Президент РФ придумал новый тренд для страны

25 мая 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Владимир Путин считает, что семья должна поддерживаться государством Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многодетная российская семья должна стать новой нормой в стране. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. «Семья, где растут трое, четверо и более детей, уже сама по себе имеет высокий статус и должна иметь в общественном сознании такой статус, и должна поддерживаться со стороны государства. Потому что для России это историческая традиция, она востребована нашим современным развитием, должна утвердиться как норма», — сказал он на заседании президиума Госсовета. Путин добавил, что Россия сейчас сталкивается с демографическими вызовами. И семья, по словам главы государства, должна стать ценностью, ориентиром для общества — это будет ответом на все вызовы. Накануне состоялся семинар-совещание по подготовке к заседанию президиума Государственного совета РФ по теме «О социальной поддержке граждан». В нем приняли участие представители администрации президента, правительства, главы российских регионов и эксперты. На мероприятии губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил изменить меру предоставления земельного участка многодетным на денежную компенсацию. На Ямале многодетные уже могут выбрать деньги взамен участков, пишет MK.RU. Главы регионов также обсудили систему поддержки семей с детьми, индексацию социальных выплат. Эксперты, представители администрации и эксперты поговорили о совершенствовании системы поддержки мамам в период ухода за ребенком до полутора лет и о повышении адресности и доступности региональных мер поддержки. Артюхов высокого оценил семинар по подготовке к заседанию президиума Госсовета. Он отметил, что ведущим экспертам научных организаций, федеральных ведомств и главам регионов важно встречаться и «обсуждать насущное».

Многодетная российская семья должна стать новой нормой в стране. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. «Семья, где растут трое, четверо и более детей, уже сама по себе имеет высокий статус и должна иметь в общественном сознании такой статус, и должна поддерживаться со стороны государства. Потому что для России это историческая традиция, она востребована нашим современным развитием, должна утвердиться как норма», — сказал он на заседании президиума Госсовета. Путин добавил, что Россия сейчас сталкивается с демографическими вызовами. И семья, по словам главы государства, должна стать ценностью, ориентиром для общества — это будет ответом на все вызовы. Накануне состоялся семинар-совещание по подготовке к заседанию президиума Государственного совета РФ по теме «О социальной поддержке граждан». В нем приняли участие представители администрации президента, правительства, главы российских регионов и эксперты. На мероприятии губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил изменить меру предоставления земельного участка многодетным на денежную компенсацию. На Ямале многодетные уже могут выбрать деньги взамен участков, пишет MK.RU. Главы регионов также обсудили систему поддержки семей с детьми, индексацию социальных выплат. Эксперты, представители администрации и эксперты поговорили о совершенствовании системы поддержки мамам в период ухода за ребенком до полутора лет и о повышении адресности и доступности региональных мер поддержки. Артюхов высокого оценил семинар по подготовке к заседанию президиума Госсовета. Он отметил, что ведущим экспертам научных организаций, федеральных ведомств и главам регионов важно встречаться и «обсуждать насущное».