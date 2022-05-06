Айфоны в Россию будут возить без разрешения Apple

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» — о том, как власти заменят западные бренды и вернутся ли челноки

06 мая 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» рассказал, как малый и средний бизнес обходит санкции Запада Фото: пресc-служба «ОПОРЫ РОССИИ» статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Решение правительства РФ о легализации параллельного импорта позволит ввозить в Россию айфоны и другие гаджеты, попавшие под санкции, без разрешения правообладателей. Поставка зарубежных брендов в Россию будет налажена через Китай и другие страны, заявил в интервью URA.RU президент Общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. По его словам, отечественные бизнесмены уже договариваются о поставках «санкционки» из Турции, ОАЭ и Индии. — Правительство РФ легализовало параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. Этот механизм уже использовали в 1990-е годы. Как он тогда работал? Брендовые товары можно привезти гораздо дешевле из из других стран, считает Александр Калинин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — В 1990—2000 годы в России было все просто: предприниматели ездили в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, покупали продукцию, например, Gucci и продавали в РФ. Но транснациональные компании добились, чтобы товары поставлялись только с разрешения владельца бренда. Нарушителям грозил штраф до 4 млн рублей. — Что означает разрешение параллельного импорта сейчас? — Брендовые товары можно приобрести гораздо выгоднее в других странах, привезти в Россию, и это будет дешевле, чем заказывать у официального дилера. Классический пример — iPhone. У Apple четыре завода из шести расположены в КНР. У китайских посредников можно купить айфоны дешевле, чем у официальных дилеров, и привезти в РФ. Всего в списке разрешенных для ввоза порядка 200 брендов. Но их должно быть больше. — То есть с помощью параллельного импорта можно полностью компенсировать отказ производителей от поставок той продукции, которую ввозили раньше? — Мы считаем, что параллельный импорт — это достойный ответ на такое хамство, как запрет ввоза некоторых товаров, нарушающий права потребителей. Параллельный импорт — спасение для россиян. Если раньше транснациональные компании принуждали ввозить продукцию только по своим каналам и через своих дилеров, то теперь в этих нишах может работать малый бизнес. Я надеюсь, что это наполнит полки в магазинах и вернет цены на место. А то стоимость некоторых товаров возросла на 50%. Фуры стоят в очередях на границах по нескольку суток, уточнил президент «ОПОРЫ РОССИИ» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цены повысились в том числе из-за проблем в логистике. Стоимость повышается из-за рисков, очередей на границах с Европой и Азией, в которых приходится стоять по трое-пятеро суток. — С чем это связано? — Европейские страны ввели тотальный досмотр — везде поставили рамки — и запрет для наших перевозчиков. В этой ситуации российские предприниматели ищут другие пути доставки — через Азию, Кавказ, Дальний Восток. Ситуация усугубляется тем, что в Китае очередная волна коронавируса. Введены жесткие ковидные ограничения и часть фабрик в Шанхае, Пекине не работает. Многие люди на карантине, их просто нет на рабочих местах. Пандемия замедлила растаможивание товаров. — Китай не боится вторичных санкций? Китайцы — предприимчивые, если известная компания не может работать с РФ из-за санкций, то сможет работать другая с аналогичными товарами, отмечает эксперт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU — Боятся конкретные компании. А сама страна самодостаточная. Например, компания Huawei делает сервера и поставляет в Европу. Конечно, она заявила, что не будет поставлять свою продукцию в РФ. Но рядом с Huawei есть компания, допустим, Muawei, которая делает то же самое. В Китае высокая конкуренция, китайцы предприимчивые, и кто-то, поработав на Huawei, открывает такую же фабрику, но под другим брендом, выпускает примерно тоже самое и готов поставлять товар в Россию. Есть много других предприятий, которые не работают с Европой и мечтают занять рынок в РФ. — Другие страны готовы поставлять нам товары, не боясь ограничений? — Мы покупаем у конкретного поставщика. Предприниматель покупает у предпринимателя. Все законно: оформляются накладные, таможенные декларации. — На них могут повлиять западные страны? Предприниматель всегда найдет предпринимателя, уверен Александр Калинин Фото: Размик Закарян © URA.RU — Страны коллективного Запада пытаются это сделать. Они угрожают компаниям, которые готовы торговать с российскими бизнесменами. — Как малый и средний бизнес будет перенастраивать каналы поставки брендов в Россию? — Мир большой. Предприниматель всегда найдет предпринимателя, который хочет заработать без указаний дяди Сэма [руководство США]. — Возвращение к параллельному импорту приведет к появлению челноков? Челноков с клетчатыми сумками в этот кризис не будет, так как бизнес использует более цивилизованные способы доставки, считает президент «ОПОРЫ РОССИИ» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Ситуация с доставкой изменилась, крепких мужчин и женщин с клетчатыми сумками не будет. Почему в 1990-е годы люди тащили товары в сумках? Потому что не было логистических сервисов. Сейчас есть. Современные бизнесмены едут в Арабские Эмираты, Турцию, Индию и в другие страны, в которых сняты ковидные ограничения. Они выбирают и оплачивают товар, в Россию его доставляет международная транспортная компания. Теперь закупка товаров проходит в цивилизованной форме. Большой запрос сейчас на Китай. Туда не въехать просто так — нужна китайская прививка и придется сидеть 21 день на карантине. Поэтому возрос спрос на посредников в Китае. Подключаются наши соотечественники, которые там живут. К нам предприниматели тоже обращаются с просьбой найти посредников, и мы помогаем им — через бизнес-объединения Китая и Турции. — Бизнесмены стали больше закупать товаров в Турции или в Китае? Российские предприниматели начали закупать товары в Турции, рассказал Александр Калинин Фото: Ритис Бараускас © URA.RU — В Турции столько не производится, сколько в Китае. Там развит малый бизнес и сельское хозяйство. Они традиционные коммерсанты. Но хорошо торгуют с Европой. Там можно купить очень многое. — Правительство приняло решение о возрождении оптовых продовольственных рынков, с помощью которых планируется сдержать рост цен на продукты. Правильное ли это решение? — Расширение сети продуктовых рынков инициировала «ОПОРА РОССИИ». Дело в том, что распределительные центры ритейлеров работают только с крупными и средними поставщиками. Фермеры или человек с личным подсобным хозяйством не могут туда попасть. Для их кооперации нужны распределительные центры. В стране надо развивать строительные рынки, полагает президент «ОПОРЫ РОССИИ» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из непродовольственных рынков в первую очередь надо развивать строительные. Ситуация с сетью магазинов OBI показала, что нельзя полностью отдавать строительные рынки иностранным брендам. — Российские власти заявили, что западные санкции не только ограничивают, но и открывают новые возможности для предпринимателей. Есть ли уже примеры, когда российский бизнес занял место зарубежного бренда? Некоторые предприниматели считают, что в России наступило «золотое время» для развития бизнеса, отметил Александр Калинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Западные бренды стараются продать свои производства и компании россиянам, а не совсем закрыться. Уже есть примеры. Компания Valio продала свои магазины российской компании. Сеть магазинов OBI тоже будет продана. Иностранные акционеры Renault предложили свою часть российским бизнесменам. Это открывает возможность для малого и среднего бизнеса по замещению освободившихся ниш. [Магазин одежды] Zara закрылась, а у магазина рядом, который торгует российскими брендами, выручка выросла. Starbucks закрылся, но в [кафе] «Шоколаднице» через дорогу — аншлаг. Люди все равно деньги тратят и на одежду, и на кофе. Предприниматели из Татарстана после приостановки работы магазинов одежды иностранных брендов заявили, что наступило золотое время. Они купили побольше швейных машинок, сняли помещение в Подмосковье, наняли работников и увеличили производство одежды в пять раз. Уход иностранных компаний означает освобождение рынка для российского бизнеса. Вместо западных брендов на полках российских магазинов появились китайские марки, говорит эксперт Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Как в условиях санкций удалось заменить импортные товары и как будут наполняться полки магазинов в будущем? — В результате ажиотажа в марте с полок магазинов исчезли детские подгузники, но через некоторые время на их месте появились китайские. Мы не знали эти бренды. Они приехали из Казахстана. Одни ушли — пришли другие. Я общаюсь с китайскими бизнесменами, и они говорят, что и раньше транснациональные компании покупали у них, просто вешали свои бренды и делали пятикратную наценку. Теперь будем покупать у Китая напрямую только под другими