Путин предложил решение конфликта на Донбассе

Доносить его до лидеров США и Европы будет Макрон

20 февраля 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин предложил Западу выход из донбасского кризиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конфликт на Донбассе должен быть урегулирован дипломатическим путем, а огонь — прекратиться. Это единственно верное решение, которое обозначил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном 20 февраля, считают эксперты. Позицию России Макрону предстоит донести до лидеров США и Европы. От того, как это будет сделано, зависит не только будущее ЛДНР и их жителей, но и дальнейшие отношения между РФ и Францией. Французский президент за не полные два месяца 2022 года стал самым частым западным собеседником Владимира Путина. Телефонный разговор 20 февраля — уже четвертый, а помимо этого, 7 февраля Макрон лично приезжал в Москву. Французский лидер Эммануэль Макрон продолжает играть роль главного европейского арбитра, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инициатором очередного созвона на фоне начавшейся 18 февраля эвакуации в Россию жителей Донбасса, выступил Макрон. Разговор продлился 1,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, «проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины». «Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. Обращено внимание на происходящую накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса. В результате страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов», — говорится в сообщении. Путин вновь сказал Макрону о том, что Украина «лишь имитирует переговорный процесс». Кроме того, Киев «упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в „нормандском формате“». Лидеры России и Франции решили «активизировать поиск решений дипломатическими средствами». «Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса», — считают в Кремле. В Донбассе с пятницы 18 февраля идет эвакуация мирного населения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Кроме того, в Елисейском дворце сообщили, что президенты договорились организовать встречу трехсторонней рабочей группы по Украине. «[Это будет сделано] с целью добиться от всех заинтересованных сторон приверженности прекращению огня на линии соприкосновения», — цитирует коммюнике РИА Новости. Переговоры Путина и Макрона в большей степени нужны именно французскому президенту, считают политологи. Он пытается стать лидером в Европе и примеряет на себя роль арбитра в разрешении внутриукраинского конфликта, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Франция хочет создать ситуацию, при которой не будут погибать люди. Однако, судя по тому, что говорил [президент Украины Владимир] Зеленский в Мюнхене, ни к какому конструктивному диалогу он не готов. Вместе с тем он понимает, что если он пойдет в атаку, Украина останется без экономики. Да и вообще, если Зеленский уже дошел до шантажа, это значит, что с экономикой там все плохо», — считает политолог. И в этой ситуации, отмечает Журавлев, Путин не может отказаться от переговоров. «Если мы откажемся от переговоров, даже если от них нечего ждать [как в случае с Макроном], скажут: „Шанс был, русские на него не пошли“», — пояснил эксперт. В ЛДНР объявлена мобилизация. Взять в руки оружие вынуждены мужчины от 18 до 55 лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В очередной раз поговорив по телефону с французским коллегой, Путин показал, что «Россия — не агрессор», отмечает гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. «Единственное, чего хочет Россия — чтобы Киев прекратил обстреливать Донбасс и приступил к выполнению Минских соглашений. Временное прекращение огня — это компромисс. Но Россия заинтересована не просто в прекращении огня, а в том, чтобы киевский репрессивный режим, который поддерживает Запад, в том числе Макрон, был демонтирован, чтобы гражданам Украины были возвращены свобода и независимость, а политика смены идентичности с русской на антирусскую прекращена», — отметил Марков. Самое сложное в сложившейся ситуации — это то, что ни Макрон, ни кто бы то еще из европейских лидеров в ситуации с Украиной ничего не решают, полагает гендиректор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов (в 2014 году — председатель Совета министров ЛНР). Это может сделать только один человек. Как скоро в войне на Донбассе будет поставлена точка, зависит от президента США Джо Байдена, убежден политтехнолог Марат Баширов Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS «Один человек может что-то решить — это [президент США Джо] Байден. Вместе с тем информационный фон позволяет сдерживать боевые действия на Донбассе. Это тоже важно, потому что это жизни людей. Если меньше летит снарядов, меньше риск, что кто-то погибнет, будет ранен, что будут разрушены дома и инфраструктура. Но все понимают, что остановить это очень легко — господину Зеленскому просто нужно отдать приказ прекратить огонь», — сказал Баширов. По словам политолога, Путин понимает, что рано или поздно ситуация на Донбассе разрешится. «Поэтому разговор Путина с Макроном важен в части установления личных