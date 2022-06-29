Пустующая пыточная для тюменской школьницы

Что происходит на Лесобазе спустя год после трагедии с Настей Муравьевой

30 июня 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Квартира, где по версии следствия насиловали и убивали девочку, сейчас пустует Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Год назад Тюмень облетела тревожная новость: в районе Лесобаза пропала 8-летняя школьница. На поиски были брошены полиция, волонтеры, и даже следователь, поймавший ангарского маньяка. Но тщетно. Настю Муравьеву нашли 19 августа: мертвую, в коробке, на берегу озера в 2,5 километрах от ее дома. Кто сегодня живет в квартире, где мучали и убивали девочку, что стало с ее семьей, и как живет Лесобаза спустя год после трагедии — в специальном материале URA.RU. По версии следствия, девочку убили в квартире на Судостроителей, 40 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Где была Настя? Девочка пропала 30 июня. На поиски были брошены полиция и волонтеры. Возбудили уголовное дело, город заклеили ориентировками, у жителей района брали тесты ДНК и осматривали их квартиры. В Тюмень прибыло подкрепление из Москвы, включая знаменитого следователя, поймавшего ангарского маньяка — Евгения Карчевского. Несмотря на все это, живой Настю Муравьеву больше не увидели. Новость по теме Главное об убийстве ребенка в Тюмени. Подробности преступления, информация о возможном убийце Предполагаемого убийцу установили 25 августа. Им оказался Виталий Бережной, живший в соседнем доме с Муравьевой. По версии следствия, будучи нетрезвым и под наркотиками, мужчина заманил школьницу к себе, связал скотчем, изнасиловал, а затем задушил. Тело ребенка он на несколько дней спрятал в холодильник. Затем поместил его в пакеты, их — в коробку, а 17 августа отнес на берег озера Оброчного. Что происходило с телом девочки в промежутке между убийством и визитом обвиняемого на водоем, неизвестно до сих пор. Равно как непонятно, как соседи Бережного, проживающего в пансионате (по сути — большое общежитие) на более чем 200 квартир, с плохой шумоизоляцией, не заметили жестокое убийство, совершенное совсем рядом с ними. Соседи ничего не подозревали «С этим мужчиной я была не знакома. Первый раз увидела его фото в СМИ, после задержания. Мы все были в ужасе. Невозможно представить, что прямо здесь убивали и так долго прятали девочку. Но никакого шума мы не слышали, и запаха все это время не чувствовалось», — рассказала одна из жительниц пансионата, куда журналист URA.RU приехала спустя год после трагедии. Соседи предполагаемого убийцы не могут вспомнить ничего подозрительного Фото: Денис Моргунов © URA.RU В те почти два месяца, пока Настю Муравьеву искали всем городом, в Тюмени стояла жара. Но и мужчина, живущий через стенку от Бережного, в разговоре с агентством подчеркнул: запаха разложения или чего-то подобного не ощущалось. «Ко мне приходила полиция: брали ДНК, вскользь осмотрели квартиру. Говорят, и к соседу заглядывали», — отмечает тюменец. Квартира, которую снимал Виталий Бережной (ее фото можно увидеть здесь), и ставшая пыточной для юной Насти Муравьевой, сейчас пустует. По словам соседей после трагедии в нее заселялся другой жилец — молодой парень, но он съехал несколько недель назад. У входа в жилье, которое неоднократно пытались продать, стоит старая деревянная кровать: она мешает открывать двери, так что сомнений, что в печально известной квартире № 100а никто не проживает, не остается. На стук журналисту также не ответили. В доме Насти Муравьевой живут и другие дети, а вот ее семья — уже нет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как живут Муравьевы спустя год? В квартире, где жила убитая девочка, дверь корреспонденту открыли. Но найти кого-то из семьи Муравьевых не удалось, сейчас там живет посторонняя женщина. Квартирантка рассказала, что бабушка девочки — Татьяна, проживает в другом районе, а Сергей (отец) уехал на Север. В ноябре 2021 года его, а также мать (Гузель, она давно не принимала участия в жизни всех своих детей) лишили родительских прав. Муравьевых помнят их соседи. По словам одной из жительниц пансионата на Судостроителей, бабушка убитой девочки постоянна была нетрезва, а дети были предоставлены сами себе. К слову, о них: в семье было трое несовершеннолетних — Настя, ее 9-летний брат и 15-летняя сестра. Есть и старшая дочь, Татьяна. Девушка живет отдельно, работает, в скором времени выходит замуж. Возле подъезда дома убитой организовывали стихийный мемориал, сейчас от него нет и следа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Младших детей из семьи изъяли после известия об убийстве. Старшая сестра предпринимала попытки взять над ними опеку, но и по сей день ее брат и сестра находятся в социально-реабилитационном центре, где о них заботится государство. «Отец сейчас работает