брендами. Наценки при параллельном импорте будут меньше, чем накрутка транснациональных компаний, уверен Александр Калинин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU — Но китайские предприниматели тоже будут делать наценки? — Да, будут. Но эти накрутки все равно меньше, чем наценка транснациональных компаний за бренды. Чем быстрее волна коронавируса пройдет в Китае, тем быстрее наши полки наполнятся товарами. — За счет чего можно снизить стоимость импорта из Китая? Статья по теме Власти РФ создают новые маршруты, чтобы обойти санкции США и ЕС — Поскольку стоимость доставки товаров повысилась, то необходимо предусмотреть компенсацию логистических расходов предпринимателям, работающим с Китаем. Мы предложили правительству увеличить объем финансирования программы компенсации логистических затрат экспортеров, особенно это актуально для восточного направления. Кроме того, чтобы укрепить деловые связи потребуется проведение совместных мероприятий с партнерами из КНР, в том числе участие в совместных выставках. 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Решение правительства РФ о легализации параллельного импорта позволит ввозить в Россию айфоны и другие гаджеты, попавшие под санкции, без разрешения правообладателей. Поставка зарубежных брендов в Россию будет налажена через Китай и другие страны, заявил в интервью URA.RU президент Общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. По его словам, отечественные бизнесмены уже договариваются о поставках «санкционки» из Турции, ОАЭ и Индии. — Правительство РФ легализовало параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. Этот механизм уже использовали в 1990-е годы. Как он тогда работал? — В 1990—2000 годы в России было все просто: предприниматели ездили в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, покупали продукцию, например, Gucci и продавали в РФ. Но транснациональные компании добились, чтобы товары поставлялись только с разрешения владельца бренда. Нарушителям грозил штраф до 4 млн рублей. — Что означает разрешение параллельного импорта сейчас? — Брендовые товары можно приобрести гораздо выгоднее в других странах, привезти в Россию, и это будет дешевле, чем заказывать у официального дилера. Классический пример — iPhone. У Apple четыре завода из шести расположены в КНР. У китайских посредников можно купить айфоны дешевле, чем у официальных дилеров, и привезти в РФ. Всего в списке разрешенных для ввоза порядка 200 брендов. Но их должно быть больше. — То есть с помощью параллельного импорта можно полностью компенсировать отказ производителей от поставок той продукции, которую ввозили раньше? — Мы считаем, что параллельный импорт — это достойный ответ на такое хамство, как запрет ввоза некоторых товаров, нарушающий права потребителей. Параллельный импорт — спасение для россиян. Если раньше транснациональные компании принуждали ввозить продукцию только по своим каналам и через своих дилеров, то теперь в этих нишах может работать малый бизнес. Я надеюсь, что это наполнит полки в магазинах и вернет цены на место. А то стоимость некоторых товаров возросла на 50%. Цены повысились в том числе из-за проблем в логистике. Стоимость повышается из-за рисков, очередей на границах с Европой и Азией, в которых приходится стоять по трое-пятеро суток. — С чем это связано? — Европейские страны ввели тотальный досмотр — везде поставили рамки — и запрет для наших перевозчиков. В этой ситуации российские предприниматели ищут другие пути доставки — через Азию, Кавказ, Дальний Восток. Ситуация усугубляется тем, что в Китае очередная волна коронавируса. Введены жесткие ковидные ограничения и часть фабрик в Шанхае, Пекине не работает. Многие люди на карантине, их просто нет на рабочих местах. Пандемия замедлила растаможивание товаров. — Китай не боится вторичных санкций? — Боятся конкретные компании. А сама страна самодостаточная. Например, компания Huawei делает сервера и поставляет в Европу. Конечно, она заявила, что не будет поставлять свою продукцию в РФ. Но рядом с Huawei есть компания, допустим, Muawei, которая делает то же самое. В Китае высокая конкуренция, китайцы предприимчивые, и кто-то, поработав на Huawei, открывает такую же фабрику, но под другим брендом, выпускает примерно тоже самое и готов поставлять товар в Россию. Есть много других предприятий, которые не работают с Европой и мечтают занять рынок в РФ. — Другие страны готовы поставлять нам товары, не боясь ограничений? — Мы покупаем у конкретного поставщика. Предприниматель покупает у предпринимателя. Все законно: оформляются накладные, таможенные декларации. — На них могут повлиять западные страны? — Страны