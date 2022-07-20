Мишустин одной перестановкой сохранил баланс элит в УрФО

Контроль над уральскими регионами доверили самому богатому министру России

20 июля 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров стал новым куратором УрФО в российском правительстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Назначение вице-премьера и министра промышленности РФ Дениса Мантурова куратором УрФО сохранит в регионе баланс сил между двумя политическими кланами. Отставка его предшественника Юрия Борисова грозила перевесом в пользу могущественной лоббистской группы, однако премьер-министр Михаил Мишустин нашел выход. Источники URA.RU, знакомые со стилем работы Мантурова, уже знают: новый куратор будет спрашивать еще строже. Мантуров — один из старожилов российского правительства. В кабмин он пришел еще 15 лет назад, став замминистра промышленности. Спустя пять лет он возглавил Минпромторг, а совсем недавно, в середине июля, одновременно был назначен вице-премьером страны. 53-летний министр является богатейшим членом кабмина: за 2021 год он заработал 704 млн рублей. Прежний куратор Урала Юрий Борисов покинул правительство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В статусе куратора социально-экономического развития УрФО Мантуров сменил теперь уже бывшего вице-премьера Юрия Борисова. Последний 15 июля покинул федеральное правительство и возглавил госкорпорацию «Роскосмос». Шефом уральских регионов Борисов пробыл год, за который трижды посетил округ. Местная элита, по впечатлениям нескольких собеседников, не успела толком проникнуться его стилем работы. Мантуров, регулярно бывающий на Урале, понятен чиновникам куда больше. При этом у обоих кураторов находят общую черту — их клановую принадлежность. И Борисова, и Мантурова причисляют к команде Сергея Чемезова — главы госкорпорации «Ростех» и близкого соратника президента РФ Владимира Путина. Год назад обсуждалось, что назначение Борисова необходимо федеральному центру, чтобы УрФО не был подконтролен только одной группе влияния — клану мэра Москвы Сергея Собянина, к которому приписывают значительную часть уральской элиты. «Иначе говоря, [с назначением Мантурова] округ остался в равной степени поделен между двумя группами. Административно УрФО подчинен Собянину, промышленно и экономически — Чемезову», — объясняет собеседник, близкий к руководству одного из регионов. Новость по теме Мишустин назначил Мантурова новым куратором УрФО. Видео С этим тезисом соглашается исследователь политической элиты страны, глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Но с оговоркой: само по себе существование кураторов все больше походит на формальность. «Это история не про УрФО, а про сохранение за группой Чемезова контроля над российской промышленностью. У вице-премьеров огромное количество дел. И кураторство над округом, конечно, будет для Мантурова по остаточному принципу», — делится политтехнолог. Фактическим администратором Урала остается полпред президента Владимир Якушев — один из ключевых сподвижников Собянина. Когда федеральные округа только получили кураторов от правительства, в политтусовке появились сомнения, что институт полпредства продолжит существовать. Опровергая это, Якушев заявлял, что его функционал после назначения Борисова остался нетронут, а с самим вице-премьером они работают в слаженном тандеме. Комплементарно полпред приветствовал и приход Мантурова. «Знаю Дениса Валентиновича как блестящего профессионала, поэтому уверен, что наша совместная работа будет такой же плодотворной, как и с его предшественником», — отзывался Якушев. Двух чиновников действительно связывают неплохие отношения. Источник URA.RU в правительстве Тюменской области, которую в 2005—2018 годах возглавлял полпред, подтверждает, что Мантуров и Якушев уже несколько лет поддерживают «ровные и рабочие» отношения. Дениса Мантурова и Евгения Куйвашева связывают товарищеские отношения Фото: Анна Майорова © URA.RU Близок новый куратор УрФО и к другому представителю команды Собянина — свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Их с Мантуровым называют хорошими приятелями: чиновники при возможности видятся вне работы и навещают друг друга. Соратники губернатора вспоминают байку, как осенью прошлого года Мантуров, возвращаясь в Москву из Владивостока, якобы неожиданно посадил самолет в Екатеринбурге — чтобы встретиться с Куйвашевым. По долгу службы Мантуров тесно связан со всеми промышленными регионами Урала. В Свердловской области возглавляемый им Минпромторг РФ организует международную выставку «Иннопром» (вице-премьер посещает ее каждый год). В Челябинской области он поддерживает близкие отношения с губернатором Алексеем Текслером (знакомы со времен работы Текслера в Минэнергетики) и главой совета директоров ММК Виктором Рашниковым. Состояние промышленности Курганской области Мантуров лично инспектировал в 2021 году, побывав на предприятиях «Синтез» и «Курганприбор», и выставил высокую оценку. «Очень требовательный. Компетентный и вдумчивый. Вникает во всех мелочи», — характеризует вице-премьера участник одного из его совещаний на Урале. «Отличная память, помнит все цифры и все поручения, которые когда-то дал. Быстро принимает решения», — соглашается чиновник, общавшийся с Мантуровым. Собеседники сходятся во мнении, что работа с новым шефом будет слаженной, но не простой: «Сложнее, чем с Борисовым». Новость по теме В ХМАО осенью ждут визита нового вице-премьера. Инсайд На Урале между тем уже видят первый вызов для вице-премьера. За десять лет во главе Минпромторга Мантуров не установил качественную связь с добывающими регионами УрФО — так называемой «тюменской матрешкой». Последний раз новый куратор был в Тюменской области еще в 2015 году, а ХМАО и ЯНАО, в отличие от того же Борисова, не посещал ни разу. Отношения со здешними элитами Мантурову придется налаживать