на многострадальную улицу Мальцева. Там из-за строительства дороги жители ближайших домов остались без отопления и горячей воды. «Пресс-служба отчиталась в соцсетях, что Шумков посетил место строительства. Но удивительным образом на фото главы региона не было. Не заметили его и те, кто находился на месте», — отметили слухачи. С их слов стройку посетили только заместители. «По сути людям все равно был он там или нет. Главное, что тепло появилось в квартирах», — считают инсайдеры. «Губернатор мог приехать на место в другое время», — убеждены другие.

В соцсетях работает армия ботов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники обращают внимание на активизацию странных пользователей в социальных сетях. «Внезапно стало появляться очень много позитивных сообщений о том, что врачи скорой приезжают за несколько минут. Хотя раньше была волна постов о том, что дела в курганской медицине, мягко говоря, не очень», — говорит инсайдер. Другой собеседник заметил, что некоторые комментарии стали пропадать. «Если критический комментарий не пропадает, то о его авторе негативно высказываются очень похожие на ботов пользователи», — добавил один из источников. Он заметил, что такие аккаунты закрыты, у них мало подписчиков, но их активность можно заметить под большинством постов властей. В комментариях они или критикуют авторов негативных комментариев, или оставляют положительные мнения о действиях властей.

Сенатор ищет помощника

После избрания Сергея Муратова сенатором Курганской области слухачи обсуждают — кто станет его помощником. По закону член Совета Федерации имеет право иметь в штате пятерых помощников. Одним из вероятных кандидатов называют главного редактора сенаторского СМИ Александра Тетерина. «Он буквально правая рука Муратова. А недавно в соцсети Тетерин выложил видео и фото из Москвы. Официально он там, вроде, лечится. Но неофициально подозревают, что Муратов заберет его с собой в Москву», — говорят одни сплетники. Другие выразили сомнения на этот счет. «Почему-то Тетерин был замечен в компании с высокопоставленным сотрудником правительства Московской области. Не собрался ли он туда работать», — поделились слухачи.

Ковидников не отпускают из госпиталя

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском госпитале для ветеранов войн часть учреждения отдали под пациентов с коронавирусом. Койки были заняты мгновенно, однако коронавирусных пациентов не торопятся выписывать. «Говорят, их там умышленно задерживают, чтобы им не поставляли новых больных. Боятся, что тяжелых привезут, а им не справиться. Пациенты там по месяцу находятся. Выписали бы, да нового взяли», — пояснил источник. Другие инсайдеры с такой версией не согласились. «Причина в другом. Лаборатории завалены тестами, они не успевают. Поэтому идет задержка с выпиской, так как для того, чтобы отправить пациента домой нужен отрицательный тест на COVID-19. Проблемы с выпиской во всех инфекционных госпиталях», — пояснил инсайдер.

Силовики и судьи массово уходят на больничные

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вслед за главой Кургана Андреем Потаповым, руководством депздрава и замгубернатора по соцполитике Ларисой Кокориной на больничные уходят судьи, их помощники и сотрудники прокуратуры. «Судебные процессы из-за этого откладываются. Со стороны обвинения некому присутствовать. Ряд сотрудников судебного корпуса (на 5 этаже здания горсуда) предположительно заболели коронавирусом», — уточнили инсайдеры.

Экс-главу областного МЧС преследует злой рок

Очень странным стечением обстоятельств инсайдеры посчитали недавний пожар в доме №7 по улице Зорге, где у бывшего начальника регионального МЧС Олега Рожкова есть квартира. Меньше месяца назад горел коттедж Рожкова. Тогда говорили о вероятном поджоге в гостевом доме. На этот раз причина, скорее всего, не поджог, да и возгорание было не в квартире экс-спасателя. «Но все равно странно. Словно какой-то рок преследует Рожкова, пока идет разбирательство по его уголовному делу», — поделился инсайдер.

Бывший мэр Шадринска недовольна премиями нового главы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи в Шадринске обсуждают, почему бывший мэр Людмила Новикова не захотела работать с главой города Виктором Ермишкиным. Говорят, что причиной стали новые премии мэра. «Новикова была против двух новых премий мэру Ермишкину (262 337 и 179 676 рублей, — прим.ред.)», — рассказал источник. Он добавил, что экс-мэр хотела потратить эти деньги на соцполитику, но это не устроило руководство города. 15 октября Шадринская гордума проголосовала за выдачу двух премий Ермишкину. Ранее прокуратура потребовала от мэра вернуть в казну города одну из премий, которую он себе назначил по итогам 2019 года.

Скоро премии вообще могут запретить

Жители города возмутились выплатой премий мэру Виктору Ермишкину. «Сейчас в стране борются с коронавирусом. Медикам просят помочь едой, средствами защиты, лекарствами. А кто-то получает премию из бюджета, на которую можно спасти жизни людей», — возмутились шадринцы. Слухачи говорят, что общественники не собираются пускать ситуацию на самотек. «Они хотят разработать порядок, чтобы, например, в условиях кризиса, сложной ситуации в экономике и здравоохранении, власти с помощью ручных депутатов не выписывали себе премии. Подобный документ есть в Варгашах. Там четко приписаны все условия. И споров не возникает», — уточнил источник.

Курган заполонили наркотики

Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Слухачей в Кургане возмущает распространение наркотиков. «Так называемые барыги торгуют наркотиками, чаще всего синтетическими, в ряде заведений общепита в центре Кургана, в том числе кальянных», — поделился инсайдер. Собеседник обращает внимание, что именно там отдыхает молодежь с деньгами. При этом если распространителя ловят, то на его место тут же приходит кто-то новенький. «Этой грязи не должно быть в Кургане», — поделился инсайдер.

Криминальному авторитету выстрелили в лицо

В Кургане криминальный авторитет Белый готовится к операции. Медики будут устранять последствия ранения, полученного этой зимой. «Была пьяная разборка в сауне. Он приехал вступиться за белозерских [Белый родом из Белозерского района]. Оппоненты очень напугались, хотя он с миром приехал. Без разговоров выстрелили из травмата ему в лицо», — рассказал инсайдер. Пострадавшего тогда увезли в первую горбольницу и прооперировали. А стрелявшего посадили в тюрьму.

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