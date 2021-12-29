13 главных ЧП и катастроф 2021 года, которые потрясли Россию

Три причины бед в России — халатность, злой умысел и жажда денег

29 декабря 2021 в 09:37 Размер текста - 17 +

Уходящий год в России был далеко не спокойным, и не только в связи с пандемией COVID-19. Помимо коронавируса на россиян обрушились и другие беды: взрывы газа в жилых домах, техногенные и авиакатастрофы, ЧП в учебных заведениях. URA.RU вспоминает 13 самых серьезных потрясений 2021 года. 9 января вспыхнул частный дом в поселке Боровском Тюменской области. Погибли семь человек. При расследовании ЧП выяснилось, что там был незаконный дом престарелых. Все погибшие — постояльцы пансионата. Следователи возбудили уголовное дело. Владелица незаконного пансионата для престарелых Ольга Вильямсон была арестована. Ей было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ, в том числе за причинение смерти по неосторожности и незаконное предпринимательство. Выяснилось, что пансионат работал с 2015 года. За это время Вильямон получила около 8 млн рублей дохода — плату за содержание стариков и услуги по уходу за ними. 30 марта настоящий боевик был в подмосковном поселке Вешки. Бывший владелец двух ЧОП, пенсионер Владимир Барданов забаррикадировался в собственном коттедже от силовиков, пришедших к нему с проверкой по уголовному делу о незаконном обороте оружия, и открыл по ним огонь. Попытки проникнуть в коттедж и задержать Барданова продолжались около десяти часов. Однако взять живым злоумышленника не удалось: он погиб, когда его коттедж загорелся. В ходе обыска силовики обнаружили у Барданова целый арсенал: боевые гранаты, большое количество патронов, пулеметы и автоматы. На территории коттеджа также находился домашний зоопарк, где содержались тигр, медведь и крокодил. События 11 мая в Казани потрясли всю Россию. Утром бывший ученик гимназии №175 Ильназ Галявиев устроил в здании несколько взрывов, а затем открыл стрельбу по ученикам и педагогам. Жертвами злоумышленника стали девять человек, еще 32 получили ранения. После расправы Галявиев сдался полицейским. Галявиеву предъявили обвинение по четырем статьям УК РФ, включая «убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом». На допросе он рассказал, что давно планировал массовое убийство, потому что осознал себя богом. Незадолго до трагедии он выложил пост с намерениями совершить это преступление. Оружием Галявиев владел легально. Экспертиза признала Галявиева вменяемым. Сразу после этих трагических событий в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении правил для владельцев гражданского оружия. Авиакатастрофа, произошедшая 19 июня у деревни Журавлево в Кемеровской области, стала первой в серии ЧП с самолетами L-410. Самолет, на борту которого были 19 человек — два члена экипажа, 15 спортсменов-парашютистов и два тандем-пассажира, взлетел с аэродрома Танай. При наборе высоты произошел отказ одного из двигателей, потом второго. Экипаж решил садиться на неподготовленную площадку, но самолет рухнул на землю с правым креном. Погибли четыре человека: оба пилота и 2 спортсмена-парашютиста, 15 получили травмы, пятеро из них попали в реанимацию. Спустя десять дней после катастрофы один из пострадавших спортсменов скончался в больнице. После этой катастрофы ДОСААФ объявило о приостановке всех полетов L-410. Но 1 июля запрет был снят. 6 июля пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь в девяти километрах от пункта прибытия. Обломки воздушного судна были обнаружены почти в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы: самолет врезался в сопку при заходе на посадку. Это авиапроисшествие стало одним из самых тяжелых по последствиям. В результате катастрофы погибли все 28 человек, находившихся на борту, — шесть членов экипажа и 22 пассажира. В ходе расследования уголовного дела СКР выдвинул три версии произошедшего: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности самолета, ошибки пилотирования. Вечером 12 августа в Воронеже произошел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ-4234. В момент взрыва автобус находился на остановке на улице Кольцовской. В салоне находились более 30 пассажиров. При взрыве пострадали 26 человек. Пять пассажиров получили тяжелые ранения; две женщины позже скончались в реанимации. Силовики не исключали версию теракта, но она не подтвердилась. Также рассматривалась версия «нахождения в печке, расположенной в салоне, или возле нее неизвестного взрывоопасного предмета». Утром 8 сентября в подмосковном Ногинске в жилом девятиэтажном доме взорвался бытовой газ. Повреждения получили 24 квартиры, 17 из них были разрушены почти полностью. Погибли семь человек, в том числе ребенок и девочка-подросток. Травмы получили 22 человека, из них четыре ребенка. В ходе расследования было установлено, что жители квартиры, в которой прогремел взрыв, включили газовую плиту, чтобы согреться, и оставили ее без присмотра. Огонь потух, концентрация газа стала критической, и, когда утром включили свет, произошел взрыв. 