отношений. Президент вместо решения важных внутренних задач вынужден ломать свой график и общаться с тем, кто ничего не решает. Поэтому, когда Макрон звонит Путину, для него это — задел на будущее. Донбасский кейс разрешится, а отношения между Россией и Францией должны продолжаться. Когда Путин разговаривает с Макроном, он смотрит дальше и шире, чем донбасская история», — резюмировал Баширов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Конфликт на Донбассе должен быть урегулирован дипломатическим путем, а огонь — прекратиться. Это единственно верное решение, которое обозначил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном 20 февраля, считают эксперты. Позицию России Макрону предстоит донести до лидеров США и Европы. От того, как это будет сделано, зависит не только будущее ЛДНР и их жителей, но и дальнейшие отношения между РФ и Францией. Французский президент за не полные два месяца 2022 года стал самым частым западным собеседником Владимира Путина. Телефонный разговор 20 февраля — уже четвертый, а помимо этого, 7 февраля Макрон лично приезжал в Москву. Инициатором очередного созвона на фоне начавшейся 18 февраля эвакуации в Россию жителей Донбасса, выступил Макрон. Разговор продлился 1,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, «проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины». «Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. Обращено внимание на происходящую накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса. В результате страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов», — говорится в сообщении. Путин вновь сказал Макрону о том, что Украина «лишь имитирует переговорный процесс». Кроме того, Киев «упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в „нормандском формате“». Лидеры России и Франции решили «активизировать поиск решений дипломатическими средствами». «Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса», — считают в Кремле. Кроме того, в Елисейском дворце сообщили, что президенты договорились организовать встречу трехсторонней рабочей группы по Украине. «[Это будет сделано] с целью добиться от всех заинтересованных сторон приверженности прекращению огня на линии соприкосновения», — цитирует коммюнике РИА Новости. Переговоры Путина и Макрона в большей степени нужны именно французскому президенту, считают политологи. Он пытается стать лидером в Европе и примеряет на себя роль арбитра в разрешении внутриукраинского конфликта, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Франция хочет создать ситуацию, при которой не будут погибать люди. Однако, судя по тому, что говорил [президент Украины Владимир] Зеленский в Мюнхене, ни к какому конструктивному диалогу он не готов. Вместе с тем он понимает, что если он пойдет в атаку, Украина останется без экономики. Да и вообще, если Зеленский уже дошел до шантажа, это значит, что с экономикой там все плохо», — считает политолог. И в этой ситуации, отмечает Журавлев, Путин не может отказаться от переговоров. «Если мы откажемся от переговоров, даже если от них нечего ждать [как в случае с Макроном], скажут: „Шанс был, русские на него не пошли“», — пояснил эксперт. В очередной раз поговорив по телефону с французским коллегой, Путин показал, что «Россия — не агрессор», отмечает гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. «Единственное, чего хочет Россия — чтобы Киев прекратил обстреливать Донбасс и приступил к выполнению Минских соглашений. Временное прекращение огня — это компромисс. Но Россия заинтересована не просто в прекращении огня, а в том, чтобы киевский репрессивный режим, который поддерживает Запад, в том числе Макрон, был демонтирован, чтобы гражданам Украины были возвращены свобода и независимость, а политика смены идентичности с русской на антирусскую прекращена», — отметил Марков. Самое сложное в сложившейся ситуации — это то, что ни Макрон, ни кто бы то еще из европейских лидеров в ситуации с Украиной ничего не решают, полагает гендиректор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов (в 2014 году — председатель Совета министров ЛНР). Это может сделать только один человек. «Один человек может что-то решить — это [президент США Джо] Байден. Вместе с тем информационный фон позволяет сдерживать боевые действия на Донбассе. Это тоже важно, потому что это жизни людей. Если меньше летит снарядов, меньше риск, что кто-то погибнет, будет ранен, что будут разрушены дома и инфраструктура. Но все понимают, что остановить это очень легко — господину Зеленскому просто нужно отдать приказ прекратить огонь», — сказал Баширов. По словам политолога, Путин понимает, что рано или поздно ситуация на Донбассе разрешится. «Поэтому разговор Путина с Макроном важен в части установления личных отношений. Президент вместо решения важных внутренних задач вынужден ломать свой график и общаться с тем, кто ничего не решает. Поэтому, когда Макрон звонит Путину, для него это — задел на будущее. Донбасский кейс разрешится, а отношения между Россией и Францией должны продолжаться. Когда Путин разговаривает с Макроном, он смотрит дальше и шире, чем донбасская история», — резюмировал Баширов.