по вахтам в ЯНАО, монтажником на стройках. Сергей с февраля не был в городе. Он бросил пить. Сестра Таня постоянно на связи с младшими, навещает их в интернате. К жизни в нем дети привыкли, дома им бы все напоминало о трагедии, прошло не так много времени с тех пор», — рассказала URA.RU адвокат Марина Козырь. В социально-реабилитационном центре младшие Муравьевы живут с июля прошлого года. По данным департамента социального развития Тюменской области, у них все хорошо. «Дети успешно завершили учебный год, обзавелись друзьями. У них есть хобби, они занимаются спортом, принимают активное участие в различных проектах. Только за последние несколько месяцев дети посетили Тюменский драматический театр, кинотеатр, аквапарк, аттракционы на Цветном бульваре, зоопарк, батутный центр, лазертаг на базе „Боровое“, базу отдыха „Кулига-парк“, картинг-центр, ходили на экскурсию на этническое стойбище», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что сейчас ведется работа, направленная на устройство детей. Их пожелания в этом вопросе будут учтены. Подъезды пансионатов на Лесобазе убранством не отличаются Фото: Денис Моргунов © URA.RU Лесобаза после трагедии После убийства Насти Муравьевой тюменские власти занялись вопросом обеспечения безопасности в районе. На Лесобазе установили современную систему уличных камер. 54 устройства следят за обстановкой и помогают правоохранителям отслеживать экстренные ситуации. Камеры наблюдения есть и на подъезде, где жила убитая девочка. Именно из него она вышла в день пропажи, чтобы дойти до соседнего дома, где был незапароленный wi-fi. В том здании жил предполагаемый убийца. На его подъезде камер нет. А еще в обоих домах не работают домофоны: в одном его подключат только завтра, во втором — давно сломали. Стены в подъездах исписаны, почтовых ящиков нет, потолки и штукатурка вздулись от постоянных потопов Фото: Денис Моргунов © URA.RU О том, что убийство девочки случилось прямо в их доме, многие жители пансионата в настоящее время и не подозревают. Бывалые жильцы поясняют это тем, что в здании постоянно сменяются квартиранты. Район считается чуть ли не самым криминальным в городе, жилье — старое, поэтому владельцы предпочитают сдавать его, причем за небольшие деньги. Контингент на такое предложение идет соответствующий. Подстать и обстановка: в подъездах грязно, неприятно пахнет, площадки на этажах уставлены пепельницами и пустыми бутылками, а стены исписаны низкосортными граффити. Настя Муравьева похоронена на Червишевском кладбище Фото: Денис Моргунов © URA.RU А что убийца? Виталий Бережной, которого обвиняют в убийстве Насти Муравьевой, все еще находится в СИЗО. Суд над ним продолжается. По его просьбе, решать судьбу мужчины будут присяжные. Ранее тюменец заявил, что первоначальное признание в преступлении он сделал под пытками. А вскоре в сеть утек предполагаемый текст допроса Бережного, где он подробно описывает, что с ним делали силовики. 3 июля Насте Муравьевой могло исполниться 10 лет. Приговор по ее делу прозвучит этим летом. Обвиняемому в убийстве грозит пожизненный срок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Год назад Тюмень облетела тревожная новость: в районе Лесобаза пропала 8-летняя школьница. На поиски были брошены полиция, волонтеры, и даже следователь, поймавший ангарского маньяка. Но тщетно. Настю Муравьеву нашли 19 августа: мертвую, в коробке, на берегу озера в 2,5 километрах от ее дома. Кто сегодня живет в квартире, где мучали и убивали девочку, что стало с ее семьей, и как живет Лесобаза спустя год после трагедии — в специальном материале URA.RU. Где была Настя? Девочка пропала 30 июня. На поиски были брошены полиция и волонтеры. Возбудили уголовное дело, город заклеили ориентировками, у жителей района брали тесты ДНК и осматривали их квартиры. В Тюмень прибыло подкрепление из Москвы, включая знаменитого следователя, поймавшего ангарского маньяка — Евгения Карчевского. Несмотря на все это, живой Настю Муравьеву больше не увидели. Предполагаемого убийцу установили 25 августа. Им оказался Виталий Бережной, живший в соседнем доме с Муравьевой. По версии следствия, будучи нетрезвым и под наркотиками, мужчина заманил школьницу к себе, связал скотчем, изнасиловал, а затем задушил. Тело ребенка он на несколько дней спрятал в холодильник. Затем поместил его в пакеты, их — в коробку, а 17 августа отнес на берег озера Оброчного. Что происходило с телом девочки в промежутке между убийством и визитом обвиняемого на водоем, неизвестно до сих пор. Равно как непонятно, как соседи Бережного, проживающего в пансионате (по сути — большое общежитие) на более чем 200 квартир, с плохой шумоизоляцией, не заметили жестокое убийство, совершенное совсем рядом с ними. Соседи ничего не подозревали «С этим мужчиной я была не знакома. Первый раз увидела его фото в СМИ, после задержания. Мы все были в ужасе. Невозможно представить, что прямо здесь