коллективного Запада пытаются это сделать. Они угрожают компаниям, которые готовы торговать с российскими бизнесменами. — Как малый и средний бизнес будет перенастраивать каналы поставки брендов в Россию? — Мир большой. Предприниматель всегда найдет предпринимателя, который хочет заработать без указаний дяди Сэма [руководство США]. — Возвращение к параллельному импорту приведет к появлению челноков? — Ситуация с доставкой изменилась, крепких мужчин и женщин с клетчатыми сумками не будет. Почему в 1990-е годы люди тащили товары в сумках? Потому что не было логистических сервисов. Сейчас есть. Современные бизнесмены едут в Арабские Эмираты, Турцию, Индию и в другие страны, в которых сняты ковидные ограничения. Они выбирают и оплачивают товар, в Россию его доставляет международная транспортная компания. Теперь закупка товаров проходит в цивилизованной форме. Большой запрос сейчас на Китай. Туда не въехать просто так — нужна китайская прививка и придется сидеть 21 день на карантине. Поэтому возрос спрос на посредников в Китае. Подключаются наши соотечественники, которые там живут. К нам предприниматели тоже обращаются с просьбой найти посредников, и мы помогаем им — через бизнес-объединения Китая и Турции. — Бизнесмены стали больше закупать товаров в Турции или в Китае? — В Турции столько не производится, сколько в Китае. Там развит малый бизнес и сельское хозяйство. Они традиционные коммерсанты. Но хорошо торгуют с Европой. Там можно купить очень многое. — Правительство приняло решение о возрождении оптовых продовольственных рынков, с помощью которых планируется сдержать рост цен на продукты. Правильное ли это решение? — Расширение сети продуктовых рынков инициировала «ОПОРА РОССИИ». Дело в том, что распределительные центры ритейлеров работают только с крупными и средними поставщиками. Фермеры или человек с личным подсобным хозяйством не могут туда попасть. Для их кооперации нужны распределительные центры. Из непродовольственных рынков в первую очередь надо развивать строительные. Ситуация с сетью магазинов OBI показала, что нельзя полностью отдавать строительные рынки иностранным брендам. — Российские власти заявили, что западные санкции не только ограничивают, но и открывают новые возможности для предпринимателей. Есть ли уже примеры, когда российский бизнес занял место зарубежного бренда? — Западные бренды стараются продать свои производства и компании россиянам, а не совсем закрыться. Уже есть примеры. Компания Valio продала свои магазины российской компании. Сеть магазинов OBI тоже будет продана. Иностранные акционеры Renault предложили свою часть российским бизнесменам. Это открывает возможность для малого и среднего бизнеса по замещению освободившихся ниш. [Магазин одежды] Zara закрылась, а у магазина рядом, который торгует российскими брендами, выручка выросла. Starbucks закрылся, но в [кафе] «Шоколаднице» через дорогу — аншлаг. Люди все равно деньги тратят и на одежду, и на кофе. Предприниматели из Татарстана после приостановки работы магазинов одежды иностранных брендов заявили, что наступило золотое время. Они купили побольше швейных машинок, сняли помещение в Подмосковье, наняли работников и увеличили производство одежды в пять раз. Уход иностранных компаний означает освобождение рынка для российского бизнеса. — Как в условиях санкций удалось заменить импортные товары и как будут наполняться полки магазинов в будущем? — В результате ажиотажа в марте с полок магазинов исчезли детские подгузники, но через некоторые время на их месте появились китайские. Мы не знали эти бренды. Они приехали из Казахстана. Одни ушли — пришли другие. Я общаюсь с китайскими бизнесменами, и они говорят, что и раньше транснациональные компании покупали у них, просто вешали свои бренды и делали пятикратную наценку. Теперь будем покупать у Китая напрямую только под другими брендами. — Но китайские предприниматели тоже будут делать наценки? — Да, будут. Но эти накрутки все равно меньше, чем наценка транснациональных компаний за бренды. Чем быстрее волна коронавируса пройдет в Китае, тем быстрее наши полки наполнятся товарами. — За счет чего можно снизить стоимость импорта из Китая? — Поскольку стоимость доставки товаров повысилась, то необходимо предусмотреть компенсацию логистических расходов предпринимателям, работающим с Китаем. Мы предложили правительству увеличить объем финансирования программы компенсации логистических затрат экспортеров, особенно это актуально для восточного направления. Кроме того, чтобы укрепить деловые связи потребуется проведение совместных мероприятий с партнерами из КНР, в том числе участие в совместных выставках.