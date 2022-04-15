Самым богатым министром РФ стал Мантуров с доходом в 704 млн

Денис Мантуров за год заработал 704 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым министром стал глава министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Его доход по итогам 2021 года составил 704 млн 663 тыс. 698,35 рубля. Декларации членов правительства РФ опубликованы на сайте Кремля.

Мантуров владеет автомобилем «ВАЗ Лада Веста» и электромобилем «Тесла Х100 D». У него также четыре земельных участка, жилой дом, квартира, гостевой дом и три машино-места. Супруга Мантурова получила за год 52 млн 421 тыс. 630,09 рубля. В ее владении — земельный участок и жилой дом.

Согласно этому же документу, самым «бедным» министром в правительстве России стал Сергей Кравцов — министр просвещения Российской Федерации. Его доходы за 2021 год составили 9 млн 610 тысяч 928,07 рубля. Во владении Кравцова два земельных участка, пять жилых строений и гараж. Супруга министра владеет тремя жилыми помещениями. Автотранспорта у министра и его жены нет.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу опередил в доходах президента Владимира Путина. Он за 2021 год заработал 16 млн 593 тыс. 453,34 рубля. В списке его недвижимого имущества жилой дом, квартира, гараж, два земельных участка и мастерская. Глава МВД России Владимир Колокольцев за год заработал 17 млн 360 тыс. 936,66 рубля. Главный полицейский страны владеет легковым автомобилем Тойота Лексус GX 460, мотоциклом БМВ К 1200 S и автоприцепом. Также в его собственности четыре земельных участка, два жилых дома, две квартиры и гараж. Супруга главы МВД за год получила доход в 275 тысяч 206,94 рубля.

Глава МИД России Сергей Лавров заработал чуть поменьше — 12 млн 658 тысяч 850,43 рубля. Из недвижимости министр задекларировал жилой дом, земельный участок, квартиру и два гаража. Супруга министра заработала за год 896 тысяч 815,75 рубля. Она — владелица частного дома, земельного участка, гаража и легкового автомобиля «Шкода СУПЕРБ».

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко отметился доходом в 21 млн 462 тыс. 572,83 рубля. Доход министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева — 121 млн 038 тыс. 469,57 рубля. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заработал 22 млн 873 тыс. 930,03 рубля. Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев — 130 млн 925 тыс. 474,22 рубля. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов — 37 млн 230 тыс. 979,53 рубля. Он же владеет одним из самых «богатых» автопарков: ГАЗ-69, ВАЗ-21011, БМВ Х6, мотоцикл «Харлей Дэвидсон» FLSTC 103 АNV, мотоцикл БМВ К 1600GTL, мотоцикл «Урал IMZ -8.1041».

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