убивали и так долго прятали девочку. Но никакого шума мы не слышали, и запаха все это время не чувствовалось», — рассказала одна из жительниц пансионата, куда журналист URA.RU приехала спустя год после трагедии. В те почти два месяца, пока Настю Муравьеву искали всем городом, в Тюмени стояла жара. Но и мужчина, живущий через стенку от Бережного, в разговоре с агентством подчеркнул: запаха разложения или чего-то подобного не ощущалось. «Ко мне приходила полиция: брали ДНК, вскользь осмотрели квартиру. Говорят, и к соседу заглядывали», — отмечает тюменец. Квартира, которую снимал Виталий Бережной (ее фото можно увидеть здесь), и ставшая пыточной для юной Насти Муравьевой, сейчас пустует. По словам соседей после трагедии в нее заселялся другой жилец — молодой парень, но он съехал несколько недель назад. У входа в жилье, которое неоднократно пытались продать, стоит старая деревянная кровать: она мешает открывать двери, так что сомнений, что в печально известной квартире № 100а никто не проживает, не остается. На стук журналисту также не ответили. Как живут Муравьевы спустя год? В квартире, где жила убитая девочка, дверь корреспонденту открыли. Но найти кого-то из семьи Муравьевых не удалось, сейчас там живет посторонняя женщина. Квартирантка рассказала, что бабушка девочки — Татьяна, проживает в другом районе, а Сергей (отец) уехал на Север. В ноябре 2021 года его, а также мать (Гузель, она давно не принимала участия в жизни всех своих детей) лишили родительских прав. Муравьевых помнят их соседи. По словам одной из жительниц пансионата на Судостроителей, бабушка убитой девочки постоянна была нетрезва, а дети были предоставлены сами себе. К слову, о них: в семье было трое несовершеннолетних — Настя, ее 9-летний брат и 15-летняя сестра. Есть и старшая дочь, Татьяна. Девушка живет отдельно, работает, в скором времени выходит замуж. Младших детей из семьи изъяли после известия об убийстве. Старшая сестра предпринимала попытки взять над ними опеку, но и по сей день ее брат и сестра находятся в социально-реабилитационном центре, где о них заботится государство. «Отец сейчас работает по вахтам в ЯНАО, монтажником на стройках. Сергей с февраля не был в городе. Он бросил пить. Сестра Таня постоянно на связи с младшими, навещает их в интернате. К жизни в нем дети привыкли, дома им бы все напоминало о трагедии, прошло не так много времени с тех пор», — рассказала URA.RU адвокат Марина Козырь. В социально-реабилитационном центре младшие Муравьевы живут с июля прошлого года. По данным департамента социального развития Тюменской области, у них все хорошо. «Дети успешно завершили учебный год, обзавелись друзьями. У них есть хобби, они занимаются спортом, принимают активное участие в различных проектах. Только за последние несколько месяцев дети посетили Тюменский драматический театр, кинотеатр, аквапарк, аттракционы на Цветном бульваре, зоопарк, батутный центр, лазертаг на базе „Боровое“, базу отдыха „Кулига-парк“, картинг-центр, ходили на экскурсию на этническое стойбище», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что сейчас ведется работа, направленная на устройство детей. Их пожелания в этом вопросе будут учтены. Лесобаза после трагедии После убийства Насти Муравьевой тюменские власти занялись вопросом обеспечения безопасности в районе. На Лесобазе установили современную систему уличных камер. 54 устройства следят за обстановкой и помогают правоохранителям отслеживать экстренные ситуации. Камеры наблюдения есть и на подъезде, где жила убитая девочка. Именно из него она вышла в день пропажи, чтобы дойти до соседнего дома, где был незапароленный wi-fi. В том здании жил предполагаемый убийца. На его подъезде камер нет. А еще в обоих домах не работают домофоны: в одном его подключат только завтра, во втором — давно сломали. О том, что убийство девочки случилось прямо в их доме, многие жители пансионата в настоящее время и не подозревают. Бывалые жильцы поясняют это тем, что в здании постоянно сменяются квартиранты. Район считается чуть ли не самым криминальным в городе, жилье — старое, поэтому владельцы предпочитают сдавать его, причем за небольшие деньги. Контингент на такое предложение идет соответствующий. Подстать и обстановка: в подъездах грязно, неприятно пахнет, площадки на этажах уставлены пепельницами и пустыми бутылками, а стены исписаны низкосортными граффити. А что убийца? Виталий Бережной, которого обвиняют в убийстве Насти Муравьевой, все еще находится в СИЗО. Суд над ним продолжается. По его просьбе, решать судьбу мужчины будут присяжные. Ранее тюменец заявил, что первоначальное признание в преступлении он сделал под пытками. А вскоре в сеть утек предполагаемый текст допроса Бережного, где он подробно описывает, что с ним делали силовики. 3 июля Насте Муравьевой могло исполниться 10 лет. Приговор по ее делу прозвучит этим летом. Обвиняемому в убийстве грозит пожизненный срок.