Курганские инсайды: Шумков выбивает деньги в Москве

О новых врагах чиновников, любимчике губернатора и чистке единороссов. Выпуск 948

03 декабря 2021 в 17:52 Размер текста - 17 +

У курганцев хватает проблем и без нового штамма коронавируса Фото: коллаж URA.RU На уходящей неделе глава региона Вадим Шумков пытался увеличить финансирование региона за счет федерального бюджета, а его подчиненные делили сферы влияния. Параллельно с этим проблем властям подкинули местные перевозчики. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Вадим Шумков планирует увеличить финансирование инфраструктурных проектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шумков добивается увеличения финансирования из Москвы Губернатор Курганской области Вадим Шумков активно договаривается с Москвой по поводу увеличения финансирования. «Шумков лоббирует интересы региона по увеличению федерального финансирования ремонта мостов. Вероятно, что федеральный центр может пойти навстречу. Речь идет как минимум о двукратном увеличении, с 1,5 до 4 млрд рублей», — уверены источники среди чиновников. В Кургане обостряется конфликт перевозчиков с властями Курганские перевозчики все чаще стали возражать против действия властей. На днях они заявили о крупных штрафах из-за нарушения коронавирусных ограничений. А ранее пытались повысить стоимость проезда на маршрутах для пассажиров. И сейчас в Кургане строят догадки как будет развиваться ситуация с перевозчиками после недавнего заявления по этой проблеме губернатора Вадима Шумкова. «Шумков в очередной раз дал понять, что теневых правил игры не допустит», — переговариваются в кулуарах. Сплетники считают, что ясность может наступить в марте, когда в Кургане должна появиться новая транспортная схема. От нее будет во многом зависеть то, как эта проблема разрешится. Также источники отмечают, что после проблем на рынке пассажирских перевозок возникли вопросы к бывшим мэрам Кургана — Андрею Потапову и Сергею Руденко. Якобы с их подачи мэрия на пятилетний срок продляла договоры с одними и теми же перевозчиками, несмотря на нарекания к их работе. Губернатор похвалил мэров Глава Шадринска Антон Мокан хорошо подготовил город к зиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава региона Вадим Шумков обратил внимание на мэров в городах Курганской области. Отдельной похвалы заслужили те, кто смог подготовиться к отопительному сезону и провести благоустройство территории. «Главам городов стоит ожидать пристального к себе внимания. Шумков при этом стал не только критиковать, но и хвалить. Так, например, были отмечены главы Шадринска (Антон Мокан), Куртамышского (Андрей Гвоздев) и Далматовского районов (Александр Столбов)», — поделились курганские госслужащие. Новый чиновник привлек внимание губернатора Новичок, сменивший чиновника со времен экс-губернатора Олега Богомолова, привлек внимание Вадима Шумкова. Сергей Моторин, ставший главой спортуправления вместо Александра Васильева, неожиданно для многих оказался на хорошем счету у губернатора. «Моторин смог отличиться, пролоббировав модернизацию трех спортивных объектов. Кроме того, он придумал интересный вариант для размещения новой ледовой арены. Вероятно, своей активностью он и вызвал симпатию Шумкова», — считают сплетники. Замгубернатора заподозрили в медицинских интригах Замгубернатора Лариса Кокорина ранее возглавляла депздрав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора по соцполитике Лариса Кокорина, делятся сплетники, теряет влияние. Приход нового главы депздрава Алексея Сигидаева (проллобированного Шумковым) вызвал определенную ревность и не позволяет Кокориной как и прежде контролировать депздрав. «У Ларисы Ивановны, безусловно, всегда были и будут свои люди в медицинском сообществе. А недавний бунт медиков БСМП и их письмо Сигидаеву с жалобой на кадровые проблемы, вполне могли возникнуть не на пустом месте. Проблема давняя и она не решалась никак. А сейчас неожиданно еще больше обострилась, свалившись на новичка», — обсуждает медицинское сообщество. Курганских чиновников заметили у силовиков Директор департамента архитектуры администрации Кургана Вадим Литвинов, по слухам, в последнее время несколько раз появлялся у силовиков. Там же якобы видели и директора регионального департамента строительства Ирину Саблукову. «Вероятно, это связано с уголовным делом о превышении чиновниками полномочий при выдаче разрешения на строительство дома по адресу улице Коли Мяготина, 111б. Плюс у этого же застройщика были скандалы с другими объектами, которыми заинтересовался даже [председатель СК России Александр] Бастрыкин», — говорят в кулуарах. При этом инсайдеры подчеркивают, что визит Литвинова и Саблуковой к силовикам еще не означает, что их подозревают в махинациях. «Они могут просто давать показания как свидетели», — считают слухачи. Чиновники пожаловались на застройщиков Курганских застройщиков ждут проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские предприниматели из сферы строительства заинтересовали чиновников правительства, ответственных за пополнение казны. «По итогам прошлого года застройщики уплатили налогов на 3 миллиона рублей. При этом обороты компаний значительно выше. Сейчас будут привлечены налоговые органы, чтобы проверить куда уходят «черные кэши», — обсуждают чиновники. Новому руководству депздрава не понравилось украшение больниц Новому замглавы регионального депздрава Назару Шевченко не понравилось украшение курганских больниц к Новому году, рассказывают сплетники. «Говорят, что Шевченко поздно вечером ездил по городу и смотрел на больницы и, даже не дождавшись утра, звонил главврачам и говорил, что на фасадах мало гирлянд. Это сейчас основная проблема здравоохранения?» — переговариваются врачи. Они также отмечают, что на гирлянды больницам денег никто не дает, поэтому не понятно, за счет чего их покупать. В курганской ЕР начнут кадровую чистку Глава курганских единороссов Александр Ильтяков займется кадрами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском отделении «Единой России», после поствыборного условного отпуска снова займутся кадровой чисткой рядов. «Руководитель реготделения Александр Ильтяков и раньше анонсировал, что присмотрится как к членам партии среди депутатов, так и к тем, кто работает в местных отделениях в районах. Сейчас у него уже появились определенные выводы, которые он начнет реализовывать», — обсуждают слухачи внутри партии. Начнут с депутатов облдумы Как говорят слухачи, единороссы присмотрятся в партии к депутатам Курганской областной думы. Именно на них избиратели обращают внимание и любой их промах, считают сплетники, спровоцирует критику всей партии. «Поговаривают, что замечания уже есть к одному из депутатов-единороссов. Это Андрей Шиншин. Рассказывают, что он перепутал частное с государственным», — говорят слухачи. Главе сельсовета грозит уголовка У главы сельсовета в Макушинском районе появились серьезные проблемы. Силовиков заинтересовала схема подключения к отоплению. «Он подключил свой дом к отоплению школы. При этом и счета оплачивались не из личного кармана, а из бюджета, который и так невелик. Естественно, что сейчас вопросом займутся правоохранительные органы», — пояснят случахи в районе. При этом они предполагают, что главе сельсовета грозит как минимум отставка. В Кетово не могут построить водопровод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кетовскую элиту силовики не оставят в покое Предпринимателям и бывшим чиновникам из Кетово слухачи прочат новые претензии со стороны правоохранителей. Новые уголовные разбирательства возможны в связи с недостроенным водопроводом. На него еще в 2015 году выделялись федеральные средства, экс-главу района Александра Носкова приговорили к шести годам лишения свободы по коррупционной статье. «Власти выделяли дополнительные деньги на его строительство, но там снова все застопорилось. Сроки незаконно затягивались с разрешения администрации Кетово», — обсуждают силовики. В Альменево назревает скандал из-за выборов главы Очередной скандал назревает в Альменевском муниципальном округе Курганской области из-за выборов главы. По словам инсайдеров, возмущение местных жителей вызвано тем, что власти второй раз подряд настаивают на кандидатуре Алексея Снежко, который до недавнего времени руководил отделом животноводства в региональном департаменте АПК. «В прошлый раз именно из-за этого сорвались выборы главы района — люди возмутились, что результаты выборов известны заранее. Сейчас ситуация повторяется, только теперь власти учли ошибки, и Снежко заранее назначили замглавы округа», — рассказывают местные жители. Другие источники сообщают, что власти Снежко вовсе не лоббируют. Но других желающих возглавить район с опытом работы просто нет. Курганские власти ввели ограничение там, где было не нужно В Кургане после дождя и образования наледи отменили занятия для школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Петуховском муниципальном округе 1 декабря у школьников не было занятий из-за неблагоприятных погодных явлений, при этом, по слухам, в округе таких явлений не было замечено. «В Петухово дистант. Ни осадков, ни ледяного дождя, прекрасная погода», — передают сплетники слова местного жителя. 1 декабря в Курганской области прошел ледяной дождь, из-за которого в части муниципалитетов региона и на трассах образовался гололед. Курганский застройщик игнорирует проверки После информации о массовом отравлении курганцев неизвестным веществом рядом со стройкой на ул. Мяготина, 117а, прокуратура и санитарные врачи хотели провести замеры. «Но застройщик ООО „Газинвест“ не пустил проверяющих на территорию стройки. Более того, говорят, что он написал жалобу на их действия, что проверки якобы необоснованны», — обсуждают слухачи. Пожар в «Метрополисе» дал бонусы силовикам В курганском магазине был пожар Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Слухачи сообщают, что из-за пожара в супермаркете «Метрополис» в Кургане, который произошел в октябре, у экс-главы областного МЧС Олега Рожкова и владельца ООО «ЗауралПожМониторинг» Павла Кузнецова ослабли позиции в судах. «По одной из версий в супермаркете замкнуло проводку из-за чего произошел пожар. Говорят, сигнализация не сработала. Получается, что в магазине могли быть недочеты в пожарной безопасности», — рассказывают сплетники. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На уходящей неделе глава региона Вадим Шумков пытался увеличить финансирование региона за счет федерального бюджета, а его подчиненные делили сферы влияния. Параллельно с этим проблем властям подкинули местные перевозчики. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Шумков добивается увеличения финансирования из Москвы Губернатор Курганской области Вадим Шумков активно договаривается с Москвой по поводу увеличения финансирования. «Шумков лоббирует интересы региона по увеличению федерального финансирования ремонта мостов. Вероятно, что федеральный центр может пойти навстречу. Речь идет как минимум о двукратном увеличении, с 1,5 до 4 млрд рублей», — уверены источники среди чиновников. В Кургане обостряется конфликт перевозчиков с властями Курганские перевозчики все чаще стали возражать против действия властей. На днях они заявили о крупных штрафах из-за нарушения коронавирусных ограничений. А ранее пытались повысить стоимость проезда на маршрутах для пассажиров. И сейчас в Кургане строят догадки как будет развиваться ситуация с перевозчиками после недавнего заявления по этой проблеме губернатора Вадима Шумкова. «Шумков в очередной раз дал понять, что теневых правил игры не допустит», — переговариваются в кулуарах. Сплетники считают, что ясность может наступить в марте, когда в Кургане должна появиться новая транспортная схема. От нее будет во многом зависеть то, как эта проблема разрешится. Также источники отмечают, что после проблем на рынке пассажирских перевозок возникли вопросы к бывшим мэрам Кургана — Андрею Потапову и Сергею Руденко. Якобы с их подачи мэрия на пятилетний срок продляла договоры с одними и теми же перевозчиками, несмотря на нарекания к их работе. Губернатор похвалил мэров Глава региона Вадим Шумков обратил внимание на мэров в городах Курганской области. Отдельной похвалы заслужили те, кто смог подготовиться к отопительному сезону и провести благоустройство территории. «Главам городов стоит ожидать пристального к себе внимания. Шумков при этом стал не только критиковать, но и хвалить. Так, например, были отмечены главы Шадринска (Антон Мокан), Куртамышского (Андрей Гвоздев) и Далматовского районов (Александр Столбов)», — поделились курганские госслужащие. Новый чиновник привлек внимание губернатора Новичок, сменивший чиновника со времен экс-губернатора Олега Богомолова, привлек внимание Вадима Шумкова. Сергей Моторин, ставший главой спортуправления вместо Александра Васильева, неожиданно для многих оказался на хорошем счету у губернатора. «Моторин смог отличиться, пролоббировав модернизацию трех спортивных объектов. Кроме того, он придумал интересный вариант для размещения новой ледовой арены. Вероятно, своей активностью он и вызвал симпатию Шумкова», — считают сплетники. Замгубернатора заподозрили в медицинских интригах Заместитель губернатора по соцполитике Лариса Кокорина, делятся сплетники, теряет влияние. Приход нового главы депздрава Алексея Сигидаева (проллобированного Шумковым) вызвал определенную ревность и не позволяет Кокориной как и прежде контролировать депздрав. «У Ларисы Ивановны, безусловно, всегда были и будут свои люди в медицинском сообществе. А недавний бунт медиков БСМП и их письмо Сигидаеву с жалобой на кадровые проблемы, вполне могли возникнуть не на пустом месте. Проблема давняя и она не решалась никак. А сейчас неожиданно еще больше обострилась, свалившись на новичка», — обсуждает медицинское сообщество. Курганских чиновников заметили у силовиков Директор департамента архитектуры администрации Кургана Вадим Литвинов, по слухам, в последнее время несколько раз появлялся у силовиков. Там же якобы видели и директора регионального департамента строительства Ирину Саблукову. «Вероятно, это связано с уголовным делом о превышении чиновниками полномочий при выдаче разрешения на строительство дома по адресу улице Коли Мяготина, 111б. Плюс у этого же застройщика были скандалы с другими объектами, которыми заинтересовался даже [председатель СК России Александр] Бастрыкин», — говорят в кулуарах. При этом инсайдеры подчеркивают, что визит Литвинова и Саблуковой к силовикам еще не означает, что их подозревают в махинациях. «Они могут просто давать показания как свидетели», — считают слухачи. Чиновники пожаловались на застройщиков Курганские предприниматели из сферы строительства заинтересовали чиновников правительства, ответственных за