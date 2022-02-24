Отец похищенного кавказцами курганца написал Генпрокурору

Мужчина просит помочь вернуть сына в Курган из Кабардино-Балкарии

25 февраля 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

В Кургане отец увезенного в КБР парня пишет силовикам, чтобы его вернули домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU История с похищением курганца Вадима Попова правоохранителями из Кабардино-Балкарской Республики (КБР) прямо из курганского отдела полиции набирает обороты. Отец парня Михаил Попов написал Генпрокурору Игорю Краснову, чтобы он проверил законность действий силовиков КБР. URA.RU выяснило всю хронологию событий, причастность жителя Чечни в инциденте и выслушало мнение соседей о похищенном парне. Семья Поповых не спит уже неделю. С тех пор, как их 21-летнего сына силовики из КБР увезли, буквально похитив. Бессоными ночами родителям видятся кошмары. Как их мальчик мучается в СИЗО Нальчика, как он находится в камерах с уголовниками, как юноша со страхом ожидает допросов, а правоохранители получают с него признание в том, чего он не делал. Отец похищенного курганца просит наказать кавказских силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Началось все с того, что Вадиму начали звонить из КБР и говорить, что он якобы причастен к мошенничеству на сайте объявлений. Мол, получил 22 000 рублей, а товар не отправил, поэтому он должен был прибыть в КБР. Вадим пояснял, что не может покинуть Курганскую область, так как находится под подпиской о невыезде. Силовики обратились с официальным запросом в Курганский городской суд, который ответил полиции, что парня нельзя вывозить за пределы региона. В тот день, 16 февраля, Вадим Попов с адвокатом прибыл в отдел полиции Кургана на пр. Конституции, куда приехали силовики из КБР. Парень с готовностью откликнулся на просьбу дать пояснения. Он был абсолютно спокоен — ведь ранее его домашний компьютер и телефон силовики полностью проверили. Связи с сайтом объявлений там не было и быть не могло, поэтому подозрения в причастности к мошенничеству, как считал Вадим и адвокат, должны отпасть. «Но вместо следователя, которого думали увидеть, пришли два оперативника. Они показали постановление следователя о принудительном приводе Вадима, так как он якобы не являлся по повестке. Адвокат пояснила, что постановление незаконно, так как есть судебный запрет. Но оперативники надели на Вадима наручники, пригрозили применить насилие, если будет сопротивляться и увезли на автомобиле без номеров», — рассказал отец похищенного парня Михаил Попов. Кавказские силовики вывезли курганца в КБР из-за подозрений в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трое суток курганца везли в КБР. После поднявшейся в СМИ шумихе парню выдали телефон, по которому он отвечал. Поэтому семья понимала, что он жив и здоров. В КБР его привезли в 16:00 19 февраля. Силовиков, говорит Попов старший, в ауле Кашхатау встречали, как героев. «Я начал писать везде. Они видели переписку и сказали с гордостью, что их приняли за кадыровцев. Когда приехали в аул их встречали как героев», — уточнил Попов. Далее силовики столкнулись с проблемой. Первый судья, который пришел на заседание по избранию меры пресечения в виде ареста, отказался вести дело, сказал, что не будет в этом участвовать. «Они вызвонили другого судью. Дождались его. Решали час. И после уговора сделали все, чтобы сына арестовали. Вадима отправили в СИЗО Нальчика. У них тейпы, свои законы. На законы РФ им чихать», — рассказал отец молодого человека. Силовики проверили технику Вадима, не найдя связи с сайтом объявлений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Юрист и друг семьи поделился с URA.RU мнением, что действия силовиков вполне очевидно попадают под статью «Похищение человека». Причем силовики пошли по ложному пути, но более простому. «В материалах дела есть сведения, что мошенничества совершались с территории Чеченской Республики. В документах говорится, что злоумышленник, находясь на той территории, опубликовал объявление о продаже, вел переписку с потерпевшим, и потом сказал перегонять деньги на карту. Почему они не ищут подозреваемого там? Они выдернули Вадима в КБР, и пытаются оказать давление, чтобы он признался в том, чего не совершал. Там государство в государстве. Там полувоенное, полуосадное положение. Его посадили в камеру с террористами, экстремистами. Похитили, чтобы получить признание», — говорит юрист. Мама парня поясняет, что оперативники не скрывали, что не верят в виновность Вадима. «Они с самого начала говорили, что вины Вадика в деле нет. Они взяли дело по Кургану в связи с тем что оно аналогичное по почерку. Просто им надо закрыть дело в срок. И если он признает вину, оплатит ущерб (22 000 р.), то они обещали его доставить домой», — вспоминает женщина. Новость по теме Москалькова вмешается в похищение курганца кавказскими силовиками В шоке от истории сейчас пребывают соседи семьи. Они хорошо знают Вадима и переживают за него. Пенсионерка Нина Меркульева призналась, что теперь потеряла спокойный сон. «У них двое детей. Нормальные ребята. Не шатались, не болтались, никаких сходок не было. Всегда под контролем были. Теперь спать не буду», — жалуется пожилая женщина. Другой сосед также уверяет, что Вадим хороший парень. «Знаю Вадима с малых лет. Ни в чем подозрительном никогда не был замешан. Не пил, не курил, общительный. Всегда здоровался, вежливый. В компаниях плохих не замечен», — пояснил мужчина. Сейчас ситуацию на контроле держит уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин. О происходящем он также сообщил омбудсмену Татьяне Москальковой. Отец написал в СУ СК просит привлечь к уголовной ответственности оперативных сотрудников и следователя СО ОМВД по Черекскому району КБР за похищение сына, превышение должностных полномочий и служебный подлог. На запрос, направленный URA.RU в УМВД КБР 16 февраля, ответ не поступил. 