12 сентября в Иркутской области произошло второе происшествие с самолетом L-410. Пассажирский самолет, выполнявший рейс Иркутск—Казачинское, совершил жесткую посадку в четырех километрах от аэропорта назначения. На борту находились 16 человек (14 пассажиров и два члена экипажа); погибли четверо (три пассажира и пилот), остальные получили травмы. По предварительным данным, самолет заходил на посадку в условиях плохой видимости, также рассматривались ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники. 20 сентября трагедия произошла в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из помпового ружья по людям. В результате погибли шесть человек, более сорока получили ранения. Нападавшего обезвредил наряд ДПС. Сотрудники полиции Константин Калинин и Владимир Макаров сумели ранить Бекмансурова и обезоружить его. Сам злоумышленник попал в больницу, где ему ампутировали ногу. Сейчас он находится под арестом. Сотрудники полиции, остановившие Бекмансурова, получили государственные награды. 10 октября трагически закончился первый взлет самолета L-410 с аэродрома Мензелинск (Татарстан). На высоте 70 метров у воздушного судна отказал двигатель, экипаж принял решение возвращаться на аэродром, но самолет потерял высоту и врезался в землю. На борту находились 22 человека — два члена экипажа, 16 спортсменов-парашютистов и четыре тандем-пассажира. Жертвами катастрофы стали 17 человек: 16 погибли сразу же, один спортсмен скончался в больнице через полтора месяца. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается до сих пор. Все полеты L-410 на территории России приостановлены. 22 октября при взрыве на территории завода «Эластик» в Рязанской области погибли 17 человек. ЧП произошло в цехе по производству пороха. По версии МЧС, из-за нарушений технологического процесса в цехе вспыхнул пожар, что и привело к взрыву. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек (ч.3 ст. 217 УК РФ). Арестованы учредитель ООО «Разряд» (предприятие, которому принадлежал цех) и гендиректор компании. Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября унес жизни 52 человек (среди погибших 46 шахтеров и шесть горноспасателей). В момент взрыва под землей находились 285 человек. Самостоятельно смогли подняться на поверхность 236 горняков. В больницы были доставлены 45 пострадавших, все — с отравлением угарным газом. После трагедии в рамках расследования уголовного дела были арестованы директор шахты Сергей Махраков, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» (основной собственник «Листвяжной») Михаил Федяев, генеральный директор холдинга Геннадияй Алексеев, технический директор холдинга Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта» Листвяжная» Анатолий Лобанов, а также несколько инспекторов Ростехнадзора. Согласно данным из открытых источников, это не первая крупная авария с человеческими жертвами на «Листвяжной». В январе 1981 года в результате взрыва метана погибли пять человек, а в октябре 2004-го взрыв метановоздушной смеси унес жизни 13 человек. После нынешней трагедии президент России Владимир Путин заявил, что с тех, кто «в погоне за прибылью пренебрегает безопасностью людей и подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко». Утром 13 декабря самодельное взрывное устройство сработало на крыльце православной гимназии на территории Введенского Владычного женского монастыря. Сильнее всего пострадал сам виновник трагедии — 18-летний Владислав Струженков: он лишился ног. Всего же ранения получили около десяти человек, госпитализация потребовалась семерым. Придя в себя, Струженков рассказал следователям, что ошибся в расчетах — он хотел устроить взрыв по время утренней молитвы. СМИ сообщили, что молодой человек в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при монастыре. По одной из версий, Струженков хотел отомстить за травлю, однако сам он заявил, что «не было ни ненависти к религии, ни буллинга, ни обиды на учителей», просто ему «хотелось убивать». Бывшая одноклассница Струженкова сообщила URA.RU, что он «был спокойным и малообщительным парнем».