пополнение казны. «По итогам прошлого года застройщики уплатили налогов на 3 миллиона рублей. При этом обороты компаний значительно выше. Сейчас будут привлечены налоговые органы, чтобы проверить куда уходят «черные кэши», — обсуждают чиновники. Новому руководству депздрава не понравилось украшение больниц Новому замглавы регионального депздрава Назару Шевченко не понравилось украшение курганских больниц к Новому году, рассказывают сплетники. «Говорят, что Шевченко поздно вечером ездил по городу и смотрел на больницы и, даже не дождавшись утра, звонил главврачам и говорил, что на фасадах мало гирлянд. Это сейчас основная проблема здравоохранения?» — переговариваются врачи. Они также отмечают, что на гирлянды больницам денег никто не дает, поэтому не понятно, за счет чего их покупать. В курганской ЕР начнут кадровую чистку В курганском отделении «Единой России», после поствыборного условного отпуска снова займутся кадровой чисткой рядов. «Руководитель реготделения Александр Ильтяков и раньше анонсировал, что присмотрится как к членам партии среди депутатов, так и к тем, кто работает в местных отделениях в районах. Сейчас у него уже появились определенные выводы, которые он начнет реализовывать», — обсуждают слухачи внутри партии. Начнут с депутатов облдумы Как говорят слухачи, единороссы присмотрятся в партии к депутатам Курганской областной думы. Именно на них избиратели обращают внимание и любой их промах, считают сплетники, спровоцирует критику всей партии. «Поговаривают, что замечания уже есть к одному из депутатов-единороссов. Это Андрей Шиншин. Рассказывают, что он перепутал частное с государственным», — говорят слухачи. Главе сельсовета грозит уголовка У главы сельсовета в Макушинском районе появились серьезные проблемы. Силовиков заинтересовала схема подключения к отоплению. «Он подключил свой дом к отоплению школы. При этом и счета оплачивались не из личного кармана, а из бюджета, который и так невелик. Естественно, что сейчас вопросом займутся правоохранительные органы», — пояснят случахи в районе. При этом они предполагают, что главе сельсовета грозит как минимум отставка. Кетовскую элиту силовики не оставят в покое Предпринимателям и бывшим чиновникам из Кетово слухачи прочат новые претензии со стороны правоохранителей. Новые уголовные разбирательства возможны в связи с недостроенным водопроводом. На него еще в 2015 году выделялись федеральные средства, экс-главу района Александра Носкова приговорили к шести годам лишения свободы по коррупционной статье. «Власти выделяли дополнительные деньги на его строительство, но там снова все застопорилось. Сроки незаконно затягивались с разрешения администрации Кетово», — обсуждают силовики. В Альменево назревает скандал из-за выборов главы Очередной скандал назревает в Альменевском муниципальном округе Курганской области из-за выборов главы. По словам инсайдеров, возмущение местных жителей вызвано тем, что власти второй раз подряд настаивают на кандидатуре Алексея Снежко, который до недавнего времени руководил отделом животноводства в региональном департаменте АПК. «В прошлый раз именно из-за этого сорвались выборы главы района — люди возмутились, что результаты выборов известны заранее. Сейчас ситуация повторяется, только теперь власти учли ошибки, и Снежко заранее назначили замглавы округа», — рассказывают местные жители. Другие источники сообщают, что власти Снежко вовсе не лоббируют. Но других желающих возглавить район с опытом работы просто нет. Курганские власти ввели ограничение там, где было не нужно В Петуховском муниципальном округе 1 декабря у школьников не было занятий из-за неблагоприятных погодных явлений, при этом, по слухам, в округе таких явлений не было замечено. «В Петухово дистант. Ни осадков, ни ледяного дождя, прекрасная погода», — передают сплетники слова местного жителя. 1 декабря в Курганской области прошел ледяной дождь, из-за которого в части муниципалитетов региона и на трассах образовался гололед. Курганский застройщик игнорирует проверки После информации о массовом отравлении курганцев неизвестным веществом рядом со стройкой на ул. Мяготина, 117а, прокуратура и санитарные врачи хотели провести замеры. «Но застройщик ООО „Газинвест“ не пустил проверяющих на территорию стройки. Более того, говорят, что он написал жалобу на их действия, что проверки якобы необоснованны», — обсуждают слухачи. Пожар в «Метрополисе» дал бонусы силовикам Слухачи сообщают, что из-за пожара в супермаркете «Метрополис» в Кургане, который произошел в октябре, у экс-главы областного МЧС Олега Рожкова и владельца ООО «ЗауралПожМониторинг» Павла Кузнецова ослабли позиции в судах. «По одной из версий в супермаркете замкнуло проводку из-за чего произошел пожар. Говорят, сигнализация не сработала. Получается, что в магазине могли быть недочеты в пожарной безопасности», — рассказывают сплетники. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.