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История с похищением курганца Вадима Попова правоохранителями из Кабардино-Балкарской Республики (КБР) прямо из курганского отдела полиции набирает обороты. Отец парня Михаил Попов написал Генпрокурору Игорю Краснову, чтобы он проверил законность действий силовиков КБР. URA.RU выяснило всю хронологию событий, причастность жителя Чечни в инциденте и выслушало мнение соседей о похищенном парне. Семья Поповых не спит уже неделю. С тех пор, как их 21-летнего сына силовики из КБР увезли, буквально похитив. Бессоными ночами родителям видятся кошмары. Как их мальчик мучается в СИЗО Нальчика, как он находится в камерах с уголовниками, как юноша со страхом ожидает допросов, а правоохранители получают с него признание в том, чего он не делал. Началось все с того, что Вадиму начали звонить из КБР и говорить, что он якобы причастен к мошенничеству на сайте объявлений. Мол, получил 22 000 рублей, а товар не отправил, поэтому он должен был прибыть в КБР. Вадим пояснял, что не может покинуть Курганскую область, так как находится под подпиской о невыезде. Силовики обратились с официальным запросом в Курганский городской суд, который ответил полиции, что парня нельзя вывозить за пределы региона. В тот день, 16 февраля, Вадим Попов с адвокатом прибыл в отдел полиции Кургана на пр. Конституции, куда приехали силовики из КБР. Парень с готовностью откликнулся на просьбу дать пояснения. Он был абсолютно спокоен — ведь ранее его домашний компьютер и телефон силовики полностью проверили. Связи с сайтом объявлений там не было и быть не могло, поэтому подозрения в причастности к мошенничеству, как считал Вадим и адвокат, должны отпасть. «Но вместо следователя, которого думали увидеть, пришли два оперативника. Они показали постановление следователя о принудительном приводе Вадима, так как он якобы не являлся по повестке. Адвокат пояснила, что постановление незаконно, так как есть судебный запрет. Но оперативники надели на Вадима наручники, пригрозили применить насилие, если будет сопротивляться и увезли на автомобиле без номеров», — рассказал отец похищенного парня Михаил Попов. Трое суток курганца везли в КБР. После поднявшейся в СМИ шумихе парню выдали телефон, по которому он отвечал. Поэтому семья понимала, что он жив и здоров. В КБР его привезли в 16:00 19 февраля. Силовиков, говорит Попов старший, в ауле Кашхатау встречали, как героев. «Я начал писать везде. Они видели переписку и сказали с гордостью, что их приняли за кадыровцев. Когда приехали в аул их встречали как героев», — уточнил Попов. Далее силовики столкнулись с проблемой. Первый судья, который пришел на заседание по избранию меры пресечения в виде ареста, отказался вести дело, сказал, что не будет в этом участвовать. «Они вызвонили другого судью. Дождались его. Решали час. И после уговора сделали все, чтобы сына арестовали. Вадима отправили в СИЗО Нальчика. У них тейпы, свои законы. На законы РФ им чихать», — рассказал отец молодого человека. Юрист и друг семьи поделился с URA.RU мнением, что действия силовиков вполне очевидно попадают под статью «Похищение человека». Причем силовики пошли по ложному пути, но более простому. «В материалах дела есть сведения, что мошенничества совершались с территории Чеченской Республики. В документах говорится, что злоумышленник, находясь на той территории, опубликовал объявление о продаже, вел переписку с потерпевшим, и потом сказал перегонять деньги на карту. Почему они не ищут подозреваемого там? Они выдернули Вадима в КБР, и пытаются оказать давление, чтобы он признался в том, чего не совершал. Там государство в государстве. Там полувоенное, полуосадное положение. Его посадили в камеру с террористами, экстремистами. Похитили, чтобы получить признание», — говорит юрист. Мама парня поясняет, что оперативники не скрывали, что не верят в виновность Вадима. «Они с самого начала говорили, что вины Вадика в деле нет. Они взяли дело по Кургану в связи с тем что оно аналогичное по почерку. Просто им надо закрыть дело в срок. И если он признает вину, оплатит ущерб (22 000 р.), то они обещали его доставить домой», — вспоминает женщина. В шоке от истории сейчас пребывают соседи семьи. Они хорошо знают Вадима и переживают за него. Пенсионерка Нина Меркульева призналась, что теперь потеряла спокойный сон. «У них двое детей. Нормальные ребята. Не шатались, не болтались, никаких сходок не было. Всегда под контролем были. Теперь спать не буду», — жалуется пожилая женщина. Другой сосед также уверяет, что Вадим хороший парень. «Знаю Вадима с малых лет. Ни в чем подозрительном никогда не был замешан. Не пил, не курил, общительный. Всегда здоровался, вежливый. В компаниях плохих не замечен», — пояснил мужчина. Сейчас ситуацию на контроле держит уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин. О происходящем он также сообщил омбудсмену Татьяне Москальковой. Отец написал в СУ СК просит привлечь к уголовной ответственности оперативных сотрудников и следователя СО ОМВД по Черекскому району КБР за похищение сына, превышение должностных полномочий и служебный подлог. На запрос, направленный URA.RU в УМВД КБР 16 февраля, ответ не поступил.