практически с нуля. «От него ждут помощи в выстраивании новых производственных и логистических связей, появления коопераций между предприятиями — как входящими в состав регионов УрФО, так и госкорпорациями. Он имеет реальный вес в федеральных структурах власти, поэтому мы испытываем оптимизм», — заключает источник в руководстве одного из северных регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Назначение вице-премьера и министра промышленности РФ Дениса Мантурова куратором УрФО сохранит в регионе баланс сил между двумя политическими кланами. Отставка его предшественника Юрия Борисова грозила перевесом в пользу могущественной лоббистской группы, однако премьер-министр Михаил Мишустин нашел выход. Источники URA.RU, знакомые со стилем работы Мантурова, уже знают: новый куратор будет спрашивать еще строже. Мантуров — один из старожилов российского правительства. В кабмин он пришел еще 15 лет назад, став замминистра промышленности. Спустя пять лет он возглавил Минпромторг, а совсем недавно, в середине июля, одновременно был назначен вице-премьером страны. 53-летний министр является богатейшим членом кабмина: за 2021 год он заработал 704 млн рублей. В статусе куратора социально-экономического развития УрФО Мантуров сменил теперь уже бывшего вице-премьера Юрия Борисова. Последний 15 июля покинул федеральное правительство и возглавил госкорпорацию «Роскосмос». Шефом уральских регионов Борисов пробыл год, за который трижды посетил округ. Местная элита, по впечатлениям нескольких собеседников, не успела толком проникнуться его стилем работы. Мантуров, регулярно бывающий на Урале, понятен чиновникам куда больше. При этом у обоих кураторов находят общую черту — их клановую принадлежность. И Борисова, и Мантурова причисляют к команде Сергея Чемезова — главы госкорпорации «Ростех» и близкого соратника президента РФ Владимира Путина. Год назад обсуждалось, что назначение Борисова необходимо федеральному центру, чтобы УрФО не был подконтролен только одной группе влияния — клану мэра Москвы Сергея Собянина, к которому приписывают значительную часть уральской элиты. «Иначе говоря, [с назначением Мантурова] округ остался в равной степени поделен между двумя группами. Административно УрФО подчинен Собянину, промышленно и экономически — Чемезову», — объясняет собеседник, близкий к руководству одного из регионов. С этим тезисом соглашается исследователь политической элиты страны, глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Но с оговоркой: само по себе существование кураторов все больше походит на формальность. «Это история не про УрФО, а про сохранение за группой Чемезова контроля над российской промышленностью. У вице-премьеров огромное количество дел. И кураторство над округом, конечно, будет для Мантурова по остаточному принципу», — делится политтехнолог. Фактическим администратором Урала остается полпред президента Владимир Якушев — один из ключевых сподвижников Собянина. Когда федеральные округа только получили кураторов от правительства, в политтусовке появились сомнения, что институт полпредства продолжит существовать. Опровергая это, Якушев заявлял, что его функционал после назначения Борисова остался нетронут, а с самим вице-премьером они работают в слаженном тандеме. Комплементарно полпред приветствовал и приход Мантурова. «Знаю Дениса Валентиновича как блестящего профессионала, поэтому уверен, что наша совместная работа будет такой же плодотворной, как и с его предшественником», — отзывался Якушев. Двух чиновников действительно связывают неплохие отношения. Источник URA.RU в правительстве Тюменской области, которую в 2005—2018 годах возглавлял полпред, подтверждает, что Мантуров и Якушев уже несколько лет поддерживают «ровные и рабочие» отношения. Близок новый куратор УрФО и к другому представителю команды Собянина — свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Их с Мантуровым называют хорошими приятелями: чиновники при возможности видятся вне работы и навещают друг друга. Соратники губернатора вспоминают байку, как осенью прошлого года Мантуров, возвращаясь в Москву из Владивостока, якобы неожиданно посадил самолет в Екатеринбурге — чтобы встретиться с Куйвашевым. По долгу службы Мантуров тесно связан со всеми промышленными регионами Урала. В Свердловской области возглавляемый им Минпромторг РФ организует международную выставку «Иннопром» (вице-премьер посещает ее каждый год). В Челябинской области он поддерживает близкие отношения с губернатором Алексеем Текслером (знакомы со времен работы Текслера в Минэнергетики) и главой совета директоров ММК Виктором Рашниковым. Состояние промышленности Курганской области Мантуров лично инспектировал в 2021 году, побывав на предприятиях «Синтез» и «Курганприбор», и выставил высокую оценку. «Очень требовательный. Компетентный и вдумчивый. Вникает во всех мелочи», — характеризует вице-премьера участник одного из его совещаний на Урале. «Отличная память, помнит все цифры и все поручения, которые когда-то дал. Быстро принимает решения», — соглашается чиновник, общавшийся с Мантуровым. Собеседники сходятся во мнении, что работа с новым шефом будет слаженной, но не простой: «Сложнее, чем с Борисовым». На Урале между тем уже видят первый вызов для вице-премьера. За десять лет во главе Минпромторга Мантуров не установил качественную связь с добывающими регионами УрФО — так называемой «тюменской матрешкой». Последний раз новый куратор был в Тюменской области еще в 2015 году, а ХМАО и ЯНАО, в отличие от того же Борисова, не посещал ни разу. Отношения со здешними элитами Мантурову придется налаживать практически с нуля. «От него ждут помощи в выстраивании новых производственных и логистических связей, появления коопераций между предприятиями — как входящими в состав регионов УрФО, так и госкорпорациями. Он имеет реальный вес в федеральных структурах власти, поэтому мы испытываем оптимизм», — заключает источник в руководстве